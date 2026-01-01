物件儲存體是一種極其靈活且可擴展的雲端儲存體，能夠以低廉的價格儲存大量的非結構化資料。與 S3 相容的物件儲存體是與 Amazon S3 物件儲存服務相容的雲端儲存體。
它讓開發人員和組織能夠使用預先存在的 S3 工具、擴展功能和程式庫，來管理儲存於非 S3 平台上的資料物件。
使用一個雲端提供者的工具和儲存體可能會導致被鎖定到該提供者。
僅依賴於 S3 意味著，無論何時從 S3 外部存取儲存的資料，都會產生較高的輸出費用。
使用與 S3 不相容的物件儲存體會導致很難從 S3 移動資料，因為如果內部工具與 S3 不相容，則需要重新設定或重新選擇。
使用與 S3 相容的儲存體，可以輕鬆地將資料從一個廠商移動至另一個廠商，也可以輕鬆使用另一個物件儲存提供者備份資料。
透過使用多個提供者儲存物件或擁有完全相同的物件儲存體資料庫，保持靈活性，從而確保您可以在必要時在雲端提供者之間進行切換。
Adopting S3-compatible storage gives organizations a choice of vendors and provides greater control over costs such as egress fees.
使用已經與 S3 搭配使用的相同工具、公用程式、外掛程式、擴充功能和介面，來搜尋和擷取物件。
R2 不收取輸出費用。會依據資料儲存總量和對該資料執行的兩類操作來向組織收取費用。
R2 使用無法探索的儲存桶名稱以及為每個儲存桶指定隨機 URL，提供強大的安全性。
R2 會自動在距離「建立儲存桶」要求最近的可用區域中選取儲存桶位置。利用 Cloudflare 全球網路（其位置分佈於全球超過 125 個國家/地區），資料永遠不會遠離使用者。
SYBO 採用 R2 來為遊戲內活動的創意資產提供支援。過去，該公司的設計人員受到頻寬和成本的限制。但透過在 R2 上託管創意資產，現在，SYBO 能夠為設計人員提供更大的創作自由，以保持遊戲的頂級品質。SYBO ��也可以為使用者提供經濟實惠的創意資產。
R2 與 Cloudflare Workers、Cloudflare 全球網路以及 Cloudflare 平台的其餘部分完全整合，讓 Caliente 能夠將資料儲存於邊緣，既不會導致廠商鎖定，也不會產生存取費用。由於沒有輸出費用，R2 每個月可為他們節省數千美元。
在向雲端轉換的過程中，Porsche Informatik 需要確保為全世界的使用者提供高可用性和最佳效能。他們使用 R2 和 Workers 來構建應用程式並在終端使用者附近執行，不僅降低了頻寬成本，還大大提高了效能和可用性。