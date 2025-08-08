Integre seus provedores de identidade (IdPs) existentes à nossa solução de Acesso à Rede Zero Trust por meio das parcerias de identidade da Cloudflare. Integre todas as suas identidades corporativas de uma só vez e faça a federação das identidades nos diversos provedores e nas diversas instâncias de cada provedor. Evite a dependência de fornecedores aprimorando seus provedores de nuvem e identidade existentes. Habilite uma autenticação mais rápida, mais fácil e igualmente segura para terceiros por meio de IdPs sociais.
Saiba como a Cloudflare se integra aos provedores de identidade corporativa lendo essa postagem de blog sobre o Acesso à Rede Zero Trust (ZTNA).
O Cloudflare One é uma plataforma de rede como serviço Zero Trust que conecta dinamicamente os usuários aos recursos corporativos, com controles de segurança baseados em identidade entregues próximos aos usuários, onde quer que estejam. Leia a publicação do blog que articulou pela primeira vez a visão da Cloudflare para a transformação do SASE.
Saiba como o Cloudflare Access pode ser usado para configurar provedores de identidade selecionados, como Centrify, OneLogin e Ping Identity.