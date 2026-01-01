Le stockage d'objets est une solution idéale pour les entreprises disposant de vastes collections de données non structurées et à la croissance rapide. Le stockage d'objets compatible S3 permet aux développeurs de stocker des données non structurées en utilisant la même interface que le service S3 d'Amazon, mais en stockant ces dernières chez un autre fournisseur pour plus de flexibilité et de contrôle sur les coûts.
Le stockage d'objets est un type de stockage cloud très flexible et évolutif, capable de stocker à moindre coût des quantités énormes de données non structurées. Le stockage d'objets compatible S3 est un type de stockage cloud compatible avec le service de stockage d'objets Amazon S3.
Il permet aux développeurs et aux entreprises d'utiliser des extensions, des bibliothèques et des outils S3 préexistants pour gérer les objets de données, même s'ils sont stockés sur une plateforme indépendante de S3.
Le fait d'utiliser les outils et les solutions de stockage d'un seul fournisseur de cloud peut entraîner un phénomène d'enfermement vis-à-vis de ce fournisseur.
Le fait de se reposer uniquement sur S3 implique que vous devez vous acquitter de frais de trafic sortant élevés à chaque fois que vous accédez à des données stockées depuis un autre outil que S3.
L'utilisation d'une solution de stockage d'objets non compatible S3 complique la migration depuis votre plateforme S3, car les outils internes doivent être reconfigurés ou sélectionnés à nouveau s'ils ne sont pas compatibles S3.
Le stockage compatible S3 facilite le déplacement de données d'un fournisseur à l'autre ou la sauvegarde de données auprès d'un autre fournisseur de stockage d'objets.
Maintenez votre flexibilité en stockant des objets chez plusieurs fournisseurs ou en dupliquant des bases de données de stockage d'objets afin de vous assurer que vous pouvez pivoter entre vos fournisseurs de cloud si nécessaire.
Adopting S3-compatible storage gives organizations a choice of vendors and provides greater control over costs such as egress fees.
Continuez à vous servir des mêmes outils, utilitaires, extensions et interfaces que vous utilisez déjà avec S3 pour rechercher et récupérer des objets.
Avec le service de stockage d’objets R2, Cloudflare vous propose une API compatible S3 qui vous permet d’accéder à la vaste gamme d’outils, de bibliothèques et d’extensions de S3.
Le service R2 ne facture pas de frais de trafic sortant. Les entreprises sont facturées sur la base du volume total de données stockées et de deux catégories d'opérations sur ces données.
La solution R2 assure une sécurité renforcée, avec des noms de compartiment non identifiables et des URL aléatoires par compartiment.
La solution R2 sélectionne automatiquement un emplacement de compartiment dans la région disponible la plus proche pour répondre à la requête de « création de compartiment ». Grâce au réseau mondial de Cloudflare, implanté dans plus de 125 pays à travers le monde, vos données ne sont jamais loin des utilisateurs.
SYBO a adopté le service R2 afin de soutenir ses ressources créatives lors de campagnes en jeu. Les concepteurs de l'entreprise étaient autrefois limités par la bande passante et les contraintes de coûts. Toutefois, en hébergeant ses ressources créatives sur R2, SYBO peut désormais permettre à ses concepteurs de bénéficier de davantage de liberté de création afin de s'assurer que ses jeux demeurent de la plus grande qualité. SYBO peut également diffuser ces ressources créatives aux utilisateurs de manière abordable.
Totalement intégrée à Cloudflare Workers, au réseau mondial de Cloudflare, ainsi qu'au reste de la plateforme Cloudflare, la solution R2 permet à Caliente de stocker ses données en périphérie du réseau, sans phénomène d'enfermement propriétaire ni dépenses à prévoir pour accéder à ces données. L'absence de frais de trafic sortant du service R2 permet à l'entreprise d'économiser des milliers de dollars chaque mois.
Lors de sa transition vers le cloud, Porsche Informatik avait besoin d'assurer une haute disponibilité et des performances optimales pour ses utilisateurs à travers le monde. L'entreprise a mis en œuvre les solutions R2 et Workers pour développer et exécuter des applications à proximité de l'utilisateur final, afin de réduire ses coûts de bande passante, tout en proposant des performances élevées et des améliorations en termes d'ergonomie.
Utilisez notre outil de calcul R2 pour obtenir une estimation gratuite basée sur votre utilisation attendue.
Réduisez (voire éliminez) vos dépenses en matière de cloud et évitez les coûts dissimulés.
Le stockage d'objets est une méthode permettant de sauvegarder de grandes quantités de données, en particulier des données non structurées, dans le cloud. Découvrez comment fonctionne le stockage d'objets.
Le coût considérable du trafic sortant constitue un poste évident en matière de rationalisation des dépenses. Plus les entreprises cherchent à réduire les coûts, plus ces dernières devraient accorder une attention particulière à leurs frais de trafic sortant.
La solution de stockage d'objets Cloudflare R2 comprend une compatibilité S3 totale des API. De même, elle fonctionne de base avec vos applications et vos outils existants.
La solution R2 propose le stockage à la périphérie du réseau pour l'ensemble de vos données afin de vous aider à déployer des applications très performantes, sans frais de trafic sortant.