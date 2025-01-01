CloudflareのWebアプリケーションファイアウォール（WAF）は、Webアプリケーションの脆弱性の悪用を目的とした悪意ある攻撃から保護します。これは最新の脅威にも包括的に対応するために継続的に更新され、更新に伴い誤検出率も抑制されます。

Gartnerでは、Webアプリケーションファイアウォールを、自動（ボット）、インジェクション、アプリケーションレイヤーのサービス拒否（DoS）など、さまざまな攻撃からWebアプリケーションとAPIを保護するように設計されたソリューションとして定義しています。

Gartner Peer Insightsの「Customers' Choice」認定は、製品またはサービスの購入、実装、使用経験のあるエンドユーザーである専門家からのフィードバックと評価に基づいています。

Gartner Peer Insights「Voice of the Customer」：Webアプリケーションファイアウォール、2021年3月25日。

Gartner Peer Insights「Customers Choice」のバッジは、Gartner, Inc.および/またはその関連会社の商標およびサービスマークであり、許可を得て使用されています。All rights reserved.. Gartner Peer Insights「Customers’ Choice」は、文書化された手順に基づき、個々のエンドユーザーレビュー、評価、およびデー�タの主観的な意見で構成されています。また、これらはGartnerまたはその関連会社の見解を表すものではなく、Gartnerまたはその関連会社がこれらを支持するものでもありません。

この図は、Gartner, Inc.が大規模な調査文書の一部として発表したものであり、文書全体の文脈において評価する必要があります。Gartnerの文書は、ご要望に応じて、Cloudflareより入手可能です。