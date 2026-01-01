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S3互換オブジェクトストレージソリューション

オブジェクトストレージは、急速に増大する大規模な非構造化データコレクションをお持ちの組織に理想的です。S3互換オブジェクトストレージなら、開発者はAmazon S3と同じインターフェースを使って非構造化データを保存できます。別のクラウドプロバイダーを使うことができるため、柔軟性が高まり、コストコントロールも強化できます。

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S3互換オブジェクトストレージとは？

S3互換オブジェクトストレージソリューション - 問題の部 - イラスト

オブジェクトストレージは、柔軟性とスケーラビリティに富んだクラウドストレージで、膨大な量の非構造化データを廉価で保存することができます。S3互換オブジェクトストレージとは、Amazon S3オブジェクトストレージサービスと互換性のあるクラウドストレージをいいます。互換性があるため、開発者や組織は既存のS3ツール、拡張機能、ライブラリを使ってデータオブジェクトを管理することができます。オブジェクトがS3非互換プラットフォームに保存されている場合も管理が可能です。

S3互換オブジェクトストレージソリューション - 問題の部 - イラスト

単一のストレージプラットフォームにロックインされることの問題点

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柔軟性の欠如

単一クラウドプロバイダーのツールとストレージを使っていると、そのプロバイダーにロックインされる可能性があります。

高いエグレス料金

S3だけに依存すると、保存されたデータにS3外からアクセスするたびに高額のエグレス料金が発生します。

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移行が困難

S3非互換のオブジェクトストレージの場合、社内ツールがS3非互換ツールであれば再設定や再選択が必要になるため、S3からの移行が難しくなります。

S3互換オブジェクトストレージソリューションのメリット

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移行が簡単

S3互換ストレージなら、ベンダーからベンターへのデータ移行や、別のオブジェクトストレージプロバイダーでのデータバックアップが簡単にできます。

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ベンダーロックインのリスクを低減

オブジェクトを複数プロバイダーに保存したり、オブジェクトストレージデータベースを複製することによって柔軟性を確保し、必要に応じたクラウドプロバイダー変更を可能にします。

コストコントロール

Adopting S3-compatible storage gives organizations a choice of vendors and provides greater control over costs such as egress fees.

Cloudflare R2 アイコン
データ取得が簡単

S3で既に使っているツール、ユーティリティ、プラグイン、拡張機能、インターフェースで、オブジェクトの検索と取得ができます。

S3互換オブジェクトストレージの主なユースケース

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機械学習AIアイコン
機械学習トレーニングセット

機械学習モデルは、膨大な量のトレーニングデータを必要とします。S3互換オブジェクトストレージは、そうしたデータセットの保存とバックアップのために効率的で検索可能な環境を提供します。

ログデータ保存

S3互換オブジェクトストレージは、急速に増大する大規模なデータコレクション（ログなど）を簡単に保存できます。オブジェクトストレージは、ログを後日分析に使える状態を無期限で維持することができます。

音声・動画アーカイブ

大量の視聴覚コンテンツを生成するアクティビティやデバイス（セキュリティカメラなど）は、S3互換オブジェクトストレージを使ってデータを長期保存することができます。

ランサムウェア攻撃からの回復に役立つバックアップ

オブジェクトストレージは低コストでほぼ無制限に拡張可能なため、ファイルのバックアップに最適です。ランサムウェア攻撃を受けても身代金を支払わず、バックアップからファイルを復元することができます。

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機械学習トレーニングセット

機械学習モデルは、膨大な量のトレーニングデータを必要とします。S3互換オブジェクトストレージは、そうしたデータセットの保存とバックアップのために効率的で検索可能な環境を提供します。

ログデータ保存

S3互換オブジェクトストレージは、急速に増大する大規模なデータコレクション（ログなど）を簡単に保存できます。オブジェクトストレージは、ログを後日分析に使える状態を無期限で維持することができます。

音声・動画アーカイブ

大量の視聴覚コンテンツを生成するアクティビティやデバイス（セキュリティカメラなど）は、S3互換オブジェクトストレージを使ってデータを長期保存することができます。

ランサムウェア攻撃からの回復に役立つバックアップ

オブジェクトストレージは低コストでほぼ無制限に拡張可能なため、ファイルのバックアップに最適です。ランサムウェア攻撃を受けても身代金を支払わず、バックアップからファイルを復元することができます。

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機械学習トレーニングセット

機械学習モデルは、膨大な量のトレーニングデータを必要とします。S3互換オブジェクトストレージは、そうしたデータセットの保存とバックアップのために効率的で検索可能な環境を提供します。

ログデータ保存

S3互換オブジェクトストレージは、急速に増大する大規模なデータコレクション（ログなど）を簡単に保存できます。オブジェクトストレージは、ログを後日分析に使える状態を無期限で維持することができます。

音声・動画アーカイブ

大量の視聴覚コンテンツを生成するアクティビティやデバイス（セキュリティカメラなど）は、S3互換オブジェクトストレージを使ってデータを長期保存することができます。

ランサムウェア攻撃からの回復に役立つバックアップ

オブジェクトストレージは低コストでほぼ無制限に拡張可能なため、ファイルのバックアップに最適です。ランサムウェア攻撃を受けても身代金を支払わず、バックアップからファイルを復元することができます。

CloudflareがS3互換オブジェクトストレージを提供する仕組み

Cloudflare R2：エグレス料金なしのグローバルオブジェクトストレージ

cloudflare api
S3互換性API

CloudflareはR2オブジェクトストレージサービスで、さまざまなS3ツール、ライブラリ、拡張機能にアクセスするためのS3互換APIを提供しています。

予測可能な定額制の料金設定

R2にはエグレス料金がかかりません。課金は、保存データの総量とそのデータに対する2クラスの操作に基づいて行われます。

セキュリティシールド保護オレンジ
セキュリティ

R2は、各バケットに検出不可能なバケット名を付け、ランダムなURLを使うことによって、強力なセキュリティを提供します。

Origin server icon
最寄りリージョンでデータを保存

R2は、「バケット作成」リクエストに最も近い利用可能なリージョンのバケットロケーションを自動的に選択します。世界125か国以上にロケーションがあるCloudflareグローバルネットワークを使えば、データを常にユーザーの近くに置いておくことができます。

関連導入事例

sybo logo small

SYBOはR2を導入し、インゲームキャンペーン用のクリエイティブアセットをサポートしています。同社のデザイナーは、かつては帯域幅とコストの制約に悩まされていました。しかし、R2でクリエイティブアセットをホストしている現在は、自社ゲームを最高品質に維持するために、デザイナーに大幅な創作の自由を与えられるようになっています。さらに、クリエイティブアセットを手頃な価格でユーザーに配信することも可能になりました。

Grupo Caliente Logo

Calienteは、Cloudflare Workers、Cloudflareグローバルネットワーク、その他のCloudflareプラットフォームと完全統合されたR2を使ってデータをエッジで保存し、ベンダーロックインやアクセスコストを回避しています。R2はエグレス料金がかからないため、毎月数千ドルの節約になっています。

Porsche Informatik logo

Porsche Informatikはクラウドへ移行する際に、世界中のユーザーのために高い可用性と最適なパフォーマンスを確保する必要がありました。同社は、R2とWorkersを使ってエンドユーザーの近くでアプリケーションを構築し、実行することによって帯域幅コストを削減し、パフォーマンスとユーザビリティを大幅に改善しました。

クラウド支出の削減と隠れたコストの回避

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記事

オブジェクトストレージは、大量のデータ、特に非構造化データをクラウドに保存するための手法です。オブジェクトストレージの仕組みを学ぶ。

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記事

高額のデータエグレスコストは支出合理化の明らかな対象項目です。コスト削減を目指すならば、エグレス料金を厳しく監視する必要があります。

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ブログ

Cloudflare R2オブジェクトストレージはS3 API完全互換性を備え、構築時のままの既存ツールや既存アプリケーションと連携して機能します。

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Product brief

R2はお客様のデータをすべてエッジで保存するため、エグレス料金なしで高パフォーマンスのアプリケーション提供が可能になります。

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S3互換オブジェクトストレージに関するよくある質問

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