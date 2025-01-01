Me interesa

Cloudflare, la opción favorita de los clientes de Gartner Peer Insights 2021 para firewalls de aplicaciones web

El distintivo Customers’ Choice de Gartner Peer Insights se basa en las críticas y clasificaciones de los usuarios finales que tienen experiencia en la compra, la implementación y el uso del producto o servicio.
Gartner define los firewalls de aplicaciones web (WAF) como soluciones diseñadas para proteger las aplicaciones web y las API de una variedad de ataques como bots automatizados, inyección y denegación de servicio (DoS) contra la capa de aplicación.
El WAF de Cloudflare protege de ataques maliciosos dirigidos a explotar vulnerabilidades en las aplicaciones web. Se actualiza de forma continua para brindar cobertura integral frente a las últimas amenazas y garantizar al mismo tiempo una tasa baja de falsos positivos.
Algunas de las reseñas de usuarios finales de Cloudflare enviadas durante los últimos 12 meses son:
  • "Solución de WAF sencilla para empresas". — Director de seguridad de productos en el sector de la energía y servicios públicos [Seguir leyendo]
  • "El WAF de Cloudflare, diseñado para ser administrado desde la nube, es apto para cargas de trabajo locales y en la nube". — Director de seguridad de la información en el sector del transporte [Seguir leyendo]
  • "El WAF de Cloudflare ha sido un servicio valioso y un complemento a los esfuerzos de seguridad de nuestro equipo". — Director de seguridad de la información en el sector de servicios misceláneos [Seguir leyendo]
  • "Elegimos Cloudflare frente al resto de competidores y estamos encantados de haberlo hecho". — Arquitecto jefe de seguridad en el sector financiero [Seguir leyendo]
  • "¡Permite descansar a mi pequeño equipo de desarrollo con la convicción de que estamos en buenas manos!" — Director de desarrollo web en el sector minorista [Seguir leyendo]
Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer': Firewall de aplicaciones web, 25 de marzo de 2021.

El distintivo CUSTOMERS’ CHOICE DE GARTNER PEER INSIGHTS es una marca de servicio y marca comercial de Gartner, Inc. o sus filiales y se usa aquí con permiso. Todos los derechos reservados. Customers’ Choice de Gartner Peer Insights constituye la opinión subjetiva de las críticas, clasificaciones y datos de usuarios finales que se aplican a una metodología documentada. No representan el punto de vista ni el aval de Gartner o sus filiales.

Este gráfico fue publicado por Gartner, Inc. como parte de un documento de investigación más amplio y se debe evaluar en el contexto de todo el documento. Puedes solicitar el documento de Gartner a Cloudflare.

