El almacenamiento de objetos es un tipo de almacenamiento en la nube muy flexible y escalable, capaz de almacenar a bajo costo cantidades masivas de datos no estructurados. El almacenamiento de objetos compatible con S3 es un almacenamiento en la nube compatible con el servicio de almacenamiento de objetos Amazon S3.

Permite a los desarrolladores y a las organizaciones utilizar herramientas, extensiones y bibliotecas S3 preexistentes para gestionar objetos de datos aunque estén almacenados en una plataforma que no sea S3.