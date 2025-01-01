Обеспечение безопасности, высокой скорости и надежности SaaS-приложений для конечных пользователей в глобальных масштабах требует согласованных усилий.
Cloudflare предлагает подборку простых в использовании продуктов, которые помогают поставщикам SaaS выпускать на рынок быстрые и максимально безопасные приложения.
Кроме того, используя передовые средства Cloudflare для сервисов безопасности и производительности, вы легко можете поделиться их преимуществами со св�оими клиентами.
Посмотрите выпуск Cloudflare TV, в котором мы обсуждаем преимущества Cloudflare для SaaS. Узнайте, как наши инструменты помогают поставщикам SaaS повышать �производительность глобальных веб-ресурсов и уровень безопасности, а также обеспечивать мгновенную масштабируемость по всему миру. Помимо этого, используя решения Cloudflare, вы одновременно помогает своим клиентам: они тоже получают преимущества в виде более высокой производительности и безопасности. Подключайтесь к нашему каналу, чтобы узнать об этом больше.
Поставщики SaaS сталкиваются с самыми разными опасностями в своей работе. Злоумышленники пытаются перехватить конфиденциальные клиентские данные во время передачи. DDoS-атаки и другие киберугрозы могут плохо влиять на надежность и производительность приложений.
Решения Cloudflare для обеспечения безопасности шифруют клиентские данные и защищают приложения от кражи данных и других киберугроз.
Специалисты Forrester выяснили, что наша платформа connectivity cloud обеспечила рентабельность инвестиций 238 % в течение трех лет благодаря увеличению производительности, повышению безопасности, усилению защиты и т. д.
Медленная работа и простой приложений отпугивает клиентов, снижает количество конверсий, негативно влияет на положение в поисковых системах. Но обеспечить низкую задержку и высокую доступность не так уж и просто, поскольку задействовано очень много переменных, включая работоспособность и нагрузку сервера, физическое расстояние между сервером и конечным пользователем, структура приложения, наличие или отсутствие DDoS-атак.
Решения Cloudflare для производительности помогают поставщикам SaaS поддерживать конверсии и удерживать больше клиентов, обеспечивая стабильно высокую скорость работы и доступность приложений для пользователей по всему миру.
Cloudflare Workers — бессерверная среда выполнения для JavaScript и WASM, которая позволяет разработчикам совершенствовать существующие приложения и создавать новые, не тратя время на настройку и поддержку серверов или контейнеров.
Приложения, созданные с помощью Workers, работают во всей глобальной сети Cloudflare. Логика приложений размещается в пределах нескольких миллисекунд от ваших пользователей, и это обеспечивает высокую доступность, низкую задержку и достаточную масштабируемость, чтобы справляться с пиками спроса.
Вы легко можете создавать приложен�ия SaaS в Workers и делиться преимуществами решений Cloudflare со своими клиентами.
Плата за исходящий трафик, которую также называют платой за пропускную способность или платой за передачу данных, — извечная проблема всех поставщиков SaaS. Часто эта плата составляет основную часть суммы в счетах от поставщиков облачных сервисов.
Если ваше приложение размещено в общедоступном облаке, вы можете существенно сократить расходы на исходящий трафик благодаря Bandwidth Alliance — это группа прогрессивных облачных и сетевых компаний, которые договорились предлагать скидки или полностью отменять плату за передачу данных для общих клиентов.