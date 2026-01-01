S’inscrire

Programme Workers Launchpad

Accédez à l'infrastructure, aux outils, aux présentations à divers acteurs en vue d'un financement et à une communauté qui vous aideront à faire évoluer votre start-up grâce au programme Workers Launchpad.

Toutes les start-ups utilisant actuellement Cloudflare Workers ou d'autres composants de la plateforme pour développeurs de Cloudflare Workers peuvent s'inscrire.

Les candidatures à la promotion nº 7 sont désormais ouvertes. Inscrivez-vous avant le 13 mars pour vous qualifier.

Nos partenaires de capital-risque

Cloudflare est fière de s'associer avec les plus grandes firmes de capital-risque pour contribuer à poursuivre le financement de start-ups bâties sur Workers à hauteur de plus de deux milliards de dollars.

Découvrez le Demo Day de notre dernière promotion sur CloudflareTV

Demo Day

Programme de financement Workers Launchpad

Premiers pas
Étape 1 : Si votre start-up a remporté un financement jusqu'à la série B et a été fondée au cours des 5 dernières années, vous pouvez bénéficier d'un surclassement automatique vers l'offre Startup, avec une année d'accès gratuit à une sélection de produits Cloudflare.
Si vous n'utilisez pas encore Workers, consultez les possibilités qu'offre la plateforme ci-dessous, créez un compte Cloudflare dès aujourd'hui, puis revenez vous inscrire lorsque votre entreprise sera prête.
Étape 2 : continuez à développer !
Que se passe-t-il après mon inscription ? Chaque trimestre, l'équipe Launchpad et nos partenaires de capital-risque examineront les candidatures et sélectionneront une promotion de start-ups qui pourront participer au programme. Ces dernières se verront offrir l'opportunité de présenter leurs projets aux investisseurs les plus compétents dans leur domaine. Elles pourront également bénéficier d'un accès à des opportunités marketing, d'une supervision technique et de conseils en matière de développement d'entreprise.
Cloudflare ne fournit aucun financement et ne prend aucune décision à cet égard, et nous ne garantissons aucunement qu'une entreprise particulière bénéficiera effectivement d'un financement par l'intermédiaire du programme.  Toutes les décisions relatives au financement seront prises par les firmes de capital-risque qui participent au programme.  Cloudflare n'est pas un courtier enregistré, un conseiller en investissement ou un autre intermédiaire similaire. En vous inscrivant, vous consentez à ce que Cloudflare partage avec ses partenaires de capital-risque les informations que vous nous communiquez dans ce formulaire, notamment votre nom et votre adresse e-mail.

