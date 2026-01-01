Workers Launchpad 計畫
透過 Workers Launchpad 取得基礎架構、工具、資金介紹和社群的存取權，以協助擴展您的新創企業。
目前使用 Cloudflare Workers 或 Cloudflare 開發人員平台其他部分的任何新創企業都有資格申請。
7 號群組目前開放申請。在 3 月 13 日之前申請以獲得資格。
我們的創投合作夥伴
Cloudflare 很榮幸能與頂尖的創投公司合作，繼續為基於 Workers 的新創公司提供超過 20 億美元的資金。
在 CloudflareTV 上觀看我們最新群組的示範日
Workers Launchpad 募資計畫
如何開始使用
__步驟 1：__如果貴司是成立未滿 5 年且募資到 B 輪的新創公司，可能會自動升級至新創公司方案
，可免費使用精選 Cloudflare 產品一年。
如果您尚未使用 Workers，請在下方查看 Workers 所提供的功能，立即註冊
Cloudflare 帳戶，並在準備就緒之後再回來申請。
__第 2 步：__繼續建置！
申請後會發生什麼？
每個季度，Launchpad 團隊和我們的創投合作夥伴將對申請進行審核，並選擇一批新創公司加入 Launchpad 計畫。這些公司將獲得向其所在領域最專業的投資者推介自己的機會。此外，他們還將獲得行銷機會、技術指導和公司建設建議。
Cloudflare 既不會提供任何募資，也不會做出任何募資決策，因此無法保證任何特定公司會透過該計畫收到募資。 所有募資決策將由參與該計畫的創投公司做出。 Cloudflare 並非註冊經紀商、投資顧問或其他類似的仲介機構。提交申請即表示您同意 Cloudflare 與 Cloudflare 的創投合作夥伴分享您透過此表單提交的資訊，包括您的姓名和電子郵件地址。