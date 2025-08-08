Provedores de identidade Obtenha uma autenticação sem atritos em todos os tipos de provedores com as parcerias de identidade da Cloudflare

Integre seus provedores de identidade (IdPs) existentes à nossa solução de Acesso à Rede Zero Trust por meio das parcerias de identidade da Cloudflare. Integre todas as suas identidades corporativas de uma só vez e faça a federação das identidades nos diversos provedores e nas diversas instâncias de cada provedor. Evite a dependência de fornecedores aprimorando seus provedores de nuvem e identidade existentes. Habilite uma autenticação mais rápida, mais fácil e igualmente segura para terceiros por meio de IdPs sociais.