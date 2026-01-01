Workers Launchpad 计划
获得基础设施、工具、资金介绍和社区的访问权限，以通过 Workers Launchpad 帮助您的初创公司发展壮大。
目前使用 Cloudflare Workers 或 Cloudflare 开发人员平台其他组件的任何初创企业都有资格申请。
第 7 批现已开放申请。若要获取资格，请在 3 月 13 日之前申请。
我们的风险投资合作伙伴
Cloudflare 很荣幸能与领先的风险投资公司合作，继续为基于 Workers 的初创公司提供超过 20 亿美元的资金。
Workers Launchpad 基金计划
如何开始
__第 1 步：__如果您是成立时间不超过 5 年且融资最高达到 B 轮的初创企业，您可能会自动升级到初创企业计划
，还可在一年内免费使用 Cloudflare 特定产品。
如果还不是 Workers 的用户，请在下面查看您可以使用 Workers 做些什么，立即注册
一个 Cloudflare 帐户，并在准备就绪后再回来申请。
__第 2 步：__持续构建！
我申请之后会发生什么？
每个季度，Launchpad 团队和我们的风险投资合作伙伴将对申请进行审查，并选择一批初创公司加入 Launchpad 计划。这些公司将获得向其所在领域最专业的投资者推介自己的机会。此外，他们还将获得营销机会、技术指导和公司建设建议。
Cloudflare 并不提供任何资金，也不做出任何资助决定，并且不能保证任何特定公司可通过该计划获得资助。 所有资助决定将由参与该计划的风投公司做出。 Cloudflare 不是注册经纪商、投资顾问或其他类似中介。如果提交申请，意味着您同意 Cloudflare 与 Cloudflare 的风投合作伙伴共享您通过此表格提交的信息，包括您的姓名和电子邮件地址。