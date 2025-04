Despídete de las tarifas de salida y aprovecha la oportunidad

Cómo afecta la transferencia de datos a tus resultados

La salida de datos, un escollo para el ahorro de costes

La incertidumbre económica ha significado la reducción de personal, la congelación de gastos y recortes en marketing. Sin embargo, en la era del Big Data, quizá una de las maneras más evidentes de reducir los gastos ha pasado inadvertida: el coste significativo de la salida de datos.

El Global DataSphere de IDC muestra que se alcanzaron 64 zettabytes de datos en 2020. El mismo informe añade que la cantidad de datos creados en los últimos tres años es superior a la cantidad de datos creados en los últimos 30 años. Todos esos datos residen en algún lugar y, en el caso de muchas organizaciones, se alojan en la nube, especialmente en el almacenamiento de objetos basado en la nube que ofrecen proveedores como Amazon S3, Google Cloud Storage y Azure Blob Storage.

Para muchas organizaciones, la eliminación de los costes de lectura de los datos almacenados podría satisfacer los recortes presupuestarios necesarios e incluso permitir el crecimiento del negocio.

Posición de poder para aplicar tarifas elevadas

Los datos solían residir en servidores controlados por las empresas en instalaciones de su propiedad, pero hoy en día, la nube, y en particular el almacenamiento de objetos en la nube, ha hecho que el almacenamiento de datos sea prácticamente ilimitado. Las organizaciones lo guardan todo, porque pueden, desde datos de usuarios hasta registros y copias de seguridad de datos considerables.

Así que, con la excepción de las organizaciones que se enfrentan a normativas de datos muy estrictas o que operan redes sin conexión, los datos se almacenan principalmente de forma remota en la nube, por un tercero.

El coste de funcionamiento del almacenamiento de datos en entornos locales, incluye el mantenimiento de los bastidores de servidores, desde la electricidad hasta las actualizaciones de hardware, y el personal. La recuperación de los datos almacenados es tan sencillo como acceder al servidor donde se guardaron. De cara al futuro, cuando una organización prevé crecimiento, compra más hardware para escalar.

En cambio, la nube escala bajo demanda, tanto hacia arriba como hacia abajo, según lo requiera el negocio, lo que la hace mucho más atractiva. Y, cuando el almacenamiento de datos depende de un proveedor de servicios en la nube, se convierte en un servicio. Los proveedores se han aprovechado de esta transición de gastos de capital a gastos operativos para cobrar a los clientes tarifas exorbitantes por acceder a sus datos. Estas tarifas de salida de datos han crecido hasta niveles totalmente desproporcionados con respecto a los costes en que incurren los proveedores de la nube por el ancho de banda.

Básicamente, los proveedores de almacenamiento de objetos cobran tarifas de salida de datos elevadas porque pueden hacerlo.

El alto impacto de la lectura de datos

Veamos un ejemplo de una empresa que almacena 1 000 TB de datos en S3 y lee una quinta parte o 200 TB de esos datos al mes.

La estructura de costes de Amazon S3 es la siguiente:





Con el uso de la estructura de costes anterior, el coste total de almacenamiento de los datos de este cliente es de 21 550 USD, la lectura de una quinta parte de esos datos supone otros 13 800 USD, lo que sitúa el total en 35 350 dólares al mes.

Solo en un año, el coste mensual de transferencia de datos suma 165 600 USD. En cinco años, el coste ascenderá a 828 000 USD, y en diez años, la suma será de 1 656 000 USD.

Este pequeño ejemplo muestra el coste de oportunidad de almacenar datos con proveedores que operan con este modelo.

¿Se acabaron las tarifas de salida?

No hay duda de que el envío de datos a través de una red no es gratis. Los proveedores deben pagar por el ancho de banda de tránsito, es decir, por el derecho a enviar datos a través de las redes con las que colaboran. Pero normalmente, el ancho de banda se paga como una cuota mensual, no según un modelo de pago por uso. Esa cuota mensual se suele basar en el número de MB/s que la red utiliza en su capacidad máxima, no en la cantidad total de datos transferidos a través de la red.

Para que se entienda mejor. Los proveedores de almacenamiento pagan por capacidad, no por volumen. Sin embargo, cobran a sus clientes por volumen, no por capacidad. Tal vez no resulte sorprendente que sus costes basados en la capacidad sean casi exponencialmente inferiores a los costes basados en el volumen que cobran a sus clientes.

Sobre todo si, como suele ocurrir, estas tarifas de tránsito de ancho de banda se reducen enormemente o se suprimen por completo. De hecho, la mayoría de los proveedores de alojamiento del sector reducen sustancialmente o eliminan por completo las tarifas de salida cuando envían tráfico desde su red a un homólogo.

Además, si el proveedor de alojamiento no paga los costes de ancho de banda, ese ahorro también debería repercutir en los clientes. Según este modelo, Cloudflare ofrece un servicio de almacenamiento de objetos en la nube sin costes de salida a través de Cloudflare R2. A los clientes solo se les cobra por el almacenamiento en sí, no por la lectura de los datos. R2 también es compatible con S3, lo que elimina la exclusividad de un proveedor y permite la movilidad de los datos.

Conforme las organizaciones tratan de reducir costes, las tarifas de salida deberían someterse a un fuerte escrutinio. Cloudflare está de acuerdo y elimina por completo las tarifas de salida.

Este artículo forma parte de un conjunto de publicaciones sobre las últimas tendencias y temas que afectan a los responsables de la toma de decisiones sobre tecnología en la actualidad.

Más información sobre este tema.

Descubre cómo Cloudflare R2 puede ayudar a influir en los resultados de tu empresa en el libro electrónico "Despídete de las tarifas de salida".