O armazenamento de objetos é ideal para organizações com grandes coleções de dados não estruturados que crescem rapidamente. O armazenamento de objetos compatível com o S3 permite que os desenvolvedores armazenem dados não estruturados enquanto usam a mesma interface do Amazon S3, mas com um provedor de nuvem diferente para maior flexibilidade e controle sobre os custos.
O armazenamento de objetos é um tipo de armazenamento em nuvem altamente flexível e escalável, capaz de armazenar de forma barata grandes quantidades de dados não estruturados. O armazenamento de objetos compatível com o S3 é o armazenamento em nuvem compatível com o serviço de armazenamento de objetos Amazon S3.
Ele permite que desenvolvedores e organizações usem ferramentas, extensões e bibliotecas do S3 preexistentes para gerenciar objetos de dados, mesmo que estejam armazenados em uma plataforma que não seja do S3.
Usar as ferramentas e o armazenamento de um provedor de nuvem pode resultar em ficar preso a esse provedor.
Depender apenas do S3 significa que sempre que os dados armazenados são acessados de fora do S3, são cobradas altas taxas de saída.
Usar armazenamento de objetos não compatível com S3 dificulta a migração do S3, porque as ferramentas internas precisam ser reconfiguradas ou selecionadas novamente se não forem compatíveis com S3.
O armazenamento compatível com S3 simplifica a movimentação de dados de um fornecedor para outro ou o backup de dados com outro provedor de armazenamento de objetos.
Mantenha a flexibilidade armazenando objetos em vários provedores ou duplicando bancos de dados de armazenamento de objetos, garantindo que você possa alternar entre provedores de nuvem, se necessário.
Adopting S3-compatible storage gives organizations a choice of vendors and provides greater control over costs such as egress fees.
Use as mesmas ferramentas, utilitários, plugins, extensões e interfaces que já são usados com o S3 para pesquisar e recuperar objetos.
Com o serviço de armazenamento de objetos R2 , a Cloudflare oferece uma API compatível com o S3 para acessar a ampla gama de ferramentas, bibliotecas e extensões do S3.
O R2 não cobra taxas de saída. As organizações são cobradas com base no volume total de dados armazenados e duas classes de operações nesses dados.
O R2 fornece segurança forte com nomes de bucket não detectáveis e URLs aleatórios para cada bucket.
O R2 seleciona automaticamente um local de bucket na região mais próxima disponível para a solicitação "create bucket". Com a rede global da Cloudflare, que tem locais em mais de 125 países ao redor do mundo, os dados nunca estão longe dos usuários.
A SYBO adotou o R2 para dar suporte a ativos criativos para campanhas no jogo. No passado, os designers da empresa eram limitados por restrições de largura de banda e custos. Mas ao hospedar ativos criativos no R2, a SYBO agora pode fornecer aos seus designers muito mais liberdade criativa para manter a qualidade de ponta de seus jogos. A SYBO também pode fornecer ativos criativos aos usuários de forma acessível.
Totalmente integrado com o Cloudflare Workers, a rede global da Cloudflare e o restante da plataforma da Cloudflare, o R2 permite que a Caliente armazene seus dados na borda sem aprisionamento tecnológico ou despesas para acessá-los. A isenção de taxas de saída do R2 economiza milhares de dólares a cada mês.
Na transição para a nuvem, a Porsche Informatik precisava garantir alta disponibilidade e desempenho ideal para usuários em todo o mundo. Eles usaram o R2 e o Workers para desenvolver e executar aplicativos perto do usuário final, reduzindo os custos de largura de banda e fornecendo grandes melhorias de desempenho e usabilidade.
Use nossa calculadora de preços do R2 para obter uma estimativa gratuita com base no uso esperado.
O armazenamento de objetos é um método para salvar grandes quantidades de dados, especialmente dados não estruturados, em nuvem. Saiba como funciona o armazenamento de objetos.
O custo significativo da saída de dados é um ponto óbvio para reduzir despesas. À medida que as organizações buscam reduzir custos, as taxas de saída devem ser examinadas com rigor.
O armazenamento de objetos do Cloudflare R2 inclui compatibilidade total com a API S3, funcionando com ferramentas e aplicativos existentes conforme desenvolvidos.
O R2 fornece armazenamento de ponta para todos os seus dados para ajudar você a entregar aplicativos de alto desempenho sem taxas de saída.