S3-kompatible Objektspeicherlösungen

Objektspeicher sind ideal für Unternehmen mit großen, unstrukturierten Datensammlungen, die schnell wachsen. S3-kompatibler Objektspeicher ermöglicht es Entwicklern, unstrukturierte Daten zu speichern und dabei dieselbe Schnittstelle wie Amazon S3 zu verwenden, aber mit einem anderen Cloud-Anbieter für mehr Flexibilität und Kostenkontrolle.
Ein Objektspeicher ist ein äußerst flexibler und skalierbarer Cloud-Speicher, der große Mengen an unstrukturierten Daten kostengünstig speichern kann. Ein S3-kompatibler Objektspeicher ist ein Cloud-Speicher, der mit dem Objektspeicherdienst S3 von Amazon kompatibel ist.
Es ermöglicht Entwicklern und Organisationen, bereits vorhandene S3-Tools, -Erweiterungen und -Bibliotheken zur Verwaltung von Datenobjekten zu verwenden, auch wenn diese auf einer Nicht-S3-Plattform gespeichert sind.
Die Nutzung der Tools und des Speichers eines Cloud-Anbieters kann dazu führen, dass Sie an diesen Anbieter gebunden sind.
Die alleinige Nutzung von S3 bedeutet, dass jedes Mal, wenn auf gespeicherte Daten von außerhalb von S3 zugegriffen wird, hohe Egress-Gebühren anfallen.
Die Verwendung eines nicht S3-kompatiblen Objektspeichers erschwert den Wechsel von S3, da die internen Tools neu konfiguriert oder neu ausgewählt werden müssen, wenn sie nicht S3-kompatibel sind.
S3-kompatibler Speicher macht es einfach, Daten von einem Anbieter zu einem anderen zu verschieben oder Daten bei einem anderen Anbieter von Objektspeicher zu sichern.
Bleiben Sie flexibel, indem Sie Objekte über mehrere Anbieter hinweg speichern oder Datenbanken des Objektspeichers duplizieren, damit Sie bei Bedarf zwischen Cloud-Anbietern wechseln können.
Adopting S3-compatible storage gives organizations a choice of vendors and provides greater control over costs such as egress fees.
Verwenden Sie zum Suchen und Abrufen von Objekten die gleichen Tools, Dienstprogramme, Plugins, Erweiterungen und Schnittstellen, die bereits mit S3 verwendet werden.
Mit dem R2-Objektspeicherdienst bietet Cloudflare eine S3-kompatible API für den Zugriff auf die breite Palette von S3-Tools, -Bibliotheken und -Erweiterungen.
R2 erhebt keine Egress-Gebühren. Die Gebühren für Organisationen basieren auf dem Gesamtvolumen der gespeicherten Daten und zwei Klassen von Vorgängen mit diesen Daten.
R2 bietet starke Sicherheit mit unauffindbaren Bucket-Namen und randomisierten URLs für jeden Bucket.
R2 wählt automatisch einen Bucket-Speicherort in der Region, die der Anfrage zum Erstellen eines Buckets am nächsten liegt. Mit dem globalen Netzwerk von Cloudflare, das Standorte in über 125 Ländern auf der ganzen Welt hat, sind die Daten nie weit von den Nutzern entfernt.
SYBO hat sich für R2 entschieden, um kreative Assets für In-Game-Kampagnen zu unterstützen. In der Vergangenheit waren die Designer des Unternehmens durch Bandbreiten- und Kostenbeschränkungen eingeschränkt. Aber durch das Hosting von kreativen Assets auf R2 kann SYBO seinen Designern jetzt viel mehr kreative Freiheit bieten, um die erstklassige Qualität ihrer Spiele zu erhalten. SYBO kann Nutzern auch kostengünstig kreative Inhalte zur Verfügung stellen.
R2 ist vollständig in Cloudflare Workers, das globale Cloudflare-Netzwerk und den Rest der Cloudflare-Plattform integriert. Dies ermöglicht es Caliente, seine Daten am Netzwerkrand zu speichern, ohne sich an einen Anbieter binden zu müssen oder Kosten für den Zugriff darauf zu haben. Da R2 keine Egress-Gebühren erhebt, sparen sie jeden Monat Tausende von Dollar.
Bei der Umstellung auf die Cloud musste Porsche Informatik sicherstellen, dass die Nutzer weltweit über eine hohe Verfügbarkeit und optimale Performance verfügen. Sie nutzten R2 und Workers, um Anwendungen in der Nähe des Endnutzers zu erstellen und auszuführen. Dadurch wurden die Bandbreitenkosten gesenkt und die Performance und Benutzerfreundlichkeit deutlich verbessert.
Verwenden Sie unseren R2-Preisrechner, um einen kostenlosen Kostenvoranschlag auf der Grundlage Ihrer voraussichtlichen Nutzung zu erhalten.
Reduzieren (oder gar eliminieren) Sie Ihre Cloud-Ausgaben und vermeiden Sie versteckte Kosten
Objektspeicherung ist eine Methode zur Speicherung großer Datenmengen, insbesondere unstrukturierter Daten, in der Cloud. Erfahren Sie, wie Objektspeicher funktionieren.
Die beträchtlichen Kosten für ausgehende Daten sind ein offensichtlicher Grund, die Ausgaben zu senken. Während Unternehmen ihre Kosten senken möchten, sollten die Gebühren für ausgehenden Traffic kritisch geprüft werden.
Der Cloudflare R2-Objektspeicher ist vollständig mit der S3-API kompatibel und arbeitet Hand in Hand mit bestehenden Tools und Anwendungen.
R2 bietet Edge-Speicher für alle Ihre Daten, damit Sie Anwendungen mit besserer Performance ganz ohne Egress-Gebühren bereitstellen können.