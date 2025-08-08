ID 공급자 Cloudflare의 ID 파트너십을 통해 공급자 유형 전반에 걸쳐 원활하게 인증을 받으세요

Cloudflare의 ID 파트너십을 통해 기존 ID 공급자(IdP)를 Zero Trust 네트워크 액세스 솔루션과 통합하세요. 모든 기업 ID를 한번에 온보딩하고 다양한 공급자의 ID와 공급자 각각의 여러 인스턴스를 통합하여 이용하세요. 기��존의 ID와 클라우드 공급자를 기반으로 구축하여 벤더 종속을 방지하세요. 소셜 ID 공급업체를 통해 더 안전하고 쉬우며 똑같이 안전한 인증 방법을 타사에 제공하세요.