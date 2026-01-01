가입

S3 호환 개체 스토리지 솔루션


개체 스토리지는 빠르게 성장하는 대규모 비정형 데이터 컬렉션을 보유한 조직에 매우 적합합니다. S3 호환 개체 스토리지를 사용하면 개발자는 Amazon S3와 동일한 인터페이스를 사용하면서도 다른 클라우드 공급자를 통해 비정형 데이터를 저장할 수 있으므로 유연성과 비용 관리가 더욱 개선됩니다.

자세한 정보시작하기

S3 호환 개체 스토리지란?

S3 호환 개체 스토리지 솔루션 - 문제 섹션 - 일러스트레이션

개체 스토리지는 대규모의 비정형 데이터를 저렴하게 저장할 수 있는 매우 유연하고 확장성이 뛰어난 클라우드 스토리지 유형입니다. S3 호환 개체 스토리지는 Amazon S3 개체 스토리지 서비스와 호환되는 클라우드 스토리지입니다.

이를 통해 개발자와 조직에서는 데이터 개체를 S3가 아닌 플랫폼에 저장하더라도 기존 S3 도구, 확장 기능, 라이브러리를 사용해 데이터 개체를 관리할 수 있습니다.

S3 호환 개체 스토리지 솔루션 - 문제 섹션 - 일러스트레이션

단일 스토리지 플랫폼에 종속될 때 발생하는 문제점

security-lock-226x301-cfb9db4
유연성 부족

한 클라우드 공급자의 도구와 스토리지만 사용하는 경우 해당 공급자에 종속될 수 있습니다.

높은 송신료

S3에만 의존하면 S3 외부에 저장된 데이터에 액세스할 때마다 높은 송신료가 발생합니다.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
어려운 마이그레이션

S3와 호환되지 않는 개체 스토리지를 사용하면 내부 도구를 재구성하거나 다시 선택해야 하므로 S3에서 벗어나기가 어려워집니다.

S3 호환 개체 스토리지 솔루션의 이점

Cloudflare arrow orange - APPROVED Web Icons
쉬운 마이그레이션

S3 호환 스토리지를 사용하면 여러 공급자 간 데이터를 이동시키거나 다른 개체 스토리지 공급자에 데이터를 백업하는 과정이 간단해집니다.

Cloud icon
벤더 종속 감소

여러 공급자에 걸쳐 개체를 분산 저장하거나 개체 스토리지 데이터베이스를 복제하면 필요에 따라 클라우드 공급자를 변경할 수 있는 유연성을 유지할 수 있습니다.

비용 관리

Adopting S3-compatible storage gives organizations a choice of vendors and provides greater control over costs such as egress fees.

Cloudflare R2 아이콘
간단한 데이터 검색

S3에서 사용하는 것과 동일한 도구, 유틸리티, 플러그인, 확장 기능, 인터페이스를 사용하여 개체를 검색하고 찾아올 수 있습니다.

S3 호환 개체 스토리지의 주요 사용 사례

Slide 1 of 4
머신 러닝 AI 아이콘
머신 러닝용 학습 세트

머신 러닝 모델을 학습시키려면 대규모의 데이터가 필요합니다. S3 호환 개체 스토리지는 이러한 데이터 세트를 저장하고 백업할 수 있는 효율적이고 검색 가능한 환경을 제공합니다.

로그 데이터 스토리지

S3 호환 개체 스토리지는 로그와 같이 빠르게 증가하는 대규모 데이터 컬렉션을 쉽게 저장할 수 있습니다. 개체 스토리지는 향후 분석을 위해 영구히 액세스할 수 있도록 로그를 보관할 수 있습니다.

오디오 및 비디오 아카이브

보안 카메라와 같이 대규모의 시청각 콘텐츠를 생성하는 장치와 활동은 S3 호환 개체 스토리지를 사용하여 데이터를 장기간 저장할 수 있습니다.

랜섬웨어 복구를 위한 백업

저렴한 비용으로 거의 제한 없이 확장할 수 있는 용량을 제공하는 개체 스토리지는 파일 백업에 적합합니다. 랜섬웨어 공격이 발생하면 조직에서는 랜섬을 지불하는 대신 백업으로부터 파일을 복원할 수 있습니다.

머신 러닝 AI 아이콘
머신 러닝용 학습 세트

머신 러닝 모델을 학습시키려면 대규모의 데이터가 필요합니다. S3 호환 개체 스토리지는 이러한 데이터 세트를 저장하고 백업할 수 있는 효율적이고 검색 가능한 환경을 제공합니다.

로그 데이터 스토리지

S3 호환 개체 스토리지는 로그와 같이 빠르게 증가하는 대규모 데이터 컬렉션을 쉽게 저장할 수 있습니다. 개체 스토리지는 향후 분석을 위해 영구히 액세스할 수 있도록 로그를 보관할 수 있습니다.

오디오 및 비디오 아카이브

보안 카메라와 같이 대규모의 시청각 콘텐츠를 생성하는 장치와 활동은 S3 호환 개체 스토리지를 사용하여 데이터를 장기간 저장할 수 있습니다.

랜섬웨어 복구를 위한 백업

저렴한 비용으로 거의 제한 없이 확장할 수 있는 용량을 제공하는 개체 스토리지는 파일 백업에 적합합니다. 랜섬웨어 공격이 발생하면 조직에서는 랜섬을 지불하는 대신 백업으로부터 파일을 복원할 수 있습니다.

머신 러닝 AI 아이콘
머신 러닝용 학습 세트

머신 러닝 모델을 학습시키려면 대규모의 데이터가 필요합니다. S3 호환 개체 스토리지는 이러한 데이터 세트를 저장하고 백업할 수 있는 효율적이고 검색 가능한 환경을 제공합니다.

로그 데이터 스토리지

S3 호환 개체 스토리지는 로그와 같이 빠르게 증가하는 대규모 데이터 컬렉션을 쉽게 저장할 수 있습니다. 개체 스토리지는 향후 분석을 위해 영구히 액세스할 수 있도록 로그를 보관할 수 있습니다.

오디오 및 비디오 아카이브

보안 카메라와 같이 대규모의 시청각 콘텐츠를 생성하는 장치와 활동은 S3 호환 개체 스토리지를 사용하여 데이터를 장기간 저장할 수 있습니다.

랜섬웨어 복구를 위한 백업

저렴한 비용으로 거의 제한 없이 확장할 수 있는 용량을 제공하는 개체 스토리지는 파일 백업에 적합합니다. 랜섬웨어 공격이 발생하면 조직에서는 랜섬을 지불하는 대신 백업으로부터 파일을 복원할 수 있습니다.

Cloudflare에서 S3 호환 개체 스토리지를 제공하는 방법

Cloudflare R2: 송신료가 없는 글로벌 개체 스토리지

cloudflare api
S3 호환 API

Cloudflare에서는 R2 개체 스토리지 서비스로 매우 다양한 S3 도구, 라이브러리, 확장 기능에 접근할 수 있는 S3 호환 API를 제공합니다.

예측 가능한 가격 정책

R2는 송신료를 부과하지 않습니다. 조직에는 저장된 총 데이터 양과 해당 데이터의 두 가지 데이터 작업 클래스에 따라 비용이 청구됩니다.

보안 실드 보호 오렌지
보안

R2는 확인할 수 없는 버킷 이름과 각 버킷에 대해 무작위로 생성된 URL로 강력한 보안을 제공합니다.

Origin server icon
가장 가까운 지역에 데이터 저장

R2는 '버킷 생성' 요청 시 자동으로 가장 가까운 지역을 버킷 위치로 선택합니다. 전 세계 125개국 이상에 걸쳐 있는 Cloudflare의 전역 네트워크 덕분에 데이터는 항상 사용자와 가까운 곳에 위치합니다.

관련 사례 연구

sybo logo small

SYBO에서는 게임 내 캠페인에 필요한 크리에이티브 자산을 지원하기 위해 R2를 도입했습니다. 이전에는 디자이너들이 대역폭과 비용 제한으로 인해 어려움을 겪었습니다. 그러나 이제 SYBO에서는 R2에 크리에이티브 자산을 호스팅함으로써 디자이너들에게 더 많은 창의적 자유를 제공하여 게임의 품질을 최고로 유지할 수 있게 되었습니다. 또한 더 낮은 비용으로 사용자에게 크리에이티브 자산을 제공할 수 있게 되었었습니다.

Grupo Caliente Logo

Cloudflare Workers, Cloudflare 전역 네트워크, 나머지 Cloudflare 플랫폼에 완벽하게 통합된 R2를 통해 Caliente는 벤더 종속이나 액세스 비용 없이 에지에 데이터를 저장할 수 있게 되었습니다. 송신료가 없는 R2를 사용하면 매달 수천 달러를 절약할 수 있습니다.

Porsche Informatik logo

Porsche Informatik는 클라우드 전환 과정에서 전 세계 사용자들에게 높은 가용성과 최적의 성능을 보장해야 했습니다. 이들은 최종 사용자 근처에 애플리케이션을 구축하고 운영하기 위해 R2와 Workers를 사용하여 대역폭 비용을 줄이고 성능과 사용성을 크게 개선했습니다.

클라우드 비용을 줄이고 숨겨진 비용을 방지합니다

전자책 보기

추가 리소스

탐색

Cloudflare R2 가격 계산기를 사용하여 예상 사용량을 기준으로 무료 견적을 확인하세요.

계산기 사용
전자책

클라우드 비용을 줄이거나 아예 없애고 숨겨진 비용을 방지합니다.

전자책 보기
전자책 썸네일
기사

개체 스토리지는 대량의 데이터, 특히 비정형 데이터를 클라우드에 저장하는 방법입니다. 개체 스토리지 작동 방식을 알아보세요.

자료 문서 읽기
기사

높은 데이터 송신료는 비용을 절감할 수 있는 분명한 기회입니다. 조직에서 비용을 절감하려면 송신료를 꼼꼼하게 살펴봐야 합니다.

자료 문서 읽기
theNet �기사 - 썸네일
블로그

Cloudflare의 R2 개체 스토리지는 S3 API와 완전히 호환되므로 기존 도구와 애플리케이션을 그대로 사용할 수 있습니다.

블로그 읽기
블로그 썸네일
Product brief

R2는 송신료 없이 모든 데이터를 위한 에지 스토리지를 통해 성능이 뛰어난 애플리케이션을 제공하도록 지원합니다.

제품 요약 확인
제품 요약 썸네일

S3 호환 개체 스토리지 FAQ

시작하기

솔루션

지원

규제 준수

공공의 이익

회사

© 2026 Cloudflare, Inc.개인정보 취급방침사용 약관보안 문제 보고상표