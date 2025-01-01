El distintivo Customers’ Choice de Gartner Peer Insights se basa en las críticas y clasificaciones de los usuarios finales que tienen experiencia en la compra, la implementación y el uso del producto o servicio.

Gartner define los firewalls de aplicaciones web (WAF) como soluciones diseñadas para proteger las aplicaciones web y las API de una variedad de ataques como bots automatizados, inyección y denegación de servicio (DoS) contra la capa de aplicación.

El WAF de Cloudflare protege de ataques maliciosos dirigidos a explotar vulnerabilidades en las aplicaciones web. Se actualiza de forma continua para brindar cobertura integral frente a las últimas amenazas y garantizar al mismo tiempo una tasa baja de falsos positivos.

Algunas de las reseñas de usuarios finales de Cloudflare enviadas durante los últimos 12 meses son:

"Solución de WAF sencilla para empresas". — Director de seguridad de productos en el sector de la energía y servicios públicos [ Seguir leyendo

"El WAF de Cloudflare, diseñado para ser administrado desde la nube, es apto para cargas de trabajo locales y en la nube". — Director de seguridad de la información en el sector del transporte [ Seguir leyendo

"El WAF de Cloudflare ha sido un servicio valioso y un complemento a los esfuerzos de seguridad de nuestro equipo". — Director de seguridad de la información en el sector de servicios misceláneos [ Seguir leyendo

"Elegimos Cloudflare frente al resto de competidores y estamos encantados de haberlo hecho". — Arquitecto jefe de seguridad en el sector financiero [ Seguir leyendo

"¡Permite descansar a mi pequeño equipo de desarrollo con la convicción de que estamos en buenas manos!" — Director de desarrollo web en el sector minorista [ Seguir leyendo

