物件儲存體是一種極其靈活且可擴展的雲端儲存體，能夠以低廉的價格儲存大量的非結構化資料。與 S3 相容的物件儲存體是與 Amazon S3 物件儲存服務相容的雲端儲存體。

它讓開發人員和組織能夠使用預先存在的 S3 工具、擴展功能和程式庫，來管理儲存於非 S3 平台上的資料物件。