Provider di identità Ottieni un'autenticazione senza attriti tra i tipi di provider con le partnership di identità di Cloudflare

Integra i provider di identità (IdP) esistenti con la nostra soluzione Zero Trust Network Access attraverso le partnership di identità di Cloudflare. Registra tutte le tue identità aziendali contemporaneamente e federa le identità tra più provider e più istanze di ciascun provider. Evita il blocco dei fornitori basandosi su identità e provider cloud esistenti. Attraverso gli IdP sociali, abilita un'autenticazione per terze parti più rapida, più semplice e altrettanto sicura.