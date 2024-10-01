本 Cloudflare TV 将讨论 Cloudflare for SaaS 的优势。了解它如何为 SaaS 提供商提供性能更佳的全球 Web 资产、更强的安全态势以及即时全球可扩展性。此外，SaaS 提供商还能将其 Cloudflare 性能和安全优势扩展到其客户身上。欢迎收看以了解详情。
SaaS 提供商需要处理很多问题。攻击者尝试拦截传输中的敏感客户数据。此外，DDoS 攻击和其他网络威胁 会对应用程序的可靠性和性能产生负面影响。
Cloudflare 的安全解决方案套件加密客户数据，并保护应用程序以防数据泄露和其他网络滥用。
应用程序延缓和停机是客户所不愿容忍的，会降低转换率，并对搜索引擎排名产生负面影响。 但是，确保低延迟和高可用性是一项挑战，因为涉及许多变量，包括服务器运行状况和工作负载、从服务器到最终用户的地理距离、应用程序设计和 DDoS 攻击。
Cloudflare 的性能解决方案通过向全球用户群提供始终如一的高性能、高度可靠的应用程序，帮助 SaaS 提供商转换并保留更多客户。
Cloudflare Workers 是一个无服务器 JavaScript 和 WASM 执行环境，让开发人员升级既有应用程序或创建全新应用程序，不必设置或维护服务器或容器。
使用 Workers 构建的应用程序运行于 Cloudflare 全球网络上。应用程序逻辑交付到距离用户仅几毫秒的位置，确保高可用性、低延迟响应以及可扩展性以支持需求激增。
借助 Cloudflare，您可轻松地在 Workers 上构建 SaaS 应用程序并将 Cloudflare 产品套件的优势延伸到最终客户。
出口费用，又称为带宽或数据传输费用，一直以来都是 SaaS 提供商的一个痛点。这些费用在提供商的云服务账单中往往占据最大比例。
如果您的应用由某个公共云提供商托管，您也许能通过带宽联盟（Bandwidth Alliance）大幅降低出口费用。带宽联盟由一些具有前瞻性的云计算和网络公司组成，致力于为共享客户降低或免除数据传输费用。