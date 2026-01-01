对象存储是一种高度灵活且可扩展的云存储类型，能够以低成本存储大量非结构化数据。S3 兼容对象存储是与 Amazon S3 对象存储服务兼容的云存储。
它使开发者和组织能够使用现有的 S3 工具、扩展和库来管理数据对象，即使这些对象存储在非 S3 平台上。
使用一个云服务商的工具和存储可能会导致被锁定在该服务商的平台上。
仅仅依赖 S3 意味着每次从 S3 外部访问存储的数据时，都会产生高昂的出口费用。
使用不兼容 S3 的对象存储会导致难以从 S3 迁移，因为如果内部工具不兼容 S3，就需要重新配置或重新选择。
兼容 S3 的存储方案使得在不同供应商之间迁移数据变得简单，也方便使用其他对象存储提供商进行数据备份。
通过跨多个提供商存储对象或复制对象存储数据库来保持灵活性，确保必要时可以在云提供商之间切换。
Adopting S3-compatible storage gives organizations a choice of vendors and provides greater control over costs such as egress fees.
使用与 S3 已经在用的相同工具、实用程序、插件、扩展和接口来搜索和检索对象。
R2 不收取数据出口费用。组织支付的费用基于存储数据的总量和对这些数据执行的两类操作。
R2 通过不可发现的桶名称和每个桶的随机化 URL 提供强大的安全性。
R2 自动在最接近“创建存储桶“请求的可用区域中选择一个存储桶位置。借助 Cloudflare 覆盖全球超过 125 国家/地区的网络，数据始终接近用户。
SYBO 采用 R2 来支持用于游戏内活动的创意资产。过去，公司设计师受到带宽和成本约束的限制。但通过在 R2 上托管创意资产，SYBO 现在能够为其设计师提供更多的创作自由，以保持游戏的顶级素质。SYBO 还能够以实惠的价格向用户提供创意资产。
R2 与 Cloudflare Workers、Cloudflare 全球网络以及 Cloudflare 平台的其他部分完全集成，使 Caliente 能够在边缘存储数据，避免了供应商锁定，且无需承担高昂的数据访问费用。R2 不收取出口费用，每月为他们节省数千美元。
在云迁移过程中，Porsche Informatik 需要为全球用户确保高可用性和最佳性能。他们使用 R2 和 Workers 在靠近最终用户的地方构建和运行应用，从而降低了带宽成本，并大幅提升了性能和可用性。