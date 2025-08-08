Identitätsanbieter Reibungslose Authentifizierung über verschiedene Provider hinweg mit den Identitätspartnerschaften von Cloudflare

Integrieren Sie bestehende Identitätsanbieter (IdPs) über die Identitätspartnerschaften von Cloudflare in unsere Lösung für Zero Trust-Netzwerkzugriff. Binden Sie alle Ihre Unternehmensidentitäten auf einmal ein und bündeln Sie Identitäten über mehrere Anbieter und mehrere Instanzen jedes Anbieters hinweg. Vermeiden Sie Anbieter-Lock-in, indem Sie auf bestehende Identitäts- und Cloud-Anbieter aufbauen. Ermöglichen Sie durch soziale Identitätsanbieter eine schnellere, einfachere und ebenso sichere Authentifizierung für Dritte.