Registrieren

Identitätsanbieter

Reibungslose Authentifizierung über verschiedene Provider hinweg mit den Identitätspartnerschaften von Cloudflare

Integrieren Sie bestehende Identitätsanbieter (IdPs) über die Identitätspartnerschaften von Cloudflare in unsere Lösung für Zero Trust-Netzwerkzugriff. Binden Sie alle Ihre Unternehmensidentitäten auf einmal ein und bündeln Sie Identitäten über mehrere Anbieter und mehrere Instanzen jedes Anbieters hinweg. Vermeiden Sie Anbieter-Lock-in, indem Sie auf bestehende Identitäts- und Cloud-Anbieter aufbauen. Ermöglichen Sie durch soziale Identitätsanbieter eine schnellere, einfachere und ebenso sichere Authentifizierung für Dritte.

Unsere Partner

Wenn Sie als Identitätsanbieter daran interessiert sind, Partner zu werden, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Kontakt

Mehr dazu

Blog

Cloudflare Access: jetzt auch für SaaS-Anwendungen

[Nur Englisch] Erfahren Sie in diesem Blog-Beitrag über Zero Trust Network Access (ZTNA), wie Cloudflare mit Anbietern von Unternehmensidentitäten zusammenarbeitet.

Mehr dazu
Blog

Wir präsentieren: Cloudflare One

Cloudflare One ist eine auf dem Zero Trust-Prinzip aufbauende NaaS-Plattform, die Nutzer dynamisch mit Firmenressourcen verbindet. Dabei werden identitätsbasierte Sicherheitskontrollen nahe beim User bereitgestellt, wo auch immer sich diese befinden. In diesem Blog-Beitrag hat Cloudflare erstmals seine Vision für die SASE-Transformation dargelegt.

Mehr dazu
Blog

Jetzt können Sie Centrify, OneLogin, Ping und andere Identitätsanbieter mit Cloudflare Access einrichten

[Nur Englisch] Erfahren Sie, wie Cloudflare Access zur Einrichtung ausgewählter Unternehmensidentitätsanbieter wie Centrify, OneLogin und Ping Identity verwendet werden kann.

Mehr dazu

ERSTE SCHRITTE

LÖSUNGEN

SUPPORT

COMPLIANCE

ÖFFENTLICHES INTERESSE

UNTERNEHMEN

© 2025 Cloudflare, Inc.DatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenSicherheitsprobleme berichtenVertrauen und SicherheitMarkenzeichenImpressum