L'archiviazione a oggetti è ideale per le organizzazioni con raccolte di dati non strutturati di grandi dimensioni, soggette a rapida crescita. L'archiviazione a oggetti compatibile con S3 consente agli sviluppatori di archiviare dati non strutturati utilizzando la stessa interfaccia di Amazon S3, ma con un diverso provider cloud, per una maggiore flessibilità e controllo dei costi.
L'archiviazione a oggetti è un tipo di archiviazione cloud estremamente flessibile e scalabile, in grado di archiviare enormi quantità di dati non strutturati a basso costo. L'archiviazione a oggetti compatibile con S3 è un'archiviazione cloud compatibile con il servizio di archiviazione a oggetti Amazon S3.
Consente agli sviluppatori e alle organizzazioni di utilizzare strumenti, estensioni e librerie S3 preesistenti per gestire oggetti di dati anche se sono archiviati su una piattaforma non S3.
Utilizzare gli strumenti e lo spazio di archiviazione di un solo provider cloud può comportare l'obbligo di rimanere vincolati a questo.
Affidarsi esclusivamente a S3 significa che ogni volta che si accede ai dati archiviati dall'esterno di S3 vengono addebitati costi di uscita elevati.
L'utilizzo dell'archiviazione a oggetti non compatibile con S3 rende difficile il passaggio da S3, poiché gli strumenti interni devono essere riconfigurati o riselezionati se non sono compatibili con S3.
L'archiviazione compatibile con S3 semplifica lo spostamento dei dati da un fornitore all'altro o il backup dei dati con un altro provider di archiviazione a oggetti.
Mantieni la flessibilità archiviando gli oggetti su più provider o duplicando i database di archiviazione a oggetti, assicurandoti di poter passare da un provider cloud all'altro se necessario.
Adopting S3-compatible storage gives organizations a choice of vendors and provides greater control over costs such as egress fees.
Utilizza gli stessi strumenti, utilità, plug-in, estensioni e interfacce già utilizzati con S3 per cercare e recuperare oggetti.
Con il servizio di archiviazione a oggetti R2, Cloudflare offre un'API compatibile con S3 per accedere all'ampia gamma di strumenti, librerie ed estensioni di S3.
R2 non prevede costi di uscita. Gli addebiti si basano sul volume totale di dati archiviati e su due classi di operazioni su tali dati.
R2 garantisce un livello di sicurezza elevato con nomi di bucket non rilevabili e URL casuali per ciascun bucket.
R2 seleziona automaticamente una posizione del bucket nell'area geografica disponibile più vicina alla richiesta di creazione di bucket". Grazie alla rete globale di Cloudflare, presente in oltre 125 paesi in tutto il mondo, i dati non sono mai lontani dagli utenti.
SYBO ha adottato R2 per supportare risorse creative per le campagne in-game. In passato, i progettisti dell'azienda non avevano grandi margini di movimento a causa dei limiti di larghezza di banda e di costi. Ma ospitando le risorse creative su R2, SYBO è ora in grado di offrire ai suoi designer molta più libertà creativa, consentendo loro di offrire la massima qualità nei loro giochi. SYBO può anche offrire risorse creative agli utenti a prezzi accessibili.
Completamente integrato con Cloudflare Workers, la rete globale di Cloudflare e il resto della piattaforma Cloudflare, R2 consente a Caliente di archiviare i propri dati nel perimetro senza vincoli al fornitore o costi di accesso. L'assenza di costi di uscita permette a R2 di risparmiare migliaia di dollari ogni mese.
Nel passaggio al cloud, Porsche Informatik aveva bisogno di garantire un'elevata disponibilità e prestazioni ottimali per gli utenti in tutto il mondo. Ha utilizzato R2 e Workers per creare ed eseguire applicazioni in prossimità degli utenti finali, riducendo i costi di larghezza di banda e ottenendo notevoli miglioramenti in termini di prestazioni e usabilità.
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L'archiviazione a oggetti è un metodo che consente di memorizzare grandi quantitativi di dati, in particolare dati non strutturati, nel cloud. Scopri come funziona l'archiviazione a oggetti.
L'elevato costo dell'uscita dei dati rappresenta un'ovvia opportunità per razionalizzare le spese. Poiché le organizzazioni cercano di ridurre i costi, i costi di uscita devono essere oggetto di un attento esame.
L'archiviazione a oggetti Cloudflare R2 include la piena compatibilità con l'API S3. Funziona con gli strumenti e le applicazioni esistenti così come sono stati sviluppati.
R2 fornisce archiviazione perimetrale per tutti i tuoi dati, aiutandoti a realizzare applicazioni ad alte prestazioni senza costi di uscita.