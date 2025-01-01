Cloudflare 荣获 2021 年 Gartner Peer Insights Web 应用程序防火墙客户之选称号
Gartner Peer Insights 客户之选的评定基于具备购买、实施和/或使用产品或服务经验的专业人士提供的反馈和评分。
Gartner 将 Web 应用程序防火墙定义为旨在保护 Web 应用程序和 API 以防各种攻击的解决方案，如自动化程序（机器人）、注入和应用程序层拒绝服务（DoS ）。
Cloudflare 的 Web 应用程序防火墙（WAF）防御旨在利用 Web 应用程序漏洞的恶意攻击。它不断更新以提供对最新威胁的全面覆盖，并确保低误报率。
过去 12 个月内提交的 Cloudflare 最终用户评价
例子包括：
- “企业级可轻松使用的 WAF 解决方案” — 能源和公用事业行业产品安全总监[完整评价]
- “生于云端的 WAF，适用于本地和云端工作负载” — 交通行业 CISO [完整评价]
- “Cloudflare WAF 是一种有价值的服务，也是我们团队安全努力的补充” — 其他行业的首席信息安全官 [完整评价]
- “我们在其他竞争对手之前选择了 Cloudflare，很高兴这样做了。”— 金融行业首席安全架构师 [完整评价]
- “帮助我的小型开发团队晚上安枕无忧，因为知道我们的安全受到保障！” — 零售行业 Web 开发经理 [完整评价]
Gartner Peer Insights “客户的声音”：Web 应用程序防火墙，2021 年 3 月 25 日。
GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS’ CHOICE 徽标是 Gartner, Inc. 和/或其附属公司的商标和服务标识，在此使用已获许可。保留所有权利。Gartner Peer Insights Customers’ Choice 是采用书面方法得出的个人最终用户评价、评分和数据的主观意见；这些意见并不代表 Gartner 及其附属公司的意见，也不受 Gartner 及其附属公司认可。
本图来自 Gartner, Inc. 发表的一份研究报告，应在完整报告的上下文中进行评估。可向 Cloudflare 索取该 Gartner 报告。