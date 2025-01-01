Le prix Gartner Peer Insights Customers’ Choice est accordé sur la base des commentaires et évaluations d’utilisateurs finaux professionnels possédant l’expérience de l’achat, de la mise en œuvre et/ou de l’utilisation du produit ou du service.

Gartner définit les pare-feu d’applications web (Web Application Firewalls) comme des solutions conçues pour protéger les applications web et les API contre différentes attaques, notamment les attaques automatisées (bots), les injections de code et les dénis de service (DoS) au niveau de la couche d’application.

Cloudflare Web Application Firewall (WAF) offre une protection contre les attaques malveillantes visant à exploiter les vulnérabilités des applications web. Il est continuellement mis à jour afin d’offrir une protection exhaustive contre les menaces les plus récentes, tout en garantissant un faible taux de faux positifs.

Voici des exemples d’ avis d’utilisateurs finaux de Cloudflare publiés au cours des 12 derniers mois :

« Solution WAF sans difficulté pour l’entreprise » – Directeur de la sécurité des produits dans le secteur de l’énergie et des services publics [ Avis complet

« Solution WAF véritablement née dans le Cloud, adaptée aux charges de travail sur site et dans le Cloud » – RSSI dans le secteur des transports [ Avis complet

« Cloudflare WAF a été un service précieux et a complété les initiatives de sécurité de notre équipe » – Directeur des services d’information dans l’industrie générale [ Avis complet

« Nous avons privilégié Cloudflare plutôt que d’autres concurrents et nous en sommes ravis. » – Architecte de sécurité principal dans le secteur de la finance [ Avis complet

« Aide ma petite équipe de développement à dormir la nuit, avec la certitude d’être entre de bonnes mains ! » – Responsable du développement web dans le secteur de la vente au détail [ Avis complet

