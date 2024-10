Caliente.mx - Rendimiento, simplicidad y seguridad con una solución única de Cloudflare

Caliente.mx es la principal plataforma en línea de juegos y apuestas deportivas en directo de México. Ofrece experiencias de juego y apuestas en línea seguras y sencillas a más de 220 millones de visitantes al mes. Además de máquinas tragaperras, blackjack y otros juegos de casino populares, el sitio permite a los jugadores realizar apuestas en directo sobre eventos deportivos en curso.

Para mantener el interés de sus usuarios, Caliente.mx retransmite partidos deportivos de todo el mundo, entre ellos ligas internacionales (NFL, NBA, Liga de Campeones, etc.), ligas nacionales (LMB, LNBP), torneos importantes y mucho más.

Desafíos: Evitar riesgos, y encontrar el equilibrio adecuado entre seguridad, escalabilidad y experiencias de usuarios eficaces

Como uno de los diez sitios web más visitados de México, Caliente.mx opera en un mercado en el que los ingresos anuales de los juegos en línea regulados superan los 500 millones de dólares. Esos ingresos siguen creciendo a medida que la población mexicana de 128 millones de habitantes supera el 90 % de penetración de servicios móviles e Internet.

Para rentabilizar ese crecimiento, Caliente.mx tenía claras sus prioridades. En primer lugar, la seguridad de los datos. Caliente.mx quería proteger a sus clientes contra el fraude, salvaguardar su información financiera e información de identificación personal (IIP), y garantizar la seguridad de los datos internos y la infraestructura en la nube de la empresa.

"Nuestro mayor problema eran aquellos que intentaban acceder, de forma malintencionada, a las cuentas o a la información personal de nuestros usuarios, ya fuera manualmente o mediante bots automatizados", explica Lior Gross, director de desarrollo de software de Caliente.mx. "Detener esos ataques era la clave para diferenciarnos y ganarnos la confianza de los clientes. Todos necesitaban saber que podían confiar en nosotros".

La segunda prioridad de Caliente.mx era mejorar el rendimiento y la escalabilidad del sitio. Para ofrecer a sus clientes la mejor experiencia posible de apuestas y deportes en directo, la empresa necesitaba transmitir contenido en tiempo real para garantizar la precisión de las apuestas. Debía garantizar un servicio sin retrasos, independientemente de la magnitud del evento, el número de jugadores o el lugar de México, Centroamérica o Sudamérica donde se conectara el cliente.

"Nuestros servicios tenían que ser tan rápidos como una retransmisión televisada, e incluso más. No queríamos que nuestros clientes recibieran información desactualizada", sostiene Gross. "Necesitábamos una solución de transmisión y entrega de contenidos que pudiera ofrecernos el mayor rendimiento y la menor latencia posibles para toda nuestra base de clientes, no solo para los más cercanos a Estados Unidos".

Por último, la empresa quería una solución que fuera tan fácil de implementar y mantener como eficaz.

"Siempre ha sido difícil mantener nuestros sistemas seguros y eficaces", continúa Gross. "No quer íamos arriesgar. Queríamos una solución única que proporcionara a nuestros usuarios la experiencia de juego más segura y eficaz posible".

Para reorientar la atención en mejorar la experiencia de Caliente.mx, y atraer y retener mejor a los clientes, la empresa quería erradicar la complejidad de mantener sistemas y relaciones con varios proveedores.

¿La solución? Solo una: proteger los sitios web y la infraestructura con los servicios para aplicaciones y Zero Trust de Cloudflare

Tras investigar los productos de varios proveedores de redes y seguridad, Caliente.mx eligió Cloudflare. La plataforma Cloudflare destacaba entre la competencia por la flexibilidad, la gran funcionalidad de su plataforma integral y la amplia cobertura de su red global.

"Cloudflare ofrecía todo lo que necesitábamos. No tuvimos que hacer concesiones", afirma Gross. "Era una solución integral con herramientas optimizadas que satisfacían todas nuestras necesidades, hasta servidores en ciudades de todo México".

Caliente.mx comenzó su viaje implementando los servicios de seguridad y rendimiento de aplicaciones de Cloudflare. Caliente.mx, que ha trabajado junto con el equipo de Cloudflare para unificar sus herramientas de análisis y seguridad bajo la interfaz de Cloudflare, mejoró su posición defensiva contra la extracción de datos, las amenazas automatizadas y los recolectores de credenciales gracias al firewall de aplicaciones web (WAF), la protección DDoS y la gestión de bots de Cloudflare. La única fuente de información proporcionada por una solución consolidada mejoró inmediatamente la visibilidad del equipo en el negocio.

"La información es poder. El análisis de los datos que pasan por Cloudflare nos ayuda a proteger mejor el dinero y la información de nuestros clientes, ya que nos permite identificar y eliminar rápidamente vulnerabilidades que antes no podíamos ver", señala Gross. "Cloudflare mejoró nuestra postura de seguridad y redujo significativamente el número de ataques a nuestras redes y clientes".

Más tarde, Caliente.mx recurrió a Cloudflare para optimizar la seguridad interna y trabajar en pos del objetivo de la empresa de proteger y simplificar el acceso de los usuarios a los recursos basados en la nube. Access, la herramienta de acceso a la red Zero Trust (ZTNA) de Cloudflare, ha permitido a la empresa proteger fácilmente el acceso remoto a sus aplicaciones web internas basadas en la nube y a sus sistemas de gestión de contenidos.

"Zero Trust nos permite proteger nuestros entornos de trabajo sensibles sin la complejidad del hardware especializado o las herramientas heredadas", explica Gross. "Cloudflare es más seguro, e incluso nuestros equipos menos técnicos pueden hacer su trabajo sin los problemas habituales de una VPN tradicional. Como prueba de nuestro éxito, con Access rara vez recibimos incidencias de usuarios que intentan iniciar sesión para hacer su trabajo".

Workers y Pages, la plataforma para desarrolladores de Cloudflare, mejora la escalabilidad y el rendimiento en el perímetro de la red

Con su sitio web, aplicaciones y acceso de empleados seguros, Caliente.mx se centró en mejorar la experiencia del usuario aumentando el rendimiento del sitio. Para lograrlo, en consonancia con su iniciativa de consolidación de proveedores, la empresa utilizó la plataforma para desarrolladores de Cloudflare. La empresa además implementó Cloudflare Workers, Pages, Stream y R2, todos ellos servicios y herramientas de desarrollo con amplias posibilidades de configuración, compatibles entre sí y basados en el perímetro.

Workers y Pages proporcionaron a los equipos de desarrollo de Caliente.mx un método rentable para modernizar el código antiguo y migrar las aplicaciones a la red global. Gracias a la plataforma para desarrolladores, Caliente.mx pudo ampliar rápidamente los servicios e implementar aplicaciones en la red global más cercana a los usuarios de la empresa.

“The Cloudflare Developer Platform simplifies our jobs as developers, making complex tasks more manageable,” says Gross. “Using Cloudflare we have been able to clean up our code and streamline the way we configure, deploy and modify our applications”.

Juntos, Cloudflare CDN, Pages y Workers, garantizan que la entrega de contenido estático y dinámico para las aplicaciones de juego y apuestas en directo de Caliente.mx sea casi instantánea.

Transmisión satisfactoria de vídeo en directo con Stream

Para mejorar aún más la experiencia del usuario, Caliente.mx también implementó Cloudflare Stream para garantizar retransmisiones satisfactorias de vídeos de eventos en directo de la plataforma. El uso de Cloudflare Stream en el perímetro de la red para evitar un rendimiento deficiente en todo México y Latinoamérica es una parte fundamental de la estrategia de la empresa para escalar sus transmisiones de vídeo en directo junto con la creciente base de usuarios de Caliente.mx.

"Con Cloudflare Stream, nuestros usuarios ven todos los eventos en directo con la menor latencia posible. No hay problemas de sincronización al actualizar las probabilidades, y nunca se perderán una apuesta ni oirán a sus vecinos animando antes de ver el touchdown ", sostiene Gross.

Reducción de costes generales con R2

R2, la plataforma de almacenamiento de Cloudflare compatible con S3, mejora aún más el rendimiento a la vez que mantiene bajos los costes de Caliente.mx. R2, que se integra totalmente con Workers, la red global de Cloudflare y el resto de la plataforma de Cloudflare, permite a Caliente almacenar sus datos en el perímetro sin la necesidad de depender de un proveedor ni gastos de acceso.

"Además de importantes mejoras en el rendimiento, R2 ahorra a Caliente.mx miles de dólares al mes en tarifas de salida", explica Gross. "Cloudflare eliminó esos costes por completo. Ya no tenemos que asumir el coste que supone conectar numerosos servicios y proveedores en la nube".

Caliente.mx, impulsado en parte por el inigualable rendimiento y soporte de Cloudflare en todo México y Latinoamérica, tiene la intención de seguir ampliando el uso de Zero Trust para proteger sus entornos de oficina y producción.

"Queremos que Cloudflare proteja todos nuestros sistemas internos", continúa Gross. "Hablar español con los equipos locales y estadounidenses de Cloudflare nos facilita mucho el intercambio de información. Ese firme compromiso de trabajar en México es una de las razones por las que siempre estamos buscando nuevas formas de mejorar el uso de las herramientas de Cloudflare".