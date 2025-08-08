Cloudflare의 ID 파트너십을 통해 기존 ID 공급자(IdP)를 Zero Trust 네트워크 액세스 솔루션과 통합하세요. 모든 기업 ID를 한번에 온보딩하고 다양한 공급자의 ID와 공급자 각각의 여러 인스턴스를 통합하여 이용하세요. 기��존의 ID와 클라우드 공급자를 기반으로 구축하여 벤더 종속을 방지하세요. 소셜 ID 공급업체를 통해 더 안전하고 쉬우며 똑같이 안전한 인증 방법을 타사에 제공하세요.
Zero Trust 네트워크 액세스(ZTNA)를 다룬 이 블로그 게시물에서 Cloudflare가 기업 ID 공급자와 통합하는 방법을 알아보세요.
Cloudflare One은 서비스로서의 Zero Trust 네트워크 플랫폼으로서, 사용자가 어디에 있든 가장 가까운 곳에서 제공되는 ID 기반 보안 제어를 통해 사용자를 기업 리소스에 동적으로 연결해줍니다. SASE 혁신에 대한 Cloudflare의 비전을 처음으로 설명한 블로그 게시물을 읽어보세요.
Centrify, OneLogin, Ping Identity와 같이 까다로운 기업 ID 공급자를 설정하는 데 Cloudflare Access를 사용할 수 있는 방법을 알아보세요.