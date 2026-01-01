Workers Launchpad 프로그램

Workers Launchpad를 통해 스타트업을 확장하는 데 유용한 인프라, 도구, 자금 지원 소개, 커뮤니티를 이용해 보세요.

Cloudflare Workers나 Cloudflare 개발자 플랫폼 내 기타 구성 요소를 현재 사용하고 있는 모든 스타트업에서 신청할 수 있습니다.

그룹 #7 신청이 시작되었습니다. 자격을 얻으려면 3월 13일까지 신청하세요.

