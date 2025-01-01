Gartner Peer Insights 고객의 선택 인증은 제품 및 서비스의 구매, 실행, 사용 등의 경험이 있는 최종 사용자 전문가의 피드백 및 평가를 기반으로 합니다.

가트너는 웹 애플리케이션 방화벽을 자동화(봇), 삽입, 응용 프로그램 계층 서비스 거부(DoS) 등 다양한 공격으로부터 웹 응용 프로그램과 API를 보호하기 위한 솔루션으로 정의합니다.

Cloudflare의 웹 애플리케이션 방화벽(WAF)은 웹 응용 프로그램의 취약점을 악용하려는 악의적 공격으로부터 보호하며, 위양성 비율을 낮추면서도 최신 위협을 모두 처리할 수 있도록 지속적으로 업데이트되고 있습니다.

지난 12개월 동안 제출된 Cloudflare 최종 사용자 리뷰 의 몇 가지 예입니다.

