如何開始使用

__步驟 1：__如果貴司是成立未滿 5 年且募資到 B 輪的新創公司，可能會自動升級至 新創公司方案 ，可免費使用精選 Cloudflare 產品一年。

如果您尚未使用 Workers，請在下方查看 Workers 所提供的功能，立即 註冊 Cloudflare 帳戶，並在準備就緒之後再回來申請。

__第 2 步：__繼續建置！

申請後會發生什麼？ 每個季度，Launchpad 團隊和我們的創投合作夥伴將對申請進行審核，並選擇一批新創公司加入 Launchpad 計畫。這些公司將獲得向其所在領域最專業的投資者推介自己的機會。此外，他們還將獲得行銷機會、技術指導和公司建設建議。

Cloudflare 既不會提供任何募資，也不會做出任何募資決策，因此無法保證任何特定公司會透過該計畫收到募資。 所有募資決策將由參與該計畫的創投公司做出。 Cloudflare 並非註冊經紀商、投資顧問或其他類似的仲介機構。提交申請即表示您同意 Cloudflare 與 Cloudflare 的創投合作夥伴分享您透過此表單提交的資訊，包括您的姓名和電子郵件地址。