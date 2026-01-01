Come iniziare

Fase 1: se sei una startup finanziata fino alla Serie B fondata negli ultimi 5 anni, potresti essere automaticamente promosso al se sei una startup finanziata fino alla Serie B fondata negli ultimi 5 anni, potresti essere automaticamente promosso al Piano Startup per un anno di accesso gratuito a prodotti Cloudflare selezionati.

Se non lo utilizzi ancora, dai un'occhiata a cosa puoi fare con Workers di seguito, iscriviti per un account Cloudflare oggi stesso e torna a presentare domanda quando sei pronto.

Fase 2: continua a costruire!

Cosa succede dopo che ho fatto richiesta? Ogni trimestre, il team Launchpad e i nostri partner di venture capital esamineranno le domande e selezioneranno una coorte di startup per partecipare al programma Launchpad. A queste aziende verrà offerta l'opportunità di presentare gli investitori che hanno la maggiore esperienza nel loro settore. Inoltre, avranno accesso a opportunità di marketing, orientamento tecnico e consulenza per la creazione di un'azienda.

Cloudflare non fornisce alcun finanziamento né prende alcuna decisione di finanziamento e non vi è alcuna garanzia che una particolare azienda riceverà finanziamenti attraverso il programma. Tutte le decisioni di finanziamento saranno prese dalle società di capitali di rischio che partecipano al programma. Cloudflare non è un intermediario registrato, un consulente per gli investimenti o un altro intermediario simile. Nella domanda acconsenti a che Cloudflare condivida le informazioni che invii tramite questo modulo, inclusi il tuo nome e indirizzo e-mail, con i partner VC di Cloudflare.