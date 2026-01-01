S3-kompatible Objektspeicherlösungen

Ein Objektspeicher ist ein äußerst flexibler und skalierbarer Cloud-Speicher, der große Mengen an unstrukturierten Daten kostengünstig speichern kann. Ein S3-kompatibler Objektspeicher ist ein Cloud-Speicher, der mit dem Objektspeicherdienst S3 von Amazon kompatibel ist.

Es ermöglicht Entwicklern und Organisationen, bereits vorhandene S3-Tools, -Erweiterungen und -Bibliotheken zur Verwaltung von Datenobjekten zu verwenden, auch wenn diese auf einer Nicht-S3-Plattform gespeichert sind.