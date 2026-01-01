Erste Schritte
Schritt 1:
Wenn Sie ein Startup-Unternehmen sind, das bis zur Serie B finanziert wurde und in den letzten 5 Jahren gegründet wurde, können Sie automatisch auf den Startup-Tarif
hochgestuft werden, um ein Jahr lang kostenlosen Zugang zu ausgewählten Cloudflare-Produkten zu erhalten.
Sie nutzen Workers noch nicht? Dann sehen Sie sich unten an, was Sie mit Workers machen können, melden Sie sich jetzt an
für ein Cloudflare-Konto und kommen Sie dann zurück, um sich zu bewerben, wenn Sie bereit sind.
Schritt 2: Weiter entwickeln!
Was passiert, nachdem ich mich beworben habe?
Das Launchpad-Team und unsere Venture Capital-Partner wählen jedes Quartal unter den eingegangenen Bewerbungen eine Gruppe von Start-ups für die Teilnahme am Launchpad-Programm aus. Diese Unternehmen erhalten die Möglichkeit, sich dem Investor (oder den Investoren) mit dem größten Know-how in ihrem jeweiligen Fachgebiet zu präsentieren. Darüber hinaus werden ihnen Gelegenheiten für die Vermarktung, technische Hilfestellung und Ratschläge zur Firmenentwicklung geboten.
Cloudflare stellt keine Mittel zur Verfügung und trifft keine Finanzierungsentscheidungen. Es gibt keine Garantie dafür, dass ein bestimmtes Unternehmen im Rahmen des Programms eine Förderung erhält. Alle Finanzierungsentscheidungen werden von den am Programm teilnehmenden Venture Capital-Firmen getroffen. Cloudflare ist kein registrierter Broker-Dealer, Anlageberater oder vergleichbarer Vermittler. Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir die Informationen, die Sie über dieses Formular übermitteln, einschließlich Ihres Namens und Ihrer E-Mail-Adresse, an die Venture Capital-Partner von Cloudflare weitergeben.