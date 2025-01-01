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資料輸出費用是多少？

資料輸出費用是雲端供應商從上傳資料的雲端儲存空間移動或傳輸資料時所收取的費用。這些費用也稱為頻寬或資料傳輸費用，與組織為雲端儲存和運算所支付的費用分開。

雲端儲存和其他雲端技術讓開發人員和企業能夠快速擴展規模、加速創新，以及歷史上降低成本。在第三方的基礎結構上儲存資料和執行應用程式，而不是購買、維護和替換內部部署的基礎結構通常更便宜。

但是，雲端儲存的大規模普及有一個缺點：獲取資料。輸出是從上傳資料的服務中取回資料的程序，而且大多數雲端供應商會針對此資料傳輸收取「稅金」。

對於僅在雲端儲存和存取有限資料數量的使用者而言，資料輸出費用可能不一定是主要考慮的問題，並且只對使用單個雲端架構感興趣。但是，輸出費用可能會阻止組織充分利用雲端的優勢，並最終增加 IT 成本。

什麼是雲端儲存的輸入與輸出？

進出雲端取得資料有點像造訪其他國家/地區。例如，持有有效護照的美國公民可以免費進入許多國家；但是，他們必須在某些國家/地區支付費用才能出境。作為一名遊客，除非他們支付離境稅，否則他們會被卡住。

在雲端儲存的世界裡，輸入是指資料或流量進入該雲端基礎結構，而輸出是指資料離開該雲端基礎結構的邊界。

開發人員或企業通常可以免費將其資料移至雲端儲存體（例如 Amazon S3 物件儲存體或 Azure Blob 儲存體）。這是一種有意的商業策略，可以激勵新使用者使用該服務，任何相關成本都可以在服務的綜合成本中有效地吸收。

資料輸入的常見方式包括：

使用者產生的內容 — 世界上有數百萬個應用程式，其中許多應用程式收集某種形式的使用者資料，從使用統計資料到位置資料等。

世界上有數百萬個應用程式，其中許多應用程式收集某種形式的使用者資料，從使用統計資料到位置資料等。 資料管線 — 資料管線就像是資料的組裝線，一路轉換和處理原始資料，直到在最終目的地達到可用狀態為止。

資料管線就像是資料的組裝線，一路轉換和處理原始資料，直到在最終目的地達到可用狀態為止。 大量上傳 — 雲端供應商提供不同的上傳和傳輸大量資料以進行批量處理的方法。

雲端供應商提供不同的上傳和傳輸大量資料以進行批量處理的方法。 網站因新內容而變更 — 網站重新整理可能導致產生新的應用程式資產，包括影像、JavaScript 和 CSS 檔案；新資料也可能包括定期新增的產品圖片或影片等。

但是，為了使儲存在雲端的資料可用於返回給客戶（例如透過個性化網站），或以其他方式使用或操縱，需要透過輸出進行擷取。組織需要從雲端儲存空間輸出資料（或頻寬）的情境範例包括：

使用資料回應來自使用者或內容傳遞網路 (CDN)之應用程式資產的 HTTP 請求

將資料連線到不同的應用程式

將資料從雲端下載到本地記憶體

將資料移至具有相同提供者的其他可用區域

將資料傳輸到其他雲端供應商

大多數供應商會在資料離開其網路時收取此資料傳輸的輸出費用。假設美國航空公司的票務資料託管在弗吉尼亞州的一個設施中，計劃從澳洲飛行的使用者訪問他們的服務。雖然雲端供應商使用自己的全球骨幹來傳輸流量橫跨美國，然後橫跨太平洋，但他們可以收取在兩個地方之間移動資料的費用。

輸出費是某些供應商隨著時間推移收取更多雲端管理費用的一種含蓄方式，同時也阻止客戶離開其生態系統。費用幾乎總是隨著時間的推移而增加：隨著公司越來越依賴雲端，輸出成本隨之上升。當公司 IT 堆疊的多樣性和複雜性增加時，越來越多的資料自然需要在雲端的更多應用程式之間傳輸。

輸出稅增加是因為有更多資料需要移動，但在這一點上，客戶已經在雲端基礎結構上投入了這麼多資料，最終導致了 廠商鎖定。

雲端供應商對資料輸出收取什麼費用？

一般經驗法則是，來自網際網路（輸入）進入雲端儲存空間的所有流量都是免費進入的，如果流量超過供應商的免費層，則會收取流量退出（輸出）費。無論使用案例如何，許多雲端供應商（例如 Amazon Web Services）都會收取從儲存體傳輸的每 GB 最高 0.09 美元的費用。

特定的輸出費用並不總是透明的，而且可能難以預測。瞭解輸出的逐行費用可能需要一些深度的應用程式架構和雲端基礎結構專業知識，而這些專業知識並非所有組織都具備。

輸出費用的明細因供應商而異，並且基於多種因素，包括：

客戶層級和訂閱類型

每月傳輸的資料量

原始區域

資料來源和目的地

容錯移轉控制的要求

資料傳輸加速

為什麼組織想要將資料傳輸給另一個供應商？

如前所述，在許多情況下，組織需要資料輸出。有些雲端供應商會鼓勵客戶在相同生態系統內傳輸資料；例如，如果組織想要將 Amazon S3 物件儲存體服務連線到同一區域內的 Amazon Elastic Compute (EC2)，則可以免費移動資料。

但是，雲端並沒有一種適合所有情況的方法。一些正在改進其雲端策略的開發人員或企業（或正在雲端旅程的早期）可能更喜歡使用一個以上的雲端環境，儘管有輸出費用。

使用混合雲端（混合兩個或多個雲端環境）或多雲端（來自多個雲端供應商的多個公有雲端）方法的一些優點包括：

IT 基礎結構控制： 混合雲端方法可讓企業決定如何以最有效的方式自訂雲端作業。

混合雲端方法可讓企業決定如何以最有效的方式自訂雲端作業。 效能最佳化： 適當管理的多雲端架構可讓開發人員和組織在最適當的環境中執行嚴苛的工作負載（例如商業智慧採礦封存或訓練 AI 引擎）。

適當管理的多雲端架構可讓開發人員和組織在最適當的環境中執行嚴苛的工作負載（例如商業智慧採礦封存或訓練 AI 引擎）。 在 安全性與現代化之間取得平衡： 高度監管的產業（例如金融、政府和醫療保健）需要在內部部署儲存特定敏感性資料，同時允許較不敏感的資料儲存在雲端。

高度監管的產業（例如金融、政府和醫療保健）需要在內部部署儲存特定敏感性資料，同時允許較不敏感的資料儲存在雲端。 不可預知的工作負載： 混合式或多雲端方法可協助企業或政府處理緊急或週期性的需求，而不會過度佈建大量硬體。

混合式或多雲端方法可協助企業或政府處理緊急或週期性的需求，而不會過度佈建大量硬體。 災難復原：雲端備份和災難復原會在意外刪除或資料損毀時複製檔案，讓公司能夠以快速、有組織的方式還原資料。

無論企業選擇哪種基礎結構，雲端儲存體在大規模部署、保護和持續改善應用程式時都能改變遊戲規則。

Cloudflare 如何幫助降低輸出費用？

Cloudflare 的研究發現，降低或消除輸出費用可以為客戶節省每月總帳單的 7.5％ 到 27％ 之間。

Cloudflare 透過名為 Cloudflare R2 的服務提供零輸出費的物件儲存體。R2 是與 S3 相容的物件儲存體，允許快速且免費的資料擷取，並且與 Cloudflare Workers 的分佈式代碼功能配對時，它可以無限自訂。Cloudflare 旨在幫助開發人員和組織避免使用此服務鎖定廠商。

此外，Cloudflare 於 2018 年成立了 Bandwidth Alliance，這是一群雲端供應商，其中包括 Azure、Google Cloud、Oracle、Alibaba Cloud 等。為了幫助客戶節省輸出費用，Bandwidth Alliance 會員同意，可以免費或以折扣價格在任何參與的供應商之間傳輸資料。

Cache Reserve 是 Cloudflare 為降低輸出費用提供的另一項服務。Cache Reserve 有助於確保資產保持在 Cloudflare CDN 中的快取狀態，即使很少要求這些資產，也不必從客戶的原始伺服器提供服務。這會增加快取命中率，並有助於消除輸出費用。

瞭解全球連通雲如何降低在雲端之間移動資料時的輸出費用。