Cloudflare nominato Scelta dei clienti per Web Application Firewall da Peer Insights Gartner 2021
La scelta dei clienti di Peer Insights Gartner si basa sul feedback e sulle valutazioni di utenti finali professionisti che hanno esperienza nell'acquisto, nell'implementazione e/o nell'utilizzo del prodotto o servizio.
Gartner definisce i Web Application Firewall come soluzioni progettate per proteggere le applicazioni Web e le API da una varietà di attacchi, tra cui gli attacchi automatizzati (bot), a iniezione e DoS (interruzione del servizio) a livello di applicazione.
Il Web Application Firewall (WAF) di Cloudflare protegge dagli attacchi dannosi che mirano ad approfittarsi delle vulnerabilità nelle applicazioni Web. WAF viene aggiornato continuamente in modo da fornire una copertura completa contro le minacce più recenti, garantendo al tempo stesso un basso tasso di falsi positivi.
