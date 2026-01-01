개체 스토리지는 대규모의 비정형 데이터를 저렴하게 저장할 수 있는 매우 유연하고 확장성이 뛰어난 클라우드 스토리지 유형입니다. S3 호환 개체 스토리지는 Amazon S3 개체 스토리지 서비스와 호환되는 클라우드 스토리지입니다.

이를 통해 개발자와 조직에서는 데이터 개체를 S3가 아닌 플랫폼에 저장하더라도 기존 S3 도구, 확장 기능, 라이브러리를 사용해 데이터 개체를 관리할 수 있습니다.