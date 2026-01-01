对象存储是一种高度灵活且可扩展的云存储类型，能够以低成本存储大量非结构化数据。S3 兼容对象存储是与 Amazon S3 对象存储服务兼容的云存储。

它使开发者和组织能够使用现有的 S3 工具、扩展和库来管理数据对象，即使这些对象存储在非 S3 平台上。