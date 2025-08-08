Cloudflareのアイデンティティパートナーシップを通じ、当社のZero Trustネットワークアクセスソリューションで既存IDプロバイダーを統合します。お客様のコーポレートアイデンティティすべてを一括でオンボードし、複数プロバイダーと各プロバイダーの複数インスタンスにまたがる連合アイデンティティを実現します。既存のIDプロバイダーとクラウドプロバイダーで構築することによって、ベンダーロックインを回避します。ソーシャルIDプロバイダーを通じて、��より速く、より簡単でありつつ同等に安全なサードパーティ認証を実現します。
CloudflareがコーポレートIDプロバイダーと統合する仕組みについて、Zero Trustネットワークアクセス（ZTNA）に関するこのブログ記事でお読みください。
CloudflareのSASE「Cloudflare One」は、ユーザーを企業のリソースへ動的につなぐZero Trustの「network-as-a-service（NaaS）」プラットフォームです。ユーザーがどこにいても、ユーザーの近くでIDベースのセキュリティ制御を提供します。CloudflareのSASE transformationに対する考え方を初めて記載したこちらのブログ記事をお読みください。
Cloudflare Accessを使ってCentrify、OneLogin、Ping IdentityといったコーポレートIDプロバイダーの選択をセットアップする方法を学びましょう。