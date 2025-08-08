Fournisseurs d'identité Bénéficiez d'un service d'authentification fluide couvrant différents types de fournisseurs grâce aux partenariats de Cloudflare avec des fournisseurs d'identité

Intégrez vos fournisseurs d'identité existants à notre solution d'accès réseau Zero Trust (ZTNA) grâce aux partenariats passés par Cloudflare avec les acteurs du secteur de l'identité. Incorporez toutes vos identités d'entreprise à la fois et fédérez ces dernières entre plusieurs fournisseurs et plusieurs instances de chaque fournisseur. Évitez l'enfermement propriétaire en vous appuyant sur vos fournisseurs existants en matière d'identité et de cloud. Mettez en place un processus d'authentification plus rapide, plus simple et tout aussi sécurisé pour les tiers grâce aux fournisseurs d'identité sociale.