Integra i provider di identità (IdP) esistenti con la nostra soluzione Zero Trust Network Access attraverso le partnership di identità di Cloudflare. Registra tutte le tue identità aziendali contemporaneamente e federa le identità tra più provider e più istanze di ciascun provider. Evita il blocco dei fornitori basandosi su identità e provider cloud esistenti. Attraverso gli IdP sociali, abilita un'autenticazione per terze parti più rapida, più semplice e altrettanto sicura.
Scopri come Cloudflare si integra con i provider di identità aziendale in questo post sul blog di Zero Trust Network Access (ZTNA).
Cloudflare One è una piattaforma network-as-a-service Zero Trust che connette dinamicamente gli utenti alle risorse aziendali, con controlli di sicurezza basati sull'identità forniti vicino agli utenti, ovunque si trovino. Leggi il post del blog che per primo ha steso la visione di Cloudflare per la trasformazione SASE.
Scopri come è possibile utilizzare Cloudflare Access per configurare provider di identità aziendali selezionati, come Centrify, OneLogin e Ping Identity.