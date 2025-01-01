Cloudflare, 2021 Gartner Peer Insights 웹 애플리케이션 방화벽 부문에서 고객의 선택으로 선정
Gartner Peer Insights 고객의 선택 인증은 제품 및 서비스의 구매, 실행, 사용 등의 경험이 있는 최종 사용자 전문가의 피드백 및 평가를 기반으로 합니다.
가트너는 웹 애플리케이션 방화벽을 자동화(봇), 삽입, 응용 프로그램 계층 서비스 거부(DoS) 등 다양한 공격으로부터 웹 응용 프로그램과 API를 보호하기 위한 솔루션으로 정의합니다.
Cloudflare의 웹 애플리케이션 방화벽(WAF)은 웹 응용 프로그램의 취약점을 악용하려는 악의적 공격으로부터 보호하며, 위양성 비율을 낮추면서도 최신 위협을 모두 처리할 수 있도록 지속적으로 업데이트되고 있습니다.
지난 12개월 동안 제출된 Cloudflare 최종 사용자 리뷰
의 몇 가지 예입니다.
- “대기업이 바로 이용할 수 있는 손쉬운 WAF 솔루션” — 에너지 및 공익 사업 분야의 제품 보안 이사[전체 리뷰]
- “클라우드에서 태어난 WAF지만, 온프레미스 및 클라우드에 모두 적합” — 운송업계 CISO[전체 리뷰]
- “Cloudflare WAF는 우리 조직 보안 노력에 소중한 서비스이자 보완물입니다.” — 기타 업종 최고 정보 보안 책임자[전체 리뷰]
- “다른 경쟁업체 대신 Cloudflare를 선택한 것이 기쁩니다.” — 금융업계 수석 보안 설계자[전체 리뷰]
- “우리 개발팀은 작은데도, 안심하고 잘 수 있게 됐습니다.” — 소매업계 웹 개발 관리��자[전체 리뷰]
이 보고서에 등록하여 자세히 알아보세요.
Gartner Peer Insights '고객의 소리': 웹 애플리케이션 방화벽, 2021년 3월 25일.
GARTNER PEER INSIGHTS 고객의 선택 배지는 Gartner, Inc. 및/또는 계열사의 상표 및 서비스 마크이며 허가를 받아 사용한 것입니다. 판권 보유. Gartner Peer Insights 리뷰는 개인 최종 사용자가 자신의 경험에 기초하여 제시한 주관적 의견을 기반으로 만들어지며 Gartner나 계열사의 견해를 나타내지 않습니다.
이 그래픽은 Gartner, Inc.에서 더 큰 규모인 연구 문서의 일부로 게시한 것이며 문서 전체의 맥락에서 평가해야 합니다. 요청하시면 Cloudflare에서 해당 Gartner 문서를 제공합니다.