Program Workers Launchpad

Uzyskaj dostęp do infrastruktury, narzędzi, wprowadzeń do źródeł finansowania i społeczności, aby pomóc w skalowaniu swojego startupu za pośrednictwem Workers Launchpad.

Wniosek może złożyć każdy start‑up, który obecnie korzysta z platformy Cloudflare Workers lub innych komponentów platformy programistycznej Cloudflare.

Aktualnie można składać wnioski dotyczące grupy 5. Aby się zakwalifikować, złóż wniosek do 13 marca.

Nasi partnerzy venture capital

Cloudflare z dumą współpracuje z wiodącymi firmami venture capital, aby kontynuować finansowanie start‑upów opartych na platformie Workers, z łączną kwotą przekraczającą 2 mld USD.

Sprawdź Demo Day dotyczący naszej najnowszej grupy na kanale CloudflareTV

Demo Day

Program funduszu Workers Launchpad

Jak zacząć
Krok 1: Jeśli jesteś start-upem finansowanym do serii B i założonym w ciągu ostatnich 5 lat, możesz automatycznie przejść na plan Startup na rok bezpłatnego dostępu do wybranych produktów Cloudflare.
Jeśli jeszcze nie korzystasz z platformy Workers, sprawdź poniżej, jakie możesz dzięki niej osiągnąć korzyści, załóż konto Cloudflare już dziś, a gdy to zostanie zrobione, wróć w celu złożenia wniosku.
Krok 2. Nie przestawaj tworzyć!
Co się stanie, gdy złożę wniosek? Co kwartał zespół Launchpad oraz nasi partnerzy venture capital będą przeglądać zgłoszenia i wybierać grupę start-upów do udziału w programie Launchpad. Tym firmom zostanie zapewniona możliwość zaprezentowania się inwestorom, którzy mają największe doświadczenie w obszarze ich działania. Dodatkowo otrzymają dostęp do możliwości marketingowych, wsparcia technicznego oraz porad dotyczących budowania firmy.
Cloudflare nie zapewnia żadnego finansowania ani nie podejmuje decyzji dotyczących finansowania, a żadna konkretna firma nie ma gwarancji otrzymania finansowania w ramach programu.  Wszelkie decyzje dotyczące finansowania będą podejmowane przez firmy venture capital uczestniczące w programie.  Cloudflare nie jest zarejestrowanym brokerem‑dealerem, doradcą inwestycyjnym ani innym podobnym pośrednikiem. Składając wniosek, wyrażasz zgodę na udostępnienie przez Cloudflare informacji, które przesyłasz za pośrednictwem tego formularza, w tym Twojego imienia, nazwiska oraz adresu e‑mail, partnerom VC firmy Cloudflare.

Przesyłając ten formularz, zgadzasz się otrzymywać od Cloudflare informacje na temat naszych produktów, wydarzeń i ofert specjalnych. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania tych informacji. Nigdy nie sprzedamy Twoich danych i cenimy Twoją prywatność. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce prywatności.

