Workers Launchpad-Programm

Erhalten Sie Zugang zu Infrastruktur, Tools, Vernetzung mit Kapitalgebern und einer Community, die Ihnen hilft, Ihr Startup über das Workers Launchpad zu skalieren.

Jedes Startup, das derzeit Cloudflare Workers oder andere Komponenten der Cloudflare-Entwicklerplattform nutzt, kann sich bewerben.

Bewerbungen für Kohorte #5 sind jetzt möglich! Bewerben Sie sich bis zum 13. März, um sich zu qualifizieren.

Unsere Venture Capital-Partner

Cloudflare freut sich, gemeinsam mit führenden Venture Capital-Firmen zur Bereitstellung von Finanzierungsmitteln von mehr als 2 Milliarden US-Dollar für Start-ups beitragen zu können, die auf Workers aufgebaut sind.

Workers Launchpad-Förderprogramm

Schritt 1: Wenn Sie ein Startup-Unternehmen sind, das bis zur Serie B finanziert wurde und in den letzten 5 Jahren gegründet wurde, können Sie automatisch auf den Startup-Tarif hochgestuft werden, um ein Jahr lang kostenlosen Zugang zu ausgewählten Cloudflare-Produkten zu erhalten.
Sie nutzen Workers noch nicht? Dann sehen Sie sich unten an, was Sie mit Workers machen können, melden Sie sich jetzt an für ein Cloudflare-Konto und kommen Sie dann zurück, um sich zu bewerben, wenn Sie bereit sind.
Schritt 2: Weiter entwickeln!
Was passiert, nachdem ich mich beworben habe? Das Launchpad-Team und unsere Venture Capital-Partner wählen jedes Quartal unter den eingegangenen Bewerbungen eine Gruppe von Start-ups für die Teilnahme am Launchpad-Programm aus. Diese Unternehmen erhalten die Möglichkeit, sich dem Investor (oder den Investoren) mit dem größten Know-how in ihrem jeweiligen Fachgebiet zu präsentieren. Darüber hinaus werden ihnen Gelegenheiten für die Vermarktung, technische Hilfestellung und Ratschläge zur Firmenentwicklung geboten.
Cloudflare stellt keine Mittel zur Verfügung und trifft keine Finanzierungsentscheidungen. Es gibt keine Garantie dafür, dass ein bestimmtes Unternehmen im Rahmen des Programms eine Förderung erhält.  Alle Finanzierungsentscheidungen werden von den am Programm teilnehmenden Venture Capital-Firmen getroffen.  Cloudflare ist kein registrierter Broker-Dealer, Anlageberater oder vergleichbarer Vermittler. Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir die Informationen, die Sie über dieses Formular übermitteln, einschließlich Ihres Namens und Ihrer E-Mail-Adresse, an die Venture Capital-Partner von Cloudflare weitergeben.

Durch Absenden dieses Formulars stimmen Sie zu, von Cloudflare Informationen zu seinen Produkten, Veranstaltungen und Sonderangeboten zu erhalten. Sie können diese Nachrichten jederzeit wieder abbestellen. Wir werden Ihre Daten niemals verkaufen und respektieren Ihre Datenschutzentscheidungen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzrichtlinien.

