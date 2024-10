I costi in uscita, conosciuti anche come tariffe di trasferimento dati o larghezza di banda, rappresentano un problema continuo per i provider SaaS. Tali costi spesso costituiscono la maggior parte dei costi per servizi cloud dei provider.Se la tua app è ospitata da un provider su cloud pubblico, potresti riuscire a ridurre notevolmente i costi in uscita attraverso la Bandwidth Alliance, un gruppo di aziende visionarie che operano sul cloud e che sono intenzionate a scontare o abbonare i costi per il trasferimento dati per i clienti condivisi.