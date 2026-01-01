Jak zacząć
Krok 1:
Jeśli jesteś start-upem finansowanym do serii B i założonym w ciągu ostatnich 5 lat, możesz automatycznie przejść na plan Startup
na rok bezpłatnego dostępu do wybranych produktów Cloudflare.
Jeśli jeszcze nie korzystasz z platformy Workers, sprawdź poniżej, jakie możesz dzięki niej osiągnąć korzyści, załóż
konto Cloudflare już dziś, a gdy to zostanie zrobione, wróć w celu złożenia wniosku.
Krok 2. Nie przestawaj tworzyć!
Co się stanie, gdy złożę wniosek?
Co kwartał zespół Launchpad oraz nasi partnerzy venture capital będą przeglądać zgłoszenia i wybierać grupę start-upów do udziału w programie Launchpad. Tym firmom zostanie zapewniona możliwość zaprezentowania się inwestorom, którzy mają największe doświadczenie w obszarze ich działania. Dodatkowo otrzymają dostęp do możliwości marketingowych, wsparcia technicznego oraz porad dotyczących budowania firmy.
Cloudflare nie zapewnia żadnego finansowania ani nie podejmuje decyzji dotyczących finansowania, a żadna konkretna firma nie ma gwarancji otrzymania finansowania w ramach programu. Wszelkie decyzje dotyczące finansowania będą podejmowane przez firmy venture capital uczestniczące w programie. Cloudflare nie jest zarejestrowanym brokerem‑dealerem, doradcą inwestycyjnym ani innym podobnym pośrednikiem. Składając wniosek, wyrażasz zgodę na udostępnienie przez Cloudflare informacji, które przesyłasz za pośrednictwem tego formularza, w tym Twojego imienia, nazwiska oraz adresu e‑mail, partnerom VC firmy Cloudflare.