始め方

__ステップ2：__どんどん構築しましょう!

申し込み後の流れは？ 四半期ごとに、Launchpadチームと当社ベンチャーキャピタルパートナーによる申し込み内容の確認が行われ、Launchpadプログラムに参加いただくスタートアップのコホートが選出されます。選出された企業には、その分野で最も専門性の高い投資家に対してピッチを行う機会が提供されます。加えて、マーケティング機会、技術指導、会社設立のアドバイスも受けることができます。

Cloudflareは資金提供や資金提供に関する意思決定を行わず、特定の企業がこのプログラムを通じて資金を�受けることを保証するものではありません。 資金提供の決定はすべて、プログラムに参加するベンチャーキャピタルによって行われます。 Cloudflareは、登録されたブローカーディーラー、投資アドバイザー、またはその他類似の仲介業者ではありません。お申し込みにより、あなたはフォームに入力して送信した情報（氏名とメールアドレスを含む）をCloudflareがベンチャーキャピタルパートナーと共有することに同意したことになります。