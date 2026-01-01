Workers Launchpad 프로그램
Workers Launchpad를 통해 스타트업을 확장하는 데 유용한 인프라, 도구, 자금 지원 소개, 커뮤니티를 이용해 보세요.
Cloudflare Workers나 Cloudflare 개발자 플랫폼 내 기타 구성 요소를 현재 사용하고 있는 모든 스타트업에서 신청할 수 있습니다.
그룹 #7 신청이 시작되었습니다. 자격을 얻으려면 3월 13일까지 신청하세요.
Cloudflare 벤처 캐피털 파트너
Cloudflare는 Workers를 기반으로 한 스타트업에 20억 달러 이상의 자금을 지속적으로 지원할 수 있도록 선도적인 벤처 캐피털 회사와 파트너십을 맺은 것을 자랑스럽게 생각합니다.
CloudflareTV에서 최신 참가 그룹의 데모 데이를 확인해 보세요
Workers Launchpad 자금 조달 프로그램
시작하는 방법
1단계:
시리즈 B까지 자금을 지원받고 지난 5년 이내에 설립된 스타트업인 경우 Cloudflare 제품을 선택할 수 있는 1년 무료 액세스를 제공하는 Startup 요금제
로 자동 업그레이드될 수 있습니다.
Workers를 아직 사용하고 있지 않다면 아래에서 Workers로 무엇을 수행할 수 있는지 확인해 보세요. 오늘 가입
해 Cloudflare 계정을 준비하고 준비가 되면 다시 신청하세요.
2단계: 계속 구축하세요!
신청한 후에는 어떻게 되나요?
각 분기마다, Launchpad 팀과 벤처 캐피털 파트너가 신청서를 검토하며, Launchpad 프로그램에 참여할 스타트업 그룹을 선정합니다. 이러한 회사에는 업계에서 가장 전문적인 투자자에게 회사를 선보일 기회가 주어집니다. 이와 더불어 마케팅 기회, 기술적인 지도, 회사 구축 관련 유용한 조언도 이용할 수 있게 됩니다.
Cloudflare는 어떠한 것이든 자금 조달을 제공하거나 자금 조달을 결정하지 않습니다. 또한 특정 회사가 해당 프로그램을 통해 자금 조달을 받을 것이라고 보장하지 않습니다. 모든 자금 조달은 해당 프로그램에 참여하는 벤처 자본 회사에서 결정합니다. Cloudflare는 정식 증권 중개인, 투자 고문 또는 기타 유사한 중개업체가 아닙니다. 신청하는 경우 이름과 이메일 주소 등 이 양식을 통해 제출한 정보를 Cloudflare의 VC 파트너에게 공유하는 것에 동의하게 됩니다.