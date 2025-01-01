Поставщики SaaS сталкиваются с самыми разными опасностями в своей работе. Злоумышленники пытаются перехватить конфиденциальные клиентские данные во время передачи. DDoS-атаки и другие киберугрозы могут плохо влиять на надежность и производительность приложений.

Решения Cloudflare для обеспечения безопасности шифруют клиентские данные и защищают приложения от кражи данных и других киберугроз.