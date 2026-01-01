Cómo empezar

Paso 1: si eres una startup financiada hasta la serie B y fundada en los últimos 5 años, es posible que se te actualice automáticamente al si eres una startup financiada hasta la serie B y fundada en los últimos 5 años, es posible que se te actualice automáticamente al Plan para startups para disfrutar de un año de acceso gratuito a determinados productos de Cloudflare.

Si aún no utilizas Workers, echa un vistazo más abajo a lo que puedes hacer con Workers, regístrate hoy mismo para obtener una cuenta de Cloudflare y envía tu solicitud cuando estés listo.

Paso 2: sigue desarrollando.

¿Qué sucede una vez enviada mi solicitud? Cada trimestre, el equipo Launchpad y nuestros socios de capital riesgo revisarán las solicitudes y seleccionarán un grupo de empresas emergentes para participar en el programa Launchpad. Estas empresas tendrán la oportunidad de presentar su propuesta ante el inversor o inversores que tengan más experiencia en su ámbito. Además, se podrán beneficiar de oportunidades de marketing, orientación técnica y asesoramiento para la creación de empresas.

Cloudflare no proporciona financiación ni toma decisiones sobre proyectos de financiación, y no hay ninguna garantía de que una empresa determinada reciba fondos a través del programa. Todas las decisiones sobre financiación las tomarán las empresas de capital de riesgo que participan en el programa. Cloudflare no es ningún agente de bolsa registrado, asesor de inversión ni otro intermediario similar. Al enviar este formulario, aceptas que Cloudflare comparta la información que este contiene, incluidos tu nombre y dirección de correo electrónico, con los socios de capital de riesgo de Cloudflare.