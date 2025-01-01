注册

Cloudflare 荣获 2021 年 Gartner Peer Insights Web 应用程序防火墙客户之选称号

Gartner Centered
Gartner Peer Insights 客户之选的评定基于具备购买、实施和/或使用产品或服务经验的专业人士提供的反馈和评分。
Gartner 将 Web 应用程序防火墙定义为旨在保护 Web 应用程序和 API 以防各种攻击的解决方案，如自动化程序（机器人）、注入和应用程序层拒绝服务（DoS ）。
Cloudflare 的 Web 应用程序防火墙（WAF）防御旨在利用 Web 应用程序漏洞的恶意攻击。它不断更新以提供对最新威胁的全面覆盖，并确保低误报率。
过去 12 个月内提交的 Cloudflare 最终用户评价例子包括：
  • “企业级可轻松使用的 WAF 解决方案” — 能源和公用事业行业产品安全总监[完整评价]
  • “生于云端的 WAF，适用于本地和云端工作负载” — 交通行业 CISO [完整评价]
  • “Cloudflare WAF 是一种有价值的服务，也是我们团队安全努力的补充” — 其他行业的首席信息安全官 [完整评价]
  • “我们在其他竞争对手之前选择了 Cloudflare，很高兴这样做了。”— 金融行业首席安全架构师 [完整评价]
  • “帮助我的小型开发团队晚上安枕无忧，因为知道我们的安全受到保障！” — 零售行业 Web 开发经理 [完整评价]
