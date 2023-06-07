以輸出交換商機

資料傳輸會如何影響收益



處處節省資金，資料輸出除外

經濟不確定性意味著裁減人力、支出凍結和行銷縮減。而在巨量資料時代，有一個最明顯的方面也許能夠縮減支出，卻遭到了忽視：資料輸出的巨額成本。

據 IDC 報告，Global DataSphere 於 2020 年達到了 64 皆位元組。同一份報告補充稱，過去三年產生的資料量超過了過去 30 年產生的資料量。所有這些資料都位於某個地方，而對很多組織而言，則位於雲端，特別是由 Amazon S3、Google Cloud Storage 和 Azure Blob Storage 等提供者提供的基於雲端的物件儲存體。

對於很多組織而言，消除讀取已儲存資料的成本，能夠滿足必要的預算削減，甚至能夠助力業務增長。

收取高昂的輸出費用，只是因為他們有能力

過去，資料位於公司擁有的場所中由公司控制的伺服器上，但現在，有了雲端，尤其是雲端物件儲存體，讓資料儲存幾乎沒有上限。組織會儲存一切內容（從使用者資料到記錄再到大規模的資料備份），因為他們有這種能力。

因此，除非組織面臨極其嚴格的資料法規或營運實體隔離斷網的網路，否則，資料主要透過第三方遠端儲存在雲端。

內部部署資料儲存體的營運成本包括維護伺服器機架（從電力到硬體更新）和人力。而且，擷取已儲存的資料就像存取儲存資料的伺服器一樣簡單。展望未來，隨著組織對未來增長的預期，他們需要購買更多的硬體來進行擴展。

另一方面，雲端則可以視需求擴展，根據業務的需要擴展和收縮，使其更具吸引力。而當資料由雲端服務提供者儲存時，資料儲存就變成了一項服務。這種從資本支出到營運支出的轉移為提供者創造了一個商機，他們可以藉此向客戶收取昂貴的��資料存取費用。這些資源輸出費用已經增長到與雲端提供者的頻寬成本完全不成比例的程度。

從根本上說，物件儲存提供者收取高昂的資料輸出費用是因為他們有能力。



讀取資料產生了嚴重而昂貴的影響

我們來看一個企業的範例，它將 1,000 TB 的資料儲存在 S3 中，每月讀取該資料的五分之一，即 200 TB。

Amazon S3 的成本結構如下所示：





使用上述成本結構，儲存此客戶資料的總成本為 21,550 美元，而讀取該資料的五分之一要額外支付 13,800 美元，每月總計為 35,350 美元。

一年後，僅月資料傳輸成本就增加到 165,600 美元，五年後增加到 828,000 美元；10 年後增加到 1,656,000 美元。

這個小範例示範了使用基於此模型營運之提供者儲存資料的機會成本。

不再收取輸出費用？

當然，透過網路傳送資料並不是免費的。提供者必須為傳輸頻寬付費，這是透過對等網路傳送資料的權利。但通常情況下，頻寬費用應按月支付，而不是基於為使用內容付費的模型。這種月費通常基於網路在容量尖峰使用的 Mbps 數，而不是透過網路傳輸的資料總量。

簡而言之，儲存提供者按容量而非數量付費。但他們向客戶按數量而非容量收費。不出所料的是，與向客戶收取的基於數量的成本相比，他們基於容量的成本幾乎呈指數下降。

如果這些頻寬傳輸費用大幅下降或完全免除（事實往往是這樣），就更是如此了。而實際上，該產業的大多數託管提供者在將其流量從其網路傳送至對等網路時，或者提供大幅折扣，或者完全免除輸出費用。

如果託管提供者不支付頻寬成本，那些節省下來的資金也應該轉移給客戶。基於這個模型，Cloudflare 可透過 Cloudflare R2 提供零輸出費用的雲端物件儲存服務。客戶只需支付儲存本身的費用，而無需支付讀取資料的費用。R2 也與 S3 相容，既免除了廠商鎖定，又實現了資料可攜性。

隨著組織尋求削減成本，應對輸出費用進行嚴格審查。Cloudflare 對此表示讚同，並完全免除了輸出費用。

Cloudflare 就影響當今技術決策者的最新趨勢和主題發表了一系列文章，本文為其中之一。

深入探討這個主題。

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