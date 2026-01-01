Me interesa

Programa Workers Launchpad

Obtén acceso a la infraestructura, las herramientas, las presentaciones de financiación y la comunidad que te ayudarán a ampliar tu empresa emergente mediante el programa Workers Launchpad.

Cualquier empresa emergente que utilice actualmente Cloudflare Workers u otros componentes de la plataforma para desarrolladores de Cloudflare puede solicitar participar.

Ya está abierto el plazo de solicitud para participar en el grupo n.° 5. Presenta tu solicitud antes del 13 de marzo para poder calificar para el programa.

Nuestros socios de capital de riesgo

Cloudflare se enorgullece de asociarse con las principales empresas de capital riesgo para ayudar a seguir financiando más de 2000 millones de dólares a empresas emergentes que utilicen Workers.

No te pierdas el Día de Demostración de nuestro último grupo en Cloudflare TV

Día de demostración

Programa de financiamiento Workers Launchpad

Cómo empezar
Paso 1: Si tienes una empresa emergente financiada hasta la serie B y fundada en los últimos 5 años, es posible que pases automáticamente al Plan para Startups y obtengas un año de acceso gratuito a productos de Cloudflare seleccionados.
Si aún no utilizas Workers, echa un vistazo más abajo a lo que puedes lograr con Workers, regístrate hoy mismo para obtener una cuenta de Cloudflare y envía tu solicitud cuando estés listo.
Paso 2: continua desarrollando.
¿Qué sucede una vez enviada mi solicitud? Cada trimestre, el equipo Launchpad y nuestros socios de capital de riesgo revisarán las solicitudes y seleccionarán un grupo de empresas emergentes para participar en el programa Launchpad. Estas empresas tendrán la oportunidad de presentar su propuesta ante el inversor o inversores que tengan más experiencia en su ámbito. Además, se podrán beneficiar de oportunidades de marketing, orientación técnica y asesoramiento para el desarrollo de empresas.
Cloudflare no ofrece financiación ni toma decisiones sobre proyectos de financiación, y no hay ninguna garantía de que una empresa determinada reciba fondos a través del programa.  Todas las decisiones sobre financiación las tomarán las empresas de capital de riesgo que participan en el programa.  Cloudflare no es ningún agente de bolsa registrado, asesor de inversión ni otro intermediario similar. Al enviar este formulario, aceptas que Cloudflare comparta la información que este contiene, incluidos tu nombre y dirección de correo electrónico, con los socios de capital de riesgo de Cloudflare.

Envía tu solicitud hoy mismo

