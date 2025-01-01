Cloudflare erhält im „Gartner Peer Insights 2021“ den Titel „Customers' Choice“ für Web Application Firewalls
Die Auszeichnung „Gartner Peer Insights Customers' Choice“ beruht auf dem Feedback und den Bewertungen von Endanwendern mit Erfahrung beim Kauf, bei der Implementierung und/oder dem Einsatz des betreffenden Produkts oder Services.
Gartner definiert Web Application Firewalls als Lösungen zum Schutz von Webanwendungen und APIs vor einer Vielzahl von Angriffen, einschließlich automatisierter Angriffe (Bots), Injections und DoS (Denial of Service)-Angriffen auf Anwendungsebene.
Die Web Application Firewall (WAF) von Cloudflare schützt vor heimtückischen Angriffen, mit denen Schwachstellen in Webanwendungen ausgenutzt werden sollen. Damit sie auch immer für die neuesten Bedrohungen gerüstet ist, wird sie kontinuierlich aktualisiert. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass es nur zu wenigen Fehlalarmen kommt.
„Unternehmensgerechte, unkomplizierte WAF-Lösung.“ – Leiter Produktsicherheit in der Energie- und Versorgungsbranche [Vollständige Bewertung]
„Für die Cloud entwickelte WAF, für lokale und cloudbasierte Workloads geeignet.“ – CISO in der Transportbranche [Vollständige Bewertung]
„Cloudflare WAF bietet einen wertvollen Service und eine Ergänzung zu den Sicherheitsmaßnahmen unseres Teams.“ – Chief Information Security Officer [Vollständige Bewertung]
„Wir haben Cloudflare gewählt, weil das Unternehmen anderen Mitbewerbern überlegen ist. Und wir sind froh über diese Entscheidung.“ – Principal Security Architect in der Finanzbranche [Vollständige Bewertung]
„Hilft meinem kleinen Entwicklungsteam, nachts ruhig zu schlafen, weil wir wissen, dass wir in sicheren Händen sind!“ – Web Development Manager im Einzelhandel[Vollständige Bewertung]
