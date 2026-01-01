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S3 兼容对象存储解决方案


对象存储非常适合拥有大量快速增长的非结构化数据集合的组织。S3 兼容对象存储允许开发者使用与 Amazon S3 相同接口，同时选择不同的云服务提供商，以增加灵活性并控制成本。

了解更多开始使用

什么是 S3 兼容对象存储？

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对象存储是一种高度灵活且可扩展的云存储类型，能够以低成本存储大量非结构化数据。S3 兼容对象存储是与 Amazon S3 对象存储服务兼容的云存储。

它使开发者和组织能够使用现有的 S3 工具、扩展和库来管理数据对象，即使这些对象存储在非 S3 平台上。

S3 compatible object storage solutions - Problem section - illustration

锁定于一个存储平台带来的挑战

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缺乏灵活性

使用一个云服务商的工具和存储可能会导致被锁定在该服务商的平台上。

出口费用高昂

仅仅依赖 S3 意味着每次从 S3 外部访问存储的数据时，都会产生高昂的出口费用。

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迁移困难

使用不兼容 S3 的对象存储会导致难以从 S3 迁移，因为如果内部工具不兼容 S3，就需要重新配置或重新选择。

S3 兼容对象存储解决方案的优势

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轻松迁移

兼容 S3 的存储方案使得在不同供应商之间迁移数据变得简单，也方便使用其他对象存储提供商进行数据备份。

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降低供应商锁定风险

通过跨多个提供商存储对象或复制对象存储数据库来保持灵活性，确保必要时可以在云提供商之间切换。

控制成本

Adopting S3-compatible storage gives organizations a choice of vendors and provides greater control over costs such as egress fees.

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简单的数据检索

使用与 S3 已经在用的相同工具、实用程序、插件、扩展和接口来搜索和检索对象。

S3 兼容对象存储的主要用例

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Machine learning AI icon
机器学习训练集

机器学习模型需要大量数据进行训练。S3 兼容的对象存储为存储和备份这些数据集提供了一个高效、可搜索的环境。

日志数据存储

S3 兼容对象存储可以轻松存储快速增长的大型数据集，例如日志。对象存储可以无限期地保存日志以供日后分析。

音视频存档

产生大量音视频内容的活动和设备，例如安防摄像头，可以使用兼容 S3 的对象存储进行长期数据保存。

备份以防勒索软件攻击

对象存储能以低成本几乎无限扩展，非常适合用于文件备份。在遭遇勒索软件攻击时，组织可以从备份中恢复文件，无需支付赎金。

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机器学习训练集

机器学习模型需要大量数据进行训练。S3 兼容的对象存储为存储和备份这些数据集提供了一个高效、可搜索的环境。

日志数据存储

S3 兼容对象存储可以轻松存储快速增长的大型数据集，例如日志。对象存储可以无限期地保存日志以供日后分析。

音视频存档

产生大量音视频内容的活动和设备，例如安防摄像头，可以使用兼容 S3 的对象存储进行长期数据保存。

备份以防勒索软件攻击

对象存储能以低成本几乎无限扩展，非常适合用于文件备份。在遭遇勒索软件攻击时，组织可以从备份中恢复文件，无需支付赎金。

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机器学习训练集

机器学习模型需要大量数据进行训练。S3 兼容的对象存储为存储和备份这些数据集提供了一个高效、可搜索的环境。

日志数据存储

S3 兼容对象存储可以轻松存储快速增长的大型数据集，例如日志。对象存储可以无限期地保存日志以供日后分析。

音视频存档

产生大量音视频内容的活动和设备，例如安防摄像头，可以使用兼容 S3 的对象存储进行长期数据保存。

备份以防勒索软件攻击

对象存储能以低成本几乎无限扩展，非常适合用于文件备份。在遭遇勒索软件攻击时，组织可以从备份中恢复文件，无需支付赎金。

Cloudflare 如何提供 S3 兼容的对象存储

Cloudflare R2：零出口费用的全球对象存储

cloudflare api
兼容 S3 的API

借助 R2 对象存储服务 ，Cloudflare 提供了一个 S3 兼容的 API，可访问多种 S3 工具、库和扩展。

可预测的定价

R2 不收取数据出口费用。组织支付的费用基于存储数据的总量和对这些数据执行的两类操作。

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安全

R2 通过不可发现的桶名称和每个桶的随机化 URL 提供强大的安全性。

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数据存储在最接近的区域

R2 自动在最接近“创建存储桶“请求的可用区域中选择一个存储桶位置。借助 Cloudflare 覆盖全球超过 125 国家/地区的网络，数据始终接近用户。

相关案例研究

sybo logo small

SYBO 采用 R2 来支持用于游戏内活动的创意资产。过去，公司设计师受到带宽和成本约束的限制。但通过在 R2 上托管创意资产，SYBO 现在能够为其设计师提供更多的创作自由，以保持游戏的顶级素质。SYBO 还能够以实惠的价格向用户提供创意资产。

Grupo Caliente Logo

R2 与 Cloudflare Workers、Cloudflare 全球网络以及 Cloudflare 平台的其他部分完全集成，使 Caliente 能够在边缘存储数据，避免了供应商锁定，且无需承担高昂的数据访问费用。R2 不收取出口费用，每月为他们节省数千美元。

Porsche Informatik logo

在云迁移过程中，Porsche Informatik 需要为全球用户确保高可用性和最佳性能。他们使用 R2 和 Workers 在靠近最终用户的地方构建和运行应用，从而降低了带宽成本，并大幅提升了性能和可用性。

降低云支出，避免隐藏成本

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对象存储是一种将大量数据保存在云中的方法，尤其是非结构化数据。了解对象存储如何工作。

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数据出口的高昂成本是精简开支的重要切入点。组织寻求削减成本之际，出口费用应受到严格审查。

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博客

Cloudflare R2 对象存储完全兼容 S3 API，可与现有工具和应用无缝协作。

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R2 为您的所有数据提供边缘存储，帮助您交付高性能应用，不收取出口费用。

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