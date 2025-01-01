Cloudflare, la opción favorita de los clientes de Gartner Peer Insights 2021 para firewalls de aplicaciones web
El distintivo Customers’ Choice de Gartner Peer Insights se basa en las críticas y clasificaciones de los usuarios finales que tienen experiencia en la compra, la implementación y el uso del producto o servicio.
Gartner define los firewalls de aplicaciones web (WAF) como soluciones diseñadas para proteger las aplicaciones web y las API de una variedad de ataques como bots automatizados, inyección y denegación de servicio (DoS) contra la capa de aplicación.
El WAF de Cloudflare protege de ataques maliciosos dirigidos a explotar vulnerabilidades en las aplicaciones web. Se actualiza de forma continua para brindar cobertura integral frente a las últimas amenazas y garantizar al mismo tiempo una tasa baja de falsos positivos.
"Solución de WAF sencilla para empresas". — Director de seguridad de productos en el sector de la energía y servicios públicos [Seguir leyendo]
"El WAF de Cloudflare, diseñado para ser administrado desde la nube, es apto para cargas de trabajo locales y en la nube". — Director de seguridad de la información en el sector del transporte [Seguir leyendo]
"El WAF de Cloudflare ha sido un servicio valioso y un complemento a los esfuerzos de seguridad de nuestro equipo". — Director de seguridad de la información en el sector de servicios misceláneos [Seguir leyendo]
"Elegimos Cloudflare frente al resto de competidores y estamos encantados de haberlo hecho". — Arquitecto jefe de seguridad en el sector financiero [Seguir leyendo]
"¡Permite descansar a mi pequeño equipo de desarrollo con la convicción de que estamos en buenas manos!" — Director de desarrollo web en el sector minorista [Seguir leyendo]
Regístrate y accede a este informe para saber más.
Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer': Firewall de aplicaciones web, 25 de marzo de 2021.
El distintivo CUSTOMERS’ CHOICE DE GARTNER PEER INSIGHTS es una marca de servicio y marca comercial de Gartner, Inc. o sus filiales y se usa aquí con permiso. Todos los derechos reservados. Customers’ Choice de Gartner Peer Insights constituye la opinión subjetiva de las críticas, clasificaciones y datos de usuarios finales que se aplican a una metodología documentada. No representan el punto de vista ni el aval de Gartner o sus filiales.
Este gráfico fue publicado por Gartner, Inc. como parte de un documento de investigación más amplio y se debe evaluar en el contexto de todo el documento. Puedes solicitar el documento de Gartner a Cloudflare.