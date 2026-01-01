サインアップ

Workers Launchpadを通じて、スタートアップの成長を支援するインフラ、ツール、資金調達の紹介、コミュニティにアクセスできます。

現在Cloudflare Workersまたはその他Cloudflare開発者プラットフォームをご利用いただいているすべてのスタートアップ企業がご利用いただけます。

第7コホートのお申込みを現在受付中。3月13日までにお申し込みください。

ベンチャーキャピタルパートナー

Cloudflareは、主要なベンチャーキャピタルと提携し、workersをベースとするスタートアップ企業に向けて20億ドル以上の資金を提供し続けることを誇りに思っています。

最新グループのデモ・デーの様子をCloudflareTVでご覧いただけます

デモ・デー

Workers Launchpadファンディング・プログラム

始め方
__ステップ1：__シリーズBまでの資金を調達し、過去5年以内に創業したスタートアップ企業であれば、自動的にStartup Planにアップグレードされ、Cloudflare製品を1年間無料で利用できます
Workersを使っていない場合は、Workersでできることを以下でご確認いただき、今すぐサインアップしてCloudflareアカウントを作成し、準備が整い次第このページに戻ってお申し込みください。
__ステップ2：__どんどん構築しましょう!
申し込み後の流れは？ 四半期ごとに、Launchpadチームと当社ベンチャーキャピタルパートナーによる申し込み内容の確認が行われ、Launchpadプログラムに参加いただくスタートアップのコホートが選出されます。選出された企業には、その分野で最も専門性の高い投資家に対してピッチを行う機会が提供されます。加えて、マーケティング機会、技術指導、会社設立のアドバイスも受けることができます。
Cloudflareは資金提供や資金提供に関する意思決定を行わず、特定の企業がこのプログラムを通じて資金を受けることを保証するものではありません。 資金提供の決定はすべて、プログラムに参加するベンチャーキャピタルによって行われます。 Cloudflareは、登録されたブローカーディーラー、投資アドバイザー、またはその他類似の仲介業者ではありません。お申し込みにより、あなたはフォームに入力して送信した情報（氏名とメールアドレスを含む）をCloudflareがベンチャーキャピタルパートナーと共有することに同意したことになります。

今すぐ申し込む

このフォームを送信することにより、お客様はCloudflareの製品、イベント、特典などに関連する情報を受け取ることに同意したものとみなされます。いつでも、メッセージの配信を停止することができます。Cloudflareは決してお客様のデータを販売することはなく、みなさまのプライバシーに関する選択を尊重します。詳細情報につきましては、プライバシーポリシーをお読みください。

