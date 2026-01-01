Le stockage d'objets est un type de stockage cloud très flexible et évolutif, capable de stocker à moindre coût des quantités énormes de données non structurées. Le stockage d'objets compatible S3 est un type de stockage cloud compatible avec le service de stockage d'objets Amazon S3.

Il permet aux développeurs et aux entreprises d'utiliser des extensions, des bibliothèques et des outils S3 préexistants pour gérer les objets de données, même s'ils sont stockés sur une plateforme indépendante de S3.