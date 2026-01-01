SYBOはR2を導入し、インゲームキャンペーン用のクリエイティブアセットをサポートしています。同社のデザイナーは、かつては帯域幅とコストの制約に悩まされていました。しかし、R2でクリエイティブアセットをホストしている現在は、自社ゲームを最高品質に維持するために、デザイナーに大幅な創作の自由を与えられるようになっています。さらに、クリエイティブアセットを手頃な価格でユーザーに配信することも可能になりました。