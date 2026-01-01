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Soluções de armazenamento de objetos compatíveis com o S3


O armazenamento de objetos é ideal para organizações com grandes coleções de dados não estruturados que crescem rapidamente. O armazenamento de objetos compatível com o S3 permite que os desenvolvedores armazenem dados não estruturados enquanto usam a mesma interface do Amazon S3, mas com um provedor de nuvem diferente para maior flexibilidade e controle sobre os custos.

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O que é armazenamento de objetos compatível com o S3?

Soluções de armazenamento de objetos compatíveis com o S3 - Seção de problemas - ilustração

O armazenamento de objetos é um tipo de armazenamento em nuvem altamente flexível e escalável, capaz de armazenar de forma barata grandes quantidades de dados não estruturados. O armazenamento de objetos compatível com o S3 é o armazenamento em nuvem compatível com o serviço de armazenamento de objetos Amazon S3.

Ele permite que desenvolvedores e organizações usem ferramentas, extensões e bibliotecas do S3 preexistentes para gerenciar objetos de dados, mesmo que estejam armazenados em uma plataforma que não seja do S3.

Soluções de armazenamento de objetos compatíveis com o S3 - Seção de problemas - ilustração

Desafios de ficar preso a uma plataforma de armazenamento

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Falta de flexibilidade

Usar as ferramentas e o armazenamento de um provedor de nuvem pode resultar em ficar preso a esse provedor.

Altas taxas de saída

Depender apenas do S3 significa que sempre que os dados armazenados são acessados de fora do S3, são cobradas altas taxas de saída.

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Migração difícil

Usar armazenamento de objetos não compatível com S3 dificulta a migração do S3, porque as ferramentas internas precisam ser reconfiguradas ou selecionadas novamente se não forem compatíveis com S3.

Vantagens das soluções de armazenamento de objetos compatíveis com o S3

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Migração fácil

O armazenamento compatível com S3 simplifica a movimentação de dados de um fornecedor para outro ou o backup de dados com outro provedor de armazenamento de objetos.

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Reduza o aprisionamento tecnológico

Mantenha a flexibilidade armazenando objetos em vários provedores ou duplicando bancos de dados de armazenamento de objetos, garantindo que você possa alternar entre provedores de nuvem, se necessário.

Controle sobre custos

Adopting S3-compatible storage gives organizations a choice of vendors and provides greater control over costs such as egress fees.

Ícone do Cloudflare R2
Recuperação de dados simples

Use as mesmas ferramentas, utilitários, plugins, extensões e interfaces que já são usados com o S3 para pesquisar e recuperar objetos.

Principais casos de uso para armazenamento de objetos compatível com o S3

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Ícone de IA de aprendizado de máquina
Conjuntos de treinamento de aprendizado de máquina

Modelos de aprendizado de máquina exigem quantidades enormes de dados para treinamento. O armazenamento de objetos compatível com S3 fornece um ambiente eficiente e pesquisável para armazenar e fazer backup desses conjuntos de dados.

Armazenamento para dados de log

O armazenamento de objetos compatível com o S3 pode facilmente armazenar grandes coleções de dados que crescem rapidamente, como logs. O armazenamento de objetos pode manter os logs disponíveis indefinidamente para análise posterior.

Arquivos de áudio e vídeo

Atividades e dispositivos que geram grandes quantidades de conteúdo audiovisual, como câmeras de segurança, podem armazenar seus dados por longo prazo com armazenamento de objetos compatível com S3.

Backups para recuperação de ransomware

Como o armazenamento de objetos pode se expandir quase infinitamente a um baixo custo, ele é bom para fazer backup de arquivos. No caso de um ataque de ransomware, uma organização pode restaurar arquivos de um backup em vez de pagar o resgate.

Ícone de IA de aprendizado de máquina
Conjuntos de treinamento de aprendizado de máquina

Modelos de aprendizado de máquina exigem quantidades enormes de dados para treinamento. O armazenamento de objetos compatível com S3 fornece um ambiente eficiente e pesquisável para armazenar e fazer backup desses conjuntos de dados.

Armazenamento para dados de log

O armazenamento de objetos compatível com o S3 pode facilmente armazenar grandes coleções de dados que crescem rapidamente, como logs. O armazenamento de objetos pode manter os logs disponíveis indefinidamente para análise posterior.

Arquivos de áudio e vídeo

Atividades e dispositivos que geram grandes quantidades de conteúdo audiovisual, como câmeras de segurança, podem armazenar seus dados por longo prazo com armazenamento de objetos compatível com S3.

Backups para recuperação de ransomware

Como o armazenamento de objetos pode se expandir quase infinitamente a um baixo custo, ele é bom para fazer backup de arquivos. No caso de um ataque de ransomware, uma organização pode restaurar arquivos de um backup em vez de pagar o resgate.

Ícone de IA de aprendizado de máquina
Conjuntos de treinamento de aprendizado de máquina

Modelos de aprendizado de máquina exigem quantidades enormes de dados para treinamento. O armazenamento de objetos compatível com S3 fornece um ambiente eficiente e pesquisável para armazenar e fazer backup desses conjuntos de dados.

Armazenamento para dados de log

O armazenamento de objetos compatível com o S3 pode facilmente armazenar grandes coleções de dados que crescem rapidamente, como logs. O armazenamento de objetos pode manter os logs disponíveis indefinidamente para análise posterior.

Arquivos de áudio e vídeo

Atividades e dispositivos que geram grandes quantidades de conteúdo audiovisual, como câmeras de segurança, podem armazenar seus dados por longo prazo com armazenamento de objetos compatível com S3.

Backups para recuperação de ransomware

Como o armazenamento de objetos pode se expandir quase infinitamente a um baixo custo, ele é bom para fazer backup de arquivos. No caso de um ataque de ransomware, uma organização pode restaurar arquivos de um backup em vez de pagar o resgate.

Como a Cloudflare fornece armazenamento de objetos compatível com o S3

Cloudflare R2: Armazenamento global de objetos sem taxas de saída

cloudflare api
API compatível com S3

Com o serviço de armazenamento de objetos R2 , a Cloudflare oferece uma API compatível com o S3 para acessar a ampla gama de ferramentas, bibliotecas e extensões do S3.

Preços previsíveis

O R2 não cobra taxas de saída. As organizações são cobradas com base no volume total de dados armazenados e duas classes de operações nesses dados.

Escudo de segurança de proteção laranja
Segurança

O R2 fornece segurança forte com nomes de bucket não detectáveis e URLs aleatórios para cada bucket.

Origin server icon
Dados armazenados na região mais próxima

O R2 seleciona automaticamente um local de bucket na região mais próxima disponível para a solicitação "create bucket". Com a rede global da Cloudflare, que tem locais em mais de 125 países ao redor do mundo, os dados nunca estão longe dos usuários.

Estudos de caso relacionados

sybo logo small

A SYBO adotou o R2 para dar suporte a ativos criativos para campanhas no jogo. No passado, os designers da empresa eram limitados por restrições de largura de banda e custos. Mas ao hospedar ativos criativos no R2, a SYBO agora pode fornecer aos seus designers muito mais liberdade criativa para manter a qualidade de ponta de seus jogos. A SYBO também pode fornecer ativos criativos aos usuários de forma acessível.

Grupo Caliente Logo

Totalmente integrado com o Cloudflare Workers, a rede global da Cloudflare e o restante da plataforma da Cloudflare, o R2 permite que a Caliente armazene seus dados na borda sem aprisionamento tecnológico ou despesas para acessá-los. A isenção de taxas de saída do R2 economiza milhares de dólares a cada mês.

Porsche Informatik logo

Na transição para a nuvem, a Porsche Informatik precisava garantir alta disponibilidade e desempenho ideal para usuários em todo o mundo. Eles usaram o R2 e o Workers para desenvolver e executar aplicativos perto do usuário final, reduzindo os custos de largura de banda e fornecendo grandes melhorias de desempenho e usabilidade.

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Artigo

O armazenamento de objetos é um método para salvar grandes quantidades de dados, especialmente dados não estruturados, em nuvem. Saiba como funciona o armazenamento de objetos.

Leia o artigo
Artigo

O custo significativo da saída de dados é um ponto óbvio para reduzir despesas. À medida que as organizações buscam reduzir custos, as taxas de saída devem ser examinadas com rigor.

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artigo do theNet - miniatura
Blog

O armazenamento de objetos do Cloudflare R2 inclui compatibilidade total com a API S3, funcionando com ferramentas e aplicativos existentes conforme desenvolvidos.

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Product brief

O R2 fornece armazenamento de ponta para todos os seus dados para ajudar você a entregar aplicativos de alto desempenho sem taxas de saída.

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Perguntas frequentes sobre armazenamento de objetos compatível com o S3

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