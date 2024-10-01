Cloudflare for SaaS

在全球範圍內為您的 SaaS 應用程式最終使用者提供安全、快速和可靠的體驗需要進行精心策劃。

Cloudflare 提供一套易於使用的產品，協助 SaaS 提供商向市場交付最快速、最安全的應用。

我們也能將您一流的 Cloudflare 安全態勢和效能擴展到客戶身上。

有關 Cloudflare for SaaS 的更多資訊。

本 Cloudflare TV 將討論 Cloudflare for SaaS 的優勢。瞭解它如何為 SaaS 提供商提供效能更佳的全球 web 資產、更強的安全態勢以及即時全球可擴展性。此外，SaaS 提供商還能將其 Cloudflare 效能和安全優勢擴展到其客戶身上。歡迎收看以瞭解詳情。

改善您的安全狀態——並將其延伸到您的客戶。

Ddos protection hero illustration

SaaS 提供者需要處理很多問題。攻擊者嘗試攔截傳輸中的敏感客戶資料。此外，DDoS 攻擊和其他網路威脅可能會對應用程式的可靠性和效能產生負面影響。

Cloudflare 的安全解決方案套件加密客戶資料，並保護應用程式免遭資料外洩和其他網路濫用的侵害。

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簡化我們保護 SaaS 應用程式的方式

閱讀報告

Forrester 的新研究：Cloudflare 的 Total Economic Impact™

Forrester 發現，我們的全球連通雲透過提高生產力、安全效率、保護能力等，在三年內實現了 238% 的投資報酬率。

詳閱案例研究

客戶期望的效能和可靠性

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應用程式延緩和停機是客戶所不願容忍的，會降低轉換率，並對搜尋引擎排名產生負面影響。但是，確保低延遲和高可用性是一項挑戰，因為涉及許多變數，包括伺服器健康度和工作負載、從伺服器到最終使用者的地理距離、應用程式設計和 DDoS 攻擊。

Cloudflare 的效能解決方案向全球使用者群提供始終如一的高性能、高度可靠的應用程式，藉此協助 SaaS 提供者轉換並保留更多客戶。

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透過無伺服器加快應用程式的開發和交付

SaaS Serverless

Cloudflare Workers 是一個無伺服器 JavaScript 和 WASM 執行環境，能夠讓開發人員升級目前的應用程式或建立全新應用程式，而不必設定或維護伺服器或容器。

使用 Workers 構建的應用程式運行於 Cloudflare 全球網路上。應用程式邏輯交付到距離用戶僅幾毫秒的位置，確保高可用性、低延遲回應以及可擴展性以支援需求激增。借助 Cloudflare，您可輕鬆地在 Workers 上構建 SaaS 應用程式並將 Cloudflare 產品套件的優勢延伸到最終客戶。

SaaS Serverless

頻寬聯盟幫助您節省一大筆連出費用

Cloudflare pages hero

輸出費用，又稱為頻寬或數據傳輸費用，一直以來都是 SaaS 提供者的一個痛點。這些費用在提供者的雲端服務帳單中所佔比重往往是最大的。

如果您的應用由某個公共雲提供商託管，您也許能通過頻寬聯盟（Bandwidth Alliance）大幅降低出口費用。頻寬聯盟由一些具有前瞻性的雲計算和網路公司組成，致力於為共同客戶降低或免除資料傳輸費用。

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深受數百萬網際網路資產的信賴

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