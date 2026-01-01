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與 S3 相容的物件儲存體解決方案


物件儲存體非常適合那些具有快速增長的大型非結構化資料集合的組織。使用與 S3 相容的物件儲存體，開發人員能夠儲存非結構化資料，同時使用與 Amazon S3 相同的介面，但與不同的雲端提供者合作，從而增強靈活性和成本控制能力。

瞭解更多開始使用

什麼是與 S3 相容的物件儲存體？

與 S3 相容的物件儲存體解決方案 - 問題部分 - 示意圖

物件儲存體是一種極其靈活且可擴展的雲端儲存體，能夠以低廉的價格儲存大量的非結構化資料。與 S3 相容的物件儲存體是與 Amazon S3 物件儲存服務相容的雲端儲存體。

它讓開發人員和組織能夠使用預先存在的 S3 工具、擴展功能和程式庫，來管理儲存於非 S3 平台上的資料物件。

與 S3 相容的物件儲存體解決方案 - 問題部分 - 示意圖

因鎖定在一個儲存平台中而產生的挑戰

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缺少靈活性

使用一個雲端提供者的工具和儲存體可能會導致被鎖定到該提供者。

輸出費用高

僅依賴於 S3 意味著，無論何時從 S3 外部存取儲存的資料，都會產生較高的輸出費用。

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難以遷移

使用與 S3 不相容的物件儲存體會導致很難從 S3 移動資料，因為如果內部工具與 S3 不相容，則需要重新設定或重新選擇。

與 S3 相容的物件儲存體解決方案的優勢

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輕鬆遷移

使用與 S3 相容的儲存體，可以輕鬆地將資料從一個廠商移動至另一個廠商，也可以輕鬆使用另一個物件儲存提供者備份資料。

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減少廠商鎖定

透過使用多個提供者儲存物件或擁有完全相同的物件儲存體資料庫，保持靈活性，從而確保您可以在必要時在雲端提供者之間進行切換。

控制成本

Adopting S3-compatible storage gives organizations a choice of vendors and provides greater control over costs such as egress fees.

Cloudflare R2 圖示
簡單的資料擷取

使用已經與 S3 搭配使用的相同工具、公用程式、外掛程式、擴充功能和介面，來搜尋和擷取物件。

與 S3 相容的物件儲存體的主要使用案例

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機器學習 AI 圖示
機器學習訓練集

機器學習模型需要大量的資料進行訓練。與 S3 相容的物件儲存體提供一個高效、可搜尋的環境，來儲存和備份這些資料集。

儲存記錄資料

與 S3 相容的物件儲存體可以輕鬆儲存快速增長的大型資料集合，例如，記錄。物件儲存體可以無限期保留記錄，以供日後分析之用。

音訊和影片封存

產生大量視聽內容的活動和裝置（例如，監視攝影機）可以使用與 S3 相容的物件儲存體長期儲存資料。

進行備份以在遭受勒索軟體攻擊時復原資料

由於物件儲存體能夠以較低的成本幾乎無限擴展，因此，非常適合用來備份檔案。如果發生勒索軟體攻擊，組織可以透過備份還原檔案而不必支付贖金。

機器學習 AI 圖示
機器學習訓練集

機器學習模型需要大量的資料進行訓練。與 S3 相容的物件儲存體提供一個高效、可搜尋的環境，來儲存和備份這些資料集。

儲存記錄資料

與 S3 相容的物件儲存體可以輕鬆儲存快速增長的大型資料集合，例如，記錄。物件儲存體可以無限期保留記錄，以供日後分析之用。

音訊和影片封存

產生大量視聽內容的活動和裝置（例如，監視攝影機）可以使用與 S3 相容的物件儲存體長期儲存資料。

進行備份以在遭受勒索軟體攻擊時復原資料

由於物件儲存體能夠以較低的成本幾乎無限擴展，因此，非常適合用來備份檔案。如果發生勒索軟體攻擊，組織可以透過備份還原檔案而不必支付贖金。

機器學習 AI 圖示
機器學習訓練集

機器學習模型需要大量的資料進行訓練。與 S3 相容的物件儲存體提供一個高效、可搜尋的環境，來儲存和備份這些資料集。

儲存記錄資料

與 S3 相容的物件儲存體可以輕鬆儲存快速增長的大型資料集合，例如，記錄。物件儲存體可以無限期保留記錄，以供日後分析之用。

音訊和影片封存

產生大量視聽內容的活動和裝置（例如，監視攝影機）可以使用與 S3 相容的物件儲存體長期儲存資料。

進行備份以在遭受勒索軟體攻擊時復原資料

由於物件儲存體能夠以較低的成本幾乎無限擴展，因此，非常適合用來備份檔案。如果發生勒索軟體攻擊，組織可以透過備份還原檔案而不必支付贖金。

Cloudflare 如何提供與 S3 相容的物件儲存體

Cloudflare R2：零輸出費用的全球物件儲存體

cloudflare api
與 S3 相容的 API

透過 R2 物件儲存體服務，Cloudflare 提供了與 S3 相容的 API，來存取各種 S3 工具、程式庫及擴充功能。

可預測的定價

R2 不收取輸出費用。會依據資料儲存總量和對該資料執行的兩類操作來向組織收取費用。

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安全性

R2 使用無法探索的儲存桶名稱以及為每個儲存桶指定隨機 URL，提供強大的安全性。

Origin server icon
資料儲存在最近的區域

R2 會自動在距離「建立儲存桶」要求最近的可用區域中選取儲存桶位置。利用 Cloudflare 全球網路（其位置分佈於全球超過 125 個國家/地區），資料永遠不會遠離使用者。

相關案例研究

sybo logo small

SYBO 採用 R2 來為遊戲內活動的創意資產提供支援。過去，該公司的設計人員受到頻寬和成本的限制。但透過在 R2 上託管創意資產，現在，SYBO 能夠為設計人員提供更大的創作自由，以保持遊戲的頂級品質。SYBO 也可以為使用者提供經濟實惠的創意資產。

Grupo Caliente Logo

R2 與 Cloudflare Workers、Cloudflare 全球網路以及 Cloudflare 平台的其餘部分完全整合，讓 Caliente 能夠將資料儲存於邊緣，既不會導致廠商鎖定，也不會產生存取費用。由於沒有輸出費用，R2 每個月可為他們節省數千美元。

Porsche Informatik logo

在向雲端轉換的過程中，Porsche Informatik 需要確保為全世界的使用者提供高可用性和最佳效能。他們使用 R2 和 Workers 來構建應用程式並在終端使用者附近執行，不僅降低了頻寬成本，還大大提高了效能和可用性。

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文章

物件儲存體是一種在雲端中儲存大量資料（尤其是非結構化資料）的方法。瞭解物件儲存體的運作方式。

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文章

巨大的資料輸出成本顯然是可以縮減支出之處。隨著組織尋求削減成本，應對輸出費用進行嚴格審查。

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theNet 文章 - 縮圖
部落格

Cloudflare R2 物件儲存體與 S3 API 全面相容，因此，可原生支援現有的工具和應用程式。

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R2 為您的所有資料提供邊緣儲存，幫助您以零輸出費用提供高效能應用程式。

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