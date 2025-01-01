A Preferência dos Clientes do Gartner Peer Insights baseia-se no feedback e nas classificações dos usuários finais profissionais que adquiriram a experiência de comprar, implementar e/ou usar o produto ou serviço.

A Gartner define um firewall de aplicativos web como soluções projetadas para proteger aplicativos web e APIs contra uma variedade de ataques, incluindo os automatizados (bots), de injeção e de negação de serviço (DoS) na camada de aplicação.

O firewall de aplicativos web (WAF) da Cloudflare protege contra ataques maliciosos que visam explorar vulnerabilidades dos aplicativos web. O WAF é atualizado continuamente para fornecer uma ampla cobertura contra as mais recentes ameaças e, ao mesmo tempo, garantir uma baixa taxa de falsos positivos.

Uma amostra de avaliações da Cloudflare enviadas por usuários finais nos últimos 12 meses inclui:

“Solução de WAF fácil de usar e pronta para uso empresarial” — Diretor de Segurança de Produtos do setor de Energia e Concessionárias de Serviços Públicos [ Avaliação completa

“WAF nascido na nuvem, adequado para cargas de trabalho na nuvem e no local” — CISO do setor de Transportes [ Avaliação completa

“O WAF da Cloudflare revelou-se um serviço importante e um complemento para as iniciativas de segurança da nossa equipe” — Diretor de Segurança da Informação do setor de Diversos [ Avaliação completa

“Escolhemos a Cloudflare ao invés de outros concorrentes e estamos realmente satisfeitos com isso." — Principal Arquiteto de Segurança do setor Financeiro [ Avaliação completa

“O WAF ajuda a minha pequena equipe de desenvolvedores a dormir com tranquilidade por saber que estamos em boas mãos!” — Gerente de Desenvolvimento de Sites no setor de Varejo [ Avaliação completa

