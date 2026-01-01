O armazenamento de objetos é um tipo de armazenamento em nuvem altamente flexível e escalável, capaz de armazenar de forma barata grandes quantidades de dados não estruturados. O armazenamento de objetos compatível com o S3 é o armazenamento em nuvem compatível com o serviço de armazenamento de objetos Amazon S3.

Ele permite que desenvolvedores e organizações usem ferramentas, extensões e bibliotecas do S3 preexistentes para gerenciar objetos de dados, mesmo que estejam armazenados em uma plataforma que não seja do S3.