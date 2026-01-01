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Soluciones de almacenamiento de objetos compatibles con S3


El almacenamiento de objetos es ideal para organizaciones con grandes recopilaciones de datos no estructurados que crecen rápidamente. El almacenamiento de objetos compatible con S3 permite a los desarrolladores almacenar datos no estructurados utilizando la misma interfaz que Amazon S3, pero con un proveedor de nube diferente para garantizar mayor flexibilidad y control de los costes.

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¿Qué es el almacenamiento de objetos compatible con S3?

Soluciones de almacenamiento de objetos compatibles con S3 - Sección de problemas - ilustración

El almacenamiento de objetos es un tipo de almacenamiento en la nube muy flexible y escalable, capaz de almacenar a bajo coste cantidades masivas de datos no estructurados. El almacenamiento de objetos compatible con S3 es un almacenamiento en la nube compatible con el servicio de almacenamiento de objetos Amazon S3.

Permite a los desarrolladores y a las organizaciones utilizar herramientas, extensiones y bibliotecas S3 preexistentes para gestionar objetos de datos aunque estén almacenados en una plataforma que no sea S3.

Soluciones de almacenamiento de objetos compatibles con S3 - Sección de problemas - ilustración

Desafíos de la dependencia de una sola plataforma de almacenamiento

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Falta de flexibilidad

El uso de las herramientas y el almacenamiento de un proveedor de nube puede obligarte a depender de ese proveedor.

Elevadas tarifas de salida

Depender únicamente de S3 significa que cada vez que accedas a los datos almacenados desde fuera de S3 incurrirás en elevadas tarifas de salida.

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Migración difícil

El uso de una solución de almacenamiento de objetos no compatible con S3 dificulta la migración desde S3, porque habrá que volver a configurar o volver a seleccionar las herramientas internas si no son compatibles con S3.

Ventajas de las soluciones de almacenamiento de objetos compatibles con S3

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Migración fácil

El almacenamiento compatible con S3 simplifica el traslado de datos de un proveedor a otro, o la realización de copias de seguridad con otro proveedor de almacenamiento de objetos.

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Reducción de la dependencia de proveedores

Mantén la flexibilidad almacenando objetos en varios proveedores o duplicando las bases de datos de almacenamiento de objetos, asegurándote de que puedes cambiar entre proveedores en la nube si es necesario.

Control sobre los costes

Adopting S3-compatible storage gives organizations a choice of vendors and provides greater control over costs such as egress fees.

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Recuperación sencilla de datos

Utiliza las mismas herramientas, utilidades, complementos, extensiones e interfaces que ya se usan con S3 para buscar y recuperar objetos.

Casos de uso clave para el almacenamiento de objetos compatible con S3

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Icono de IA de aprendizaje automático
Conjuntos de entrenamiento de aprendizaje automático

Los modelos de aprendizaje automático requieren grandes cantidades de datos para su entrenamiento. El almacenamiento de objetos compatible con S3 proporciona un entorno eficiente y apto para búsquedas para almacenar y realizar copias de seguridad de estos conjuntos de datos.

Almacenamiento de datos de registro

El almacenamiento de objetos compatible con S3 puede almacenar fácilmente grandes recopilaciones de datos que crecen a buen ritmo, como los registros. Esto garantiza que los registros estén disponibles indefinidamente para su posterior análisis.

Archivos de audio y vídeo

Las actividades y los dispositivos que generan grandes cantidades de contenido audiovisual, como las cámaras de seguridad, pueden almacenar sus datos a largo plazo con el almacenamiento de objetos compatible con S3.

Copias de seguridad para la recuperación de datos en caso de ataque de ransomware

El almacenamiento de objetos, que puede expandirse prácticamente de forma ilimitada a bajo coste, funciona bien para hacer copias de seguridad de archivos. En caso de ataque de ransomware, una organización puede restaurar los archivos desde una copia de seguridad en lugar de pagar el rescate.

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Conjuntos de entrenamiento de aprendizaje automático

Los modelos de aprendizaje automático requieren grandes cantidades de datos para su entrenamiento. El almacenamiento de objetos compatible con S3 proporciona un entorno eficiente y apto para búsquedas para almacenar y realizar copias de seguridad de estos conjuntos de datos.

Almacenamiento de datos de registro

El almacenamiento de objetos compatible con S3 puede almacenar fácilmente grandes recopilaciones de datos que crecen a buen ritmo, como los registros. Esto garantiza que los registros estén disponibles indefinidamente para su posterior análisis.

Archivos de audio y vídeo

Las actividades y los dispositivos que generan grandes cantidades de contenido audiovisual, como las cámaras de seguridad, pueden almacenar sus datos a largo plazo con el almacenamiento de objetos compatible con S3.

Copias de seguridad para la recuperación de datos en caso de ataque de ransomware

El almacenamiento de objetos, que puede expandirse prácticamente de forma ilimitada a bajo coste, funciona bien para hacer copias de seguridad de archivos. En caso de ataque de ransomware, una organización puede restaurar los archivos desde una copia de seguridad en lugar de pagar el rescate.

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Conjuntos de entrenamiento de aprendizaje automático

Los modelos de aprendizaje automático requieren grandes cantidades de datos para su entrenamiento. El almacenamiento de objetos compatible con S3 proporciona un entorno eficiente y apto para búsquedas para almacenar y realizar copias de seguridad de estos conjuntos de datos.

Almacenamiento de datos de registro

El almacenamiento de objetos compatible con S3 puede almacenar fácilmente grandes recopilaciones de datos que crecen a buen ritmo, como los registros. Esto garantiza que los registros estén disponibles indefinidamente para su posterior análisis.

Archivos de audio y vídeo

Las actividades y los dispositivos que generan grandes cantidades de contenido audiovisual, como las cámaras de seguridad, pueden almacenar sus datos a largo plazo con el almacenamiento de objetos compatible con S3.

Copias de seguridad para la recuperación de datos en caso de ataque de ransomware

El almacenamiento de objetos, que puede expandirse prácticamente de forma ilimitada a bajo coste, funciona bien para hacer copias de seguridad de archivos. En caso de ataque de ransomware, una organización puede restaurar los archivos desde una copia de seguridad en lugar de pagar el rescate.

Cómo ofrece Cloudflare almacenamiento de objetos compatible con S3

Cloudflare R2 | Almacenamiento de objetos global sin tarifas de salida

cloudflare api
API compatible con S3

Con el servicio de almacenamiento de objetos R2, Cloudflare ofrece una API compatible con S3 para acceder a la amplia gama de herramientas, bibliotecas y extensiones de S3.

Precios predecibles

R2 no cobra tarifas de salida. A las organizaciones se les cobra en función del volumen total de datos almacenados y de dos clases de operaciones sobre esos datos.

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Seguridad

R2 proporciona una seguridad sólida con nombres de bucket indetectables y URL aleatorias para cada bucket.

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Datos almacenados en la región más cercana

R2 selecciona automáticamente una ubicación de bucket en la región disponible más cercana a la solicitud de "Crear bucket". Con la red global de Cloudflare, que tiene ubicaciones en más de 125 países de todo el mundo, los datos nunca están lejos de los usuarios.

Casos prácticos relacionados

sybo logo small

SYBO implementó R2 para dar soporte a los activos creativos de las campañas dentro de los videojuegos. Antes, los diseñadores de la empresa estaban limitados por el ancho de banda y los costes. Pero al alojar los recursos creativos en R2, SYBO puede ahora ofrecer a sus diseñadores mucha más libertad creativa para mantener la máxima calidad de sus videojuegos. SYBO también puede servir recursos creativos a los usuarios de forma asequible.

Grupo Caliente Logo

R2, que se integra totalmente con Cloudflare Workers, nuestra red global y el resto de la plataforma Cloudflare, permite a Caliente almacenar sus datos en el perímetro sin la necesidad de depender de un proveedor ni de incurrir en gastos de acceso. La ausencia de tarifas de salida de R2 les ahorra miles de dólares al mes.

Porsche Informatik logo

En su transición hacia la nube, Porsche Informatik necesitaba garantizar una disponibilidad elevada y un rendimiento óptimo para los usuarios de todo el mundo. Utilizaron R2 y Workers para crear y ejecutar aplicaciones cerca del usuario final, lo que les permitió reducir los costes de ancho de banda y mejorar significativamente el rendimiento y el uso.

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Artículo

El almacenamiento de objetos es un método para guardar grandes cantidades de datos, especialmente datos no estructurados, en la nube. Obtener información sobre como funciona el almacenamiento de objetos.

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El coste significativo de la salida de datos es un área obvia para racionalizar el gasto. Conforme las organizaciones tratan de reducir costes, las tarifas de salida deberían someterse a un fuerte escrutinio.

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Blog

El almacenamiento de objetos de Cloudflare R2 incluye compatibilidad total con la API de S3, por lo que funciona con las herramientas y las aplicaciones existentes tal y como están creadas.

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R2 proporciona almacenamiento perimetral para todos tus datos, para ayudarte a ofrecer aplicaciones eficaces sin tarifas de salida.

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