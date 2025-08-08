Intégrez vos fournisseurs d'identité existants à notre solution d'accès réseau Zero Trust (ZTNA) grâce aux partenariats passés par Cloudflare avec les acteurs du secteur de l'identité. Incorporez toutes vos identités d'entreprise à la fois et fédérez ces dernières entre plusieurs fournisseurs et plusieurs instances de chaque fournisseur. Évitez l'enfermement propriétaire en vous appuyant sur vos fournisseurs existants en matière d'identité et de cloud. Mettez en place un processus d'authentification plus rapide, plus simple et tout aussi sécurisé pour les tiers grâce aux fournisseurs d'identité sociale.
Découvrez comment Cloudflare s'intègre aux fournisseurs d'identité d'entreprise dans cet article de blog consacré à l'accès réseau Zero Trust (Zero Trust Network Access, ZTNA).
Cloudflare One, notre plateforme NaaS Zero Trust, connecte de manière dynamique les utilisateurs aux ressources de l'entreprise grâce à des contrôles de sécurité basés sur l'identité et mis en œuvre à proximité des utilisateurs, où qu'ils soient. Consultez l'article de blog qui a révélé la vision de Cloudflare en matière de transformation SASE.
Découvrez comment Cloudflare Access peut servir à configurer une sélection de fournisseurs d'identité d'entreprise, comme Centrify, OneLogin et Ping Identity.