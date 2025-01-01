Gartner Peer Insights 客戶之選的評定基於具備購買、實施和/或使用產品或服務經驗的專業人士提供的回饋和評分。

Gartner 將 Web 應用程式防火牆定義為旨在保護 Web 應用程式和 API 以防各種攻擊的解決方案，如自動化程式（機器人）、注入和應用程式層拒絕服務（DoS）。

Cloudflare 的 Web 應用程式防火牆（WAF）可防禦旨在利用 Web 應用程式漏洞的惡意攻擊。它不斷更新以提供對最新威脅的全面覆蓋，並確保低誤判率。過去 12 個月內提交的 Cloudflare 終端使用者 評價範例包括：

「可輕鬆使用的企業級 WAF 解決方案」 — 能源和公用事業行業產品安全總監 [ 完整評價

「生於雲端的 WAF，適用於本地和雲端工作負載」 — 交通行業 CISO [ 完整評價

「Cloudflare WAF 是一種有價值的服務，也是我們團隊安全工作的補充」 — 其他行業的首席資訊安全官 [ 完整評價

「我們在其他競爭對手之前選擇了 Cloudflare，很高興這樣做了。」— 金融行業首席安全架構師 [ 完整評價

「幫助我的小型開發團隊晚上安枕無憂，因為知道我們的安全受到保障！」 — 零售行業 Web 開發經理 [ 完整評價

請註冊以獲取完整報告。