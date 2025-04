Cos'è il failover del server? | Significato di failover

Copia link dell'articolo

Cos'è il failover del server?

Il failover del server è la pratica di avere uno o più server di backup preparati a subentrare automaticamente se il server primario va offline. Il failover del server funziona come un generatore di backup. Quando si verifica un'interruzione di corrente in un edificio o in una casa, un generatore di riserva ripristina temporaneamente l'elettricità. Analogamente, nel caso del failover del server, un server secondario subentra quando il server primario si guasta. L'obiettivo del failover del server è migliorare la tolleranza agli errori di una rete o di un sito Web, ovvero la sua capacità di continuare a funzionare quando una delle sue parti si guasta.

Il compito principale di un server è archiviare contenuti e dati da condividere con altri computer. Sebbene esistano diversi tipi di server, i server Web sono forse i più noti perché mantengono operativi siti Web e applicazioni. Quando i server Web si guastano, non possono elaborare le richieste, il che significa che non possono fornire dati ai client. Senza il failover del server, un server guasto può causare un errore di caricamento o un'interruzione del sito.

I server possono guastarsi per diversi motivi, ad esempio:

Interruzioni di corrente

Disastri naturali

Sbalzi di traffico imprevisti

Attacchi informatici (come gli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service)

Complicazioni hardware (come problemi con i cavi o surriscaldamento)

Problemi con il sistema operativo

Sebbene nessuno possa prevedere con certezza quando o come un server potrebbe guastarsi, i responsabili IT sanno che i guasti del server sono inevitabili. Il failover è un piano di backup che aiuta a prevenire un'interruzione completa.

Failover often goes hand in hand with a process called load balancing. Load balancers increase application availability and performance by distributing traffic across more than one server. To ensure requests are assigned to servers that can handle the traffic, many load balancers monitor server health and implement failover.

Cos'è la ridondanza del server?

La ridondanza del server è una misura del numero di server di backup presenti per supportare un server primario. Ad esempio, un sito ospitato su un server senza backup non è ridondante. La configurazione del failover crea ridondanza del server che migliora la disponibilità e previene le interruzioni. Il termine "disponibilità" descrive la quantità di tempo per cui un sito o un'applicazione è online.

Qual è la differenza tra failover e switchover?

I termini "failover" e "switchover" vengono talvolta confusi tra loro. Nel failover, il passaggio a un server ridondante avviene automaticamente. Lo switchover è un processo simile, solo che il passaggio al server secondario avviene manualmente, creando un breve periodo di inattività. Poiché il failover avviene automaticamente, di solito non ci sono tempi di inattività associati al passaggio a un server secondario.

Come funziona il failover del server?

Affinché il failover del server funzioni, i server devono essere connessi in modo che possano rilevare i problemi e subentrare quando necessario. I cavi fisici "heartbeat" possono collegare i server e consentire il monitoraggio, proprio come un cardiofrequenzimetro tiene traccia del battito cardiaco di una persona. Il monitoraggio del server può avvenire anche tramite Internet.

Ad esempio, Cloudflare Load Balancing invia periodicamente richieste HTTP/HTTPS ai pool di server per monitorarne lo stato. Se il controllo HTTP/HTTPS rivela che un server non è integro o è offline, Cloudflare reindirizzerà il traffico verso un server disponibile.

A seconda della configurazione, il failover funziona in modo leggermente diverso. Le configurazioni di failover del server sono attivo-attivo o attivo-standby.

Attivo-standby

In attivo-standby, sono presenti un server primario e uno o più server secondari. In una configurazione a due server, il server secondario monitora quello primario ma per il resto rimane inattivo. Se il server secondario rileva una modifica nel server primario, prenderà il controllo e avviserà il datacenter che è necessario ripristinare il server primario. Una volta ripristinato, il server primario riprende il controllo e il server secondario torna in posizione di standby. L'atto con cui un server primario riprende le operazioni è detto failback.

Attivo-attivo

Al contrario, in una configurazione attivo-attivo a due server, entrambi i server devono rimanere attivi. Una configurazione attiva-attiva è in genere associata al bilanciamento del carico perché i server sono configurati allo stesso modo e condividono il carico di lavoro. Quando un server si guasta in una configurazione attivo-attivo, il traffico viene instradato al server o ai server operativi.

Perché è necessario il failover del server?

Il failover del server è importante perché, in assenza di esso, il guasto di un singolo server potrebbe rendere offline un sito.

La disponibilità dei server può avere un impatto diverso sui settori. Ad esempio, le società di e-commerce e di gaming dipendono completamente dal corretto funzionamento del loro sito. Altri settori, come le aziende SaaS B2B, rischiano di irritare i propri utenti finali se non riescono ad accedere alle informazioni di cui hanno bisogno per svolgere il loro lavoro. Allo stesso tempo, la disponibilità non è negoziabile per i settori che soddisfano esigenze urgenti, come i servizi medici o di emergenza.

Oltre alla disponibilità, il failover è una componente importante della maggior parte dei piani di disaster recovery. I piani di disaster recovery comprendono scenari quali backup non riusciti, problemi di rete o addirittura interruzioni di corrente. Il disaster recovery aiuta le aziende a mantenere la continuità aziendale e a evitare le perdite di fatturato associate ai tempi di inattività.

Cos'è un cluster di failover?

Un cluster di failover si riferisce a un gruppo di due o più server che lavorano insieme per rendere possibile il failover. I cluster di failover creano la ridondanza del server che consente l'alta disponibilità (HA) o la disponibilità continua (CA).

I sistemi che mirano al minor tempo di inattività possibile (o al 99,999% di uptime) sono considerati HA. Se un sistema HA subisce tempi di inattività, dovrebbe durare solo pochi secondi o minuti alla volta. I settori altamente regolamentati, come i servizi governativi, potrebbero dover soddisfare standard di disponibilità elevata ai fini della conformità.

I sistemi CA, invece, sono creati per evitare del tutto tempi di inattività. Nessun tempo di inattività significa che gli utenti possono rimanere sempre connessi a un sito o un'applicazione, anche durante la manutenzione. Un ambito in cui la CA potrebbe rivelarsi necessaria, ad esempio, è il trading azionario online, in cui le transazioni sono estremamente sensibili al fattore tempo. I sistemi CA sono più complessi da realizzare e gestire perché devono tenere conto di ogni singolo punto di errore, dai server alla posizione fisica fino all'accesso all'alimentazione.

Cos'è il failover rapido?

Poiché le configurazioni di failover possono funzionare in modo leggermente diverso, la velocità con cui avviene il failover può variare. Alcuni bilanciatori di carico offrono un failover rapido, il che significa che il sistema monitora lo stato del server e può eseguire rapidamente il failover quando necessario. Per ottenere HA o CA è essenziale un failover rapido.

Cloudflare Load Balancing consente un failover rapido monitorando attivamente i server e reindirizzando immediatamente il traffico quando viene rilevato un problema, senza alcun tempo di inattività. Scopri di più su Cloudflare Load Balancing.