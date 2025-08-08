Integrieren Sie bestehende Identitätsanbieter (IdPs) über die Identitätspartnerschaften von Cloudflare in unsere Lösung für Zero Trust-Netzwerkzugriff. Binden Sie alle Ihre Unternehmensidentitäten auf einmal ein und bündeln Sie Identitäten über mehrere Anbieter und mehrere Instanzen jedes Anbieters hinweg. Vermeiden Sie Anbieter-Lock-in, indem Sie auf bestehende Identitäts- und Cloud-Anbieter aufbauen. Ermöglichen Sie durch soziale Identitätsanbieter eine schnellere, einfachere und ebenso sichere Authentifizierung für Dritte.
[Nur Englisch] Erfahren Sie in diesem Blog-Beitrag über Zero Trust Network Access (ZTNA), wie Cloudflare mit Anbietern von Unternehmensidentitäten zusammenarbeitet.
Cloudflare One ist eine auf dem Zero Trust-Prinzip aufbauende NaaS-Plattform, die Nutzer dynamisch mit Firmenressourcen verbindet. Dabei werden identitätsbasierte Sicherheitskontrollen nahe beim User bereitgestellt, wo auch immer sich diese befinden. In diesem Blog-Beitrag hat Cloudflare erstmals seine Vision für die SASE-Transformation dargelegt.
[Nur Englisch] Erfahren Sie, wie Cloudflare Access zur Einrichtung ausgewählter Unternehmensidentitätsanbieter wie Centrify, OneLogin und Ping Identity verwendet werden kann.