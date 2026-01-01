Rozwiązania obiektowej pamięci masowej kompatybilne z S3


Obiektowa pamięć masowa jest idealna dla organizacji z dużymi, nieustrukturyzowanymi zbiorami danych, które szybko rosną. Obiektowa pamięć masowa kompatybilna z S3 umożliwia programistom przechowywanie nieustrukturyzowanych danych przy użyciu tego samego interfejsu, co Amazon S3, ale z innym dostawcą chmury w celu zwiększenia elastyczności i kontroli nad kosztami.

Czym jest obiektowa pamięć masowa zgodna z S3?

Obiektowa pamięć masowa to wysoce elastyczny i skalowalny typ pamięci masowej w chmurze, zdolny do taniego przechowywania ogromnych ilości nieustrukturyzowanych danych. Obiektowa pamięć masowa zgodna z S3 to pamięć masowa w chmurze, która jest zgodna z usługą obiektowej pamięci masowej Amazon S3.

Umożliwia programistom i organizacjom korzystanie z wcześniej istniejących narzędzi, rozszerzeń i bibliotek S3 do zarządzania obiektami danych, nawet jeśli są one przechowywane na platformie innej niż S3.

Wyzwania związane z przywiązaniem do jednej platformy pamięci masowej

Brak elastyczności

Korzystanie z narzędzi i pamięci masowej jednego dostawcy usług w chmurze może skutkować przywiązaniem do tego dostawcy.

Wysokie opłaty za ruch wychodzący

Poleganie wyłącznie na S3 oznacza, że za każdym razem, gdy przechowywane dane są dostępne spoza S3, ponoszone są wysokie opłaty za ruch wychodzący.

Trudna migracja

Korzystanie z niekompatybilnej z S3 obiektowej pamięci masowej utrudnia przejście z S3, ponieważ wewnętrzne narzędzia będą musiały zostać ponownie skonfigurowane lub wybrane, jeśli nie są kompatybilne z S3.

Zalety rozwiązań obiektowej pamięci masowej zgodnych z S3

Łatwa migracja

Pamięć masowa kompatybilna z S3 ułatwia przenoszenie danych od jednego dostawcy do drugiego lub tworzenie kopii zapasowych danych u innego dostawcy obiektowej pamięci masowej.

Ograniczone przywiązanie do dostawcy

Zachowaj elastyczność, przechowując obiekty u wielu dostawców lub duplikując bazy danych obiektowej pamięci masowej, jednocześnie zapewniając możliwość przełączania się między dostawcami usług w chmurze w razie potrzeby.

Kontrola nad kosztami

Adopting S3-compatible storage gives organizations a choice of vendors and provides greater control over costs such as egress fees.

Prosty proces pobierania danych

Korzystaj z tych samych narzędzi, wtyczek, rozszerzeń i interfejsów, które są już używane w S3 do wyszukiwania i pobierania obiektów.

Kluczowe przypadki użycia dla obiektowej pamięci masowej zgodnej z S3

Zestawy treningowe uczenia maszynowego

Modele uczenia maszynowego wymagają ogromnych ilości danych do szkolenia. Obiektowa pamięć masowa zgodna z S3 zapewnia wydajne, przeszukiwalne środowisko do przechowywania i tworzenia kopii zapasowych tych zestawów danych.

Przechowywanie danych dziennika

Obiektowa pamięć masowa kompatybilna z S3 może z łatwością przechowywać duże zbiory danych, które szybko rosną, takie jak dzienniki. Obiektowa pamięć masowa może przechowywać dzienniki w nieskończoność, aby były dostępne do późniejszej analizy.

Archiwa plików audio i wideo

Działania i urządzenia generujące duże ilości treści audiowizualnych, takie jak kamery bezpieczeństwa, mogą przechowywać swoje dane przez długi czas dzięki obiektowej pamięci masowej zgodnej z S3.

Kopie zapasowe do odzyskiwania danych po ataku ransomware

Ponieważ pamięć obiektowa może być rozbudowywana niemal w nieskończoność przy niskich kosztach, dobrze sprawdza się przy tworzeniu kopii zapasowych plików. W przypadku ataku ransomware organizacja może przywrócić pliki z kopii zapasowej, zamiast płacić okup.

Jak Cloudflare zapewnia obiektową pamięć masową kompatybilną z S3

Cloudflare R2: Globalna obiektowa pamięć masowa z zerowymi opłatami za ruch wychodzący

Interfejs API zgodny z S3

Dzięki usłudze obiektowej pamięci masowej R2 Cloudflare oferuje interfejs API zgodny z S3, umożliwiający dostęp do szerokiej gamy narzędzi, bibliotek i rozszerzeń S3.

Przewidywalny cennik

R2 nie pobiera opłat za ruch wychodzący. Organizacje są obciążane na podstawie całkowitej ilości przechowywanych danych i dwóch klas operacji na tych danych.

Bezpieczeństwo

R2 zapewnia silne bezpieczeństwo dzięki niemożliwym do wykrycia nazwom zasobników i randomizowanym adresom URL dla każdego zasobnika.

Dane przechowywane w najbliższym regionie

R2 automatycznie wybiera lokalizację zasobnika w najbliższym dostępnym regionie dla żądania „utwórz zasobnik”. Dzięki globalnej sieci Cloudflare, która ma lokalizacje w ponad 125 krajach na całym świecie, dane nigdy nie są daleko od użytkowników.

Powiązane studia przypadków

Firma SYBO wdrożyła R2 do obsługi kreatywnych zasobów dla kampanii w grach. W przeszłości projektanci firmy byli ograniczeni przepustowością i kosztami. Jednak dzięki hostowaniu kreatywnych zasobów na R2 firma SYBO jest teraz w stanie zapewnić swoim projektantom znacznie większą swobodę twórczą, aby utrzymać najwyższą jakość swoich gier. SYBO może również dostarczać użytkownikom kreatywne zasoby w przystępnej cenie.

R2 jest w pełni zintegrowany z Cloudflare Workers, globalną siecią Cloudflare i resztą platformy Cloudflare, dzięki czemu umożliwia Caliente przechowywanie danych na brzegu sieci bez uzależnienia od dostawcy lub kosztów dostępu do nich. Brak opłat za ruch wychodzący w przypadku R2 pozwala im zaoszczędzić tysiące dolarów każdego miesiąca.

Przechodząc do chmury, firma Porsche Informatik musiała zapewnić wysoką dostępność i optymalną wydajność dla użytkowników na całym świecie. Wykorzystali oni R2 i Workers do tworzenia i uruchamiania aplikacji w pobliżu użytkownika końcowego, zmniejszając koszty przepustowości i zapewniając ogromną poprawę wydajności i użyteczności.

Skorzystaj z naszego kalkulatora cen R2, aby uzyskać bezpłatną wycenę na podstawie oczekiwanego zużycia.

E-book

Zmniejsz (lub nawet wyeliminuj) wydatki na chmurę i unikaj ukrytych kosztów.

Artykuł

Obiektowa pamięć masowa to metoda zapisywania dużych ilości danych, zwłaszcza nieustrukturyzowanych, w chmurze. Dowiedz się, jak działa obiektowa pamięć masowa.

Artykuł

Znaczący koszt przesyłania danych jest oczywistym miejscem, w którym można usprawnić wydatki. Ponieważ organizacje starają się ograniczać koszty, opłaty za ruch wychodzący powinny zostać poddane dokładnej analizie.

Blog

Obiektowa pamięć masowa Cloudflare R2 zapewnia pełną zgodność z interfejsem API S3, współpracując z istniejącymi narzędziami i aplikacjami.

Product brief

R2 zapewnia brzegową pamięć masową dla wszystkich danych, aby pomóc w dostarczaniu aplikacji o wysokiej wydajności przy zerowych opłatach za ruch wychodzący.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące obiektowej pamięci masowej zgodnej z S3

