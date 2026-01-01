Obiektowa pamięć masowa jest idealna dla organizacji z dużymi, nieustrukturyzowanymi zbiorami danych, które szybko rosną. Obiektowa pamięć masowa kompatybilna z S3 umożliwia programistom przechowywanie nieustrukturyzowanych danych przy użyciu tego samego interfejsu, co Amazon S3, ale z innym dostawcą chmury w celu zwiększenia elastyczności i kontroli nad kosztami.
Obiektowa pamięć masowa to wysoce elastyczny i skalowalny typ pamięci masowej w chmurze, zdolny do taniego przechowywania ogromnych ilości nieustrukturyzowanych danych. Obiektowa pamięć masowa zgodna z S3 to pamięć masowa w chmurze, która jest zgodna z usługą obiektowej pamięci masowej Amazon S3.
Umożliwia programistom i organizacjom korzystanie z wcześniej istniejących narzędzi, rozszerzeń i bibliotek S3 do zarządzania obiektami danych, nawet jeśli są one przechowywane na platformie innej niż S3.
Korzystanie z narzędzi i pamięci masowej jednego dostawcy usług w chmurze może skutkować przywiązaniem do tego dostawcy.
Poleganie wyłącznie na S3 oznacza, że za każdym razem, gdy przechowywane dane są dostępne spoza S3, ponoszone są wysokie opłaty za ruch wychodzący.
Korzystanie z niekompatybilnej z S3 obiektowej pamięci masowej utrudnia przejście z S3, ponieważ wewnętrzne narzędzia będą musiały zostać ponownie skonfigurowane lub wybrane, jeśli nie są kompatybilne z S3.
Pamięć masowa kompatybilna z S3 ułatwia przenoszenie danych od jednego dostawcy do drugiego lub tworzenie kopii zapasowych danych u innego dostawcy obiektowej pamięci masowej.
Zachowaj elastyczność, przechowując obiekty u wielu dostawców lub duplikując bazy danych obiektowej pamięci masowej, jednocześnie zapewniając możliwość przełączania się między dostawcami usług w chmurze w razie potrzeby.
Adopting S3-compatible storage gives organizations a choice of vendors and provides greater control over costs such as egress fees.
Korzystaj z tych samych narzędzi, wtyczek, rozszerzeń i interfejsów, które są już używane w S3 do wyszukiwania i pobierania obiektów.
Dzięki usłudze obiektowej pamięci masowej R2 Cloudflare oferuje interfejs API zgodny z S3, umożliwiający dostęp do szerokiej gamy narzędzi, bibliotek i rozszerzeń S3.
R2 nie pobiera opłat za ruch wychodzący. Organizacje są obciążane na podstawie całkowitej ilości przechowywanych danych i dwóch klas operacji na tych danych.
R2 zapewnia silne bezpieczeństwo dzięki niemożliwym do wykrycia nazwom zasobników i randomizowanym adresom URL dla każdego zasobnika.
R2 automatycznie wybiera lokalizację zasobnika w najbliższym dostępnym regionie dla żądania „utwórz zasobnik”. Dzięki globalnej sieci Cloudflare, która ma lokalizacje w ponad 125 krajach na całym świecie, dane nigdy nie są daleko od użytkowników.
Firma SYBO wdrożyła R2 do obsługi kreatywnych zasobów dla kampanii w grach. W przeszłości projektanci firmy byli ograniczeni przepustowością i kosztami. Jednak dzięki hostowaniu kreatywnych zasobów na R2 firma SYBO jest teraz w stanie zapewnić swoim projektantom znacznie większą swobodę twórczą, aby utrzymać najwyższą jakość swoich gier. SYBO może również dostarczać użytkownikom kreatywne zasoby w przystępnej cenie.
R2 jest w pełni zintegrowany z Cloudflare Workers, globalną siecią Cloudflare i resztą platformy Cloudflare, dzięki czemu umożliwia Caliente przechowywanie danych na brzegu sieci bez uzależnienia od dostawcy lub kosztów dostępu do nich. Brak opłat za ruch wychodzący w przypadku R2 pozwala im zaoszczędzić tysiące dolarów każdego miesiąca.
Przechodząc do chmury, firma Porsche Informatik musiała zapewnić wysoką dostępność i optymalną wydajność dla użytkowników na całym świecie. Wykorzystali oni R2 i Workers do tworzenia i uruchamiania aplikacji w pobliżu użytkownika końcowego, zmniejszając koszty przepustowości i zapewniając ogromną poprawę wydajności i użyteczności.
