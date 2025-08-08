Integra tus proveedores de identidad (IdP) existentes con nuestra solución de acceso a la red Zero Trust a través de nuestras asociaciones con proveedores de soluciones de identidad de Cloudflare. Incorpora todas sus identidades corporativas al mismo tiempo y unifica las identidades entre varios proveedores y varias instancias de cada proveedor. Evita los proveedores cautivos usando los proveedores de identidad y de nube existentes. Permite una autenticación más rápida, fácil e igualmente segura para terceros con los proveedores de identidad sociales.
Descubre cómo Cloudflare se integra con los proveedores de soluciones de identidad corporativa en esta publicación del blog sobre el acceso a la red Zero Trust (ZTNA).
Cloudflare One es una plataforma de red como servicio Zero Trust que conecta dinámicamente a los usuarios con los recursos corporativos, con controles de seguridad basados en la identidad que se aplican cerca de los usuarios, independientemente de donde se encuentren. Lee el blog que definió la visión de Cloudflare sobre la transformación de SASE.
Aprende a utilizar Cloudflare Access para configurar determinados proveedores de soluciones de identidad corporativa, como Centrify, OneLogin y Ping Identity.