El almacenamiento de objetos es ideal para organizaciones con grandes recopilaciones de datos no estructurados que crecen rápidamente. El almacenamiento de objetos compatible con S3 permite a los desarrolladores almacenar datos no estructurados utilizando la misma interfaz que Amazon S3, pero con un proveedor de nube diferente para garantizar mayor flexibilidad y control de los costes.
El almacenamiento de objetos es un tipo de almacenamiento en la nube muy flexible y escalable, capaz de almacenar a bajo coste cantidades masivas de datos no estructurados. El almacenamiento de objetos compatible con S3 es un almacenamiento en la nube compatible con el servicio de almacenamiento de objetos Amazon S3.
Permite a los desarrolladores y a las organizaciones utilizar herramientas, extensiones y bibliotecas S3 preexistentes para gestionar objetos de datos aunque estén almacenados en una plataforma que no sea S3.
El uso de las herramientas y el almacenamiento de un proveedor de nube puede obligarte a depender de ese proveedor.
Depender únicamente de S3 significa que cada vez que accedas a los datos almacenados desde fuera de S3 incurrirás en elevadas tarifas de salida.
El uso de una solución de almacenamiento de objetos no compatible con S3 dificulta la migración desde S3, porque habrá que volver a configurar o volver a seleccionar las herramientas internas si no son compatibles con S3.
El almacenamiento compatible con S3 simplifica el traslado de datos de un proveedor a otro, o la realización de copias de seguridad con otro proveedor de almacenamiento de objetos.
Mantén la flexibilidad almacenando objetos en varios proveedores o duplicando las bases de datos de almacenamiento de objetos, asegurándote de que puedes cambiar entre proveedores en la nube si es necesario.
Adopting S3-compatible storage gives organizations a choice of vendors and provides greater control over costs such as egress fees.
Utiliza las mismas herramientas, utilidades, complementos, extensiones e interfaces que ya se usan con S3 para buscar y recuperar objetos.
Con el servicio de almacenamiento de objetos R2, Cloudflare ofrece una API compatible con S3 para acceder a la amplia gama de herramientas, bibliotecas y extensiones de S3.
R2 no cobra tarifas de salida. A las organizaciones se les cobra en función del volumen total de datos almacenados y de dos clases de operaciones sobre esos datos.
R2 proporciona una seguridad sólida con nombres de bucket indetectables y URL aleatorias para cada bucket.
R2 selecciona automáticamente una ubicación de bucket en la región disponible más cercana a la solicitud de "Crear bucket". Con la red global de Cloudflare, que tiene ubicaciones en más de 125 países de todo el mundo, los datos nunca están lejos de los usuarios.
SYBO implementó R2 para dar soporte a los activos creativos de las campañas dentro de los videojuegos. Antes, los diseñadores de la empresa estaban limitados por el ancho de banda y los costes. Pero al alojar los recursos creativos en R2, SYBO puede ahora ofrecer a sus diseñadores mucha más libertad creativa para mantener la máxima calidad de sus videojuegos. SYBO también puede servir recursos creativos a los usuarios de forma asequible.
R2, que se integra totalmente con Cloudflare Workers, nuestra red global y el resto de la plataforma Cloudflare, permite a Caliente almacenar sus datos en el perímetro sin la necesidad de depender de un proveedor ni de incurrir en gastos de acceso. La ausencia de tarifas de salida de R2 les ahorra miles de dólares al mes.
En su transición hacia la nube, Porsche Informatik necesitaba garantizar una disponibilidad elevada y un rendimiento óptimo para los usuarios de todo el mundo. Utilizaron R2 y Workers para crear y ejecutar aplicaciones cerca del usuario final, lo que les permitió reducir los costes de ancho de banda y mejorar significativamente el rendimiento y el uso.
Utiliza nuestra calculadora de precios de R2 para obtener una estimación gratuita basada en tu uso previsto.
El almacenamiento de objetos es un método para guardar grandes cantidades de datos, especialmente datos no estructurados, en la nube. Obtener información sobre como funciona el almacenamiento de objetos.
El coste significativo de la salida de datos es un área obvia para racionalizar el gasto. Conforme las organizaciones tratan de reducir costes, las tarifas de salida deberían someterse a un fuerte escrutinio.
El almacenamiento de objetos de Cloudflare R2 incluye compatibilidad total con la API de S3, por lo que funciona con las herramientas y las aplicaciones existentes tal y como están creadas.
R2 proporciona almacenamiento perimetral para todos tus datos, para ayudarte a ofrecer aplicaciones eficaces sin tarifas de salida.