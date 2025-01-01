Cloudflareは2021年のGartner Peer Insightsで、Webアプリケーションファイアウォールの「Customers' Choice」に選出されました。
Gartner Peer Insightsの「Customers' Choice」認定は、製品またはサービスの購入、実装、使用経験のあるエンドユーザーである専門家からのフィードバックと評価に基づいています。
Gartnerでは、Webアプリケーションファイアウォールを、自動（ボット）、インジェクション、アプリケーションレイヤーのサービス拒否（DoS）など、さまざまな攻撃からWebアプリケーションとAPIを保護するように設計されたソリューションとして定義しています。
CloudflareのWebアプリケーションファイアウォール（WAF）は、Webアプリケーションの脆弱性の悪用を目的とした悪意ある攻撃から保護します。これは最新の脅威にも包括的に対応するために継続的に更新され、更新に伴い誤検出率も抑制されます。
- 「エンタープライズ対応の手間なしWAFソリューション」—エネルギー・公益事業界における製品セキュリティ部門ディレクター [詳細レビュー]
- 「オンプレミスとクラウドのワークロードに適合する生来のクラウドWAF」— 輸送業界CISO [詳細レビュー]
- 「Cloudflare WAFは貴重なサービスであり、当社のチームのセキュリティへの取り組みを補完してくれます」— 産業分野最高情報セキュリティ責任者（CIO）[詳細レビュー]
- 「私たちは他の競合他社よりも先にCloudflareを選びました。その選択が正しかったと実感しています。」— 金融業界主席セキュリティアーキテクト [詳細レビュー]
- 「当社の小規模な開発チームは夜、安心して�眠れます！」— 小売業界、Web開発マネージャー [詳細レビュー]
このレポートをさらに詳しくご覧いただくにはご登録ください。
Gartner Peer Insights「Voice of the Customer」：Webアプリケーションファイアウォール、2021年3月25日。
Gartner Peer Insights「Customers Choice」のバッジは、Gartner, Inc.および/またはその関連会社の商標およびサービスマークであり、許可を得て使用されています。All rights reserved.. Gartner Peer Insights「Customers’ Choice」は、文書化された手順に基づき、個々のエンドユーザーレビュー、評価、およびデー�タの主観的な意見で構成されています。また、これらはGartnerまたはその関連会社の見解を表すものではなく、Gartnerまたはその関連会社がこれらを支持するものでもありません。
この図は、Gartner, Inc.が大規模な調査文書の一部として発表したものであり、文書全体の文脈において評価する必要があります。Gartnerの文書は、ご要望に応じて、Cloudflareより入手可能です。