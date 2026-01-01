Como começar

Etapa 1: se você é uma startup financiada até a série B e fundada nos últimos 5 anos, poderá ser atualizado automaticamente para o se você é uma startup financiada até a série B e fundada nos últimos 5 anos, poderá ser atualizado automaticamente para o Plano Startup com um ano de acesso gratuito a produtos selecionados da Cloudflare.

Se você ainda não está usando o Workers, confira o que pode fazer com o Workers abaixo, cadastre-se em uma conta da Cloudflare hoje e volte para se inscrever quando estiver pronto.

Etapa 2: continue desenvolvendo

O que acontece depois que eu me inscrever? A cada trimestre a equipe do Launchpad e nossos parceiros de capital de risco avaliam as propostas e selecionam uma coorte de startups para participar do programa Launchpad. Essas empresas terão a oportunidade de explicar seus argumentos para os mais experientes investidores em sua área. Além disso, receberão acesso a oportunidades de marketing, orientação técnica e consultoria para desenvolvimento de uma empresa.

A Cloudflare não fornece nenhum financiamento nem toma decisões de financiamento e não há garantia de que qualquer empresa em particular receba financiamento por meio do programa. Todas as decisões de financiamento serão tomadas pelas empresas de capital de risco que participam do programa. A Cloudflare não é uma sociedade corretora registrada, consultora de investimentos ou outro tipo de intermediário semelhante. Ao se inscrever, você concorda que a Cloudflare compartilhe as informações enviadas por meio deste formulário, incluindo seu nome e endereço de e-mail, com os parceiros de capital de risco da Cloudflare.