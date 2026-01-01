Le soluzioni di archiviazione a oggetti sono un tipo di archiviazione cloud offerto da vari provider di servizi. L'archiviazione a oggetti è estremamente scalabile: in pratica, offre una scalabilità pressoché illimitata e può consentire di archiviare dati non strutturati di qualsiasi dimensione e formato.

La sua estrema scalabilità rende l'archiviazione a oggetti una soluzione particolarmente apprezzata da sviluppatori e organizzazioni che generano o utilizzano grandi quantità di dati. I dati di addestramento per l'IA, l'archiviazione dei log, l'archiviazione dei dati audiovisivi e i backup di sistema sono tutti casi d'uso comuni per le soluzioni di archiviazione a oggetti.