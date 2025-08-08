IDプロバイダー Cloudflareのアイデンティティパートナーシップで、プロバイダーのタイプを問わずフリクションレスな認証を取得

Cloudflareのアイデンティティパートナーシップを通じ、当社のZero Trustネットワークアクセスソリューションで既存IDプロバイダーを統合します。お客様のコーポレートアイデンティティすべてを一括でオンボードし、複数プロバイダーと各プロバイダーの複数インスタンスにまたがる連合アイデンティティを実現します。既存のIDプロバイダーとクラウドプロバイダーで構築することによって、ベンダーロックインを回避します。ソーシャルIDプロバイダーを通じて、��より速く、より簡単でありつつ同等に安全なサードパーティ認証を実現します。