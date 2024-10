La lenteur des applications et les temps d’arrêt font perdre des clients, réduisent les taux de conversion et ont un impact négatif sur les classements dans les moteurs de recherche. Cependant, assurer une faible latence et une haute disponibilité est un défi qui porte sur de nombreuses variables, notamment l’intégrité et la charge de travail du serveur, la distance géographique entre le serveur et l’utilisateur final, la conception des applications et les attaques DDoS.

Les solutions de performances de Cloudflare aident les fournisseurs SaaS à convertir et à fidéliser davantage de clients en offrant des applications toujours très performantes et très fiables aux bases d’utilisateurs mondiales.