本 Cloudflare TV 將討論 Cloudflare for SaaS 的優勢。瞭解它如何為 SaaS 提供商提供效能更佳的全球 web 資產、更強的安全態勢以及即時全球可擴展性。此外，SaaS 提供商還能將其 Cloudflare 效能和安全優勢擴展到其客戶身上。歡迎收看以瞭解詳情。
Forrester 發現，我們的全球連通雲透過提高生產力、安全效率、保護能力等，在三年內實現了 238% 的投資報酬率。
應用程式延緩和停機是客戶所不願容忍的，會降低轉換率，並對搜尋引擎排名產生負面影響。但是，確保低延遲和高可用性是一項挑戰，因為涉及許多變數，包括伺服器健康度和工作負載、從伺服器到最終使用者的地理距離、應用程式設計和 DDoS 攻擊。
Cloudflare 的效能解決方案向全球使用者群提供始終如一的高性能、高度可靠的應用程式，藉此協助 SaaS 提供者轉換並保留更多客戶。
Cloudflare Workers 是一個無伺服器 JavaScript 和 WASM 執行環境，能夠讓開發人員升級目前的應用程式或建立全新應用程式，而不必設定或維護伺服器或容器。
使用 Workers 構建的應用程式運行於 Cloudflare 全球網路上。應用程式邏輯交付到距離用戶僅幾毫秒的位置，確保高可用性、低延遲回應以及可擴展性以支援需求激增。借助 Cloudflare，您可輕鬆地在 Workers 上構建 SaaS 應用程式並將 Cloudflare 產品套件的優勢延伸到最終客戶。
輸出費用，又稱為頻寬或數據傳輸費用，一直以來都是 SaaS 提供者的一個痛點。這些費用在提供者的雲端服務帳單中所佔比重往��往是最大的。
如果您的應用由某個公共雲提供商託管，您也許能通過頻寬聯盟（Bandwidth Alliance）大幅降低出口費用。頻寬聯盟由一些具有前瞻性的雲計算和網路公司組成，致力於為共同客戶降低或免除資料傳輸費用。