개체 스토리지는 대규모의 비정형 데이터를 저렴하게 저장할 수 있는 매우 유연하고 확장성이 뛰어난 클라우드 스토리지 유형입니다. S3 호환 개체 스토리지는 Amazon S3 개체 스토리지 서비스와 호환되는 클라우드 스토리지입니다.
이를 통해 개발자와 조직에서는 데이터 개체를 S3가 아닌 플랫폼에 저장하더라도 기존 S3 도구, 확장 기능, 라이브러리를 사용해 데이터 개체를 관리할 수 있습니다.
한 클라우드 공급자의 도구와 스토리지만 사용하는 경우 해당 공급자에 종속될 수 있습니다.
S3에만 의존하면 S3 외부에 저장된 데이터에 액세스할 때마다 높은 송신료가 발생합니다.
S3와 호환되지 않는 개체 스토리지를 사용하면 내부 도구를 재구성하거나 다시 선택해야 하므로 S3에서 벗어나기가 어려워집니다.
S3 호환 스토리지를 사용하면 여러 공급자 간 데이터를 이동시키거나 다른 개체 스토리지 공급자에 데이터를 백업하는 과정이 간단해집니다.
여러 공급자에 걸쳐 개체를 분산 저장하거나 개체 스토리지 데이터베이스를 복제하면 필요에 따라 클라우드 공급자를 변경할 수 있는 유연성을 유지할 수 있습니다.
Adopting S3-compatible storage gives organizations a choice of vendors and provides greater control over costs such as egress fees.
S3에서 사용하는 것과 동일한 도구, 유틸리티, 플러그인, 확장 기능, 인터페이스를 사용하여 개체를 검색하고 찾아올 수 있습니다.
R2는 송신료를 부과하지 않습니다. 조직에는 저장된 총 데이터 양과 해당 데이터의 두 가지 데이터 작업 클래스에 따라 비용이 청구됩니다.
R2는 확인할 수 없는 버킷 이름과 각 버킷에 대해 무작위로 생성된 URL로 강력한 보안을 제공합니다.
R2는 '버킷 생성' 요청 시 자동으로 가장 가까운 지역을 버킷 위치로 선택합니다. 전 세계 125개국 이상에 걸쳐 있는 Cloudflare의 전역 네트워크 덕분에 데이터는 항상 사용자와 가까운 곳에 위치합니다.
SYBO에서는 게임 내 캠페인에 필요한 크리에이티브 자산을 지원하기 위해 R2를 도입했습니다. 이전에는 디자이너들이 대역폭과 비용 제한으로 인해 어려움을 겪었습니다. 그러나 이제 SYBO에서는 R2에 크리에이티브 자산을 호스팅함으로써 디자이너들에게 더 많은 창의적 자유를 제공하여 게임의 품질을 최고로 유지할 수 있게 되었습니다. 또한 더 낮은 비용으로 사용자에게 크리에이티브 자산을 제공할 수 있게 되었었습니다.
Cloudflare Workers, Cloudflare 전역 네트워크, 나머지 Cloudflare 플랫폼에 완벽하게 통합된 R2를 통해 Caliente는 벤더 종속이나 액세스 비용 없이 에지에 데이터를 저장할 수 있게 되었습니다. 송신료가 없는 R2를 사용하면 매달 수천 달러를 절약할 수 있습니다.
Porsche Informatik는 클라우드 전환 과정에서 전 세계 사용자들에게 높은 가용성과 최적의 성능을 보장해야 했습니다. 이들은 최종 사용자 근처에 애플리케이션을 구축하고 운영하기 위해 R2와 Workers를 사용하여 대역폭 비용을 줄이고 성능과 사용성을 크게 개선했습니다.