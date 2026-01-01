如何开始

__第 1 步：__如果您是成立时间不超过 5 年且融资最高达到 B 轮的初创企业，您可能会自动升级到 初创企业计划 ，还可在一年内免费使用 Cloudflare 特定产品。

如果还不是 Workers 的用户，请在下面查看您可以使用 Workers 做些什么，立即 注册 一个 Cloudflare 帐户，并在准备就绪后再回来申请。

__第 2 步：__持续构建！

我申请之后会发生什么？ 每个季度，Launchpad 团队和我们的风险投资合作伙伴将对申请进行审查，并选择一批初创公司加入 Launchpad 计划。这些公司将获得向其所在领域最专业的投资者推介自己的机会。此外，他们还将获得营销机会、技术指导和公司建设建议。

Cloudflare 并不提供任何资金，也不做出任何资助决定，并且不能保证任何特定公司可通过该计划获得资助。 所有资助决定将由参与该计划的风投公司做出。 Cloudflare 不是注册经纪商、投资顾问或其他类似中介。如果提交申请，意味着您同意 Cloudflare 与 Cloudflare 的风投合作伙伴共享您通过此表格提交的信息，包括您的姓名和电子邮件地址。