Proveedores de identidad Benefíciate de procesos de autenticación eficaces entre distintos tipos de proveedores con las asociaciones de soluciones de identidad de Cloudflare

Integra tus proveedores de identidad (IdP) existentes con nuestra solución de acceso a la red Zero Trust a través de nuestras asociaciones con proveedores de soluciones de identidad de Cloudflare. Incorpora todas sus identidades corporativas al mismo tiempo y federa las identidades entre varios proveedores y varias instancias de cada proveedor. Evita los proveedores cautivos usando los proveedores de identidad y de nube existentes. Permite una autenticación más rápida, fácil e igualmente segura para terceros con los proveedores de identidad sociales.