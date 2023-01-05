Cloudflare 達成取得 FedRAMP 核准的里程碑，並向政府機構提供 Zero Trust 網路安全

2021 年 7 月 21 日加州舊金山 — Cloudflare, Inc.（紐約證券交易所交易代號：NET）是一間協助打造進階網際網路安全、效能及可靠性公司，今日宣佈已在聯邦政府的嚴謹雲端安全評估計畫 FedRAMP 市場 上掛牌上市。在取得完整 FedRAMP 授權前達成這項最終步驟，即可讓更多聯邦機構採用 Cloudflare 的效能、安全及 Zero Trust 解決方案，作為他們努力打造更安全、復原性更高之未來基礎設施的一部分。

聯邦、州和地方政府正在對其安全基礎設施進行現代化改造，同時發現勒索軟體和網路釣魚等威脅的數量和類型有所增加。針對聯邦政府為政府體制和政府廠商應對威脅情勢的方式，拜登行政團隊已負責進行現代化改造。這項現代化改造預計會透過防護性 DNS 服務來增加威脅可見度，並實作 Zero Trust，且組織不會自動信任任何資料或資源要求。正值公共部門和私營部門組織轉換至雲端、在各個位置和裝置間將員工連線至網際網路，以及與各種承包商或廠商合作之際，這項現代化改造非常關鍵。

「網路攻擊日益增加，且正變得越來越錯綜複雜。近期針對關鍵基礎設施的攻擊範圍更廣，更能突顯出網路威脅對於日常生活的影響。」Cloudflare 聯合創辦人和執行長 Matthew Prince 說道。「我們的客戶一直在向我們尋求網路安全和 Zero Trust 解決方案方面的協助，且現如今我們更加專注為聯邦機構提供執行重要工作時的同款工具，亦即為我們國家打造更安全、復原性更高的基礎設施。」

Cloudflare 透過其全球網路向包括 FBI、美國國務院、內政部及國會圖書館在內的多個美國聯邦政府機構提供安全、效能及可靠的服務。Cloudflare 致力於支援重要政府職能部門，包括國家的選舉基礎設施。透過其雅典專案，Cloudflare 可向辦理選舉的州、縣及地方政府官員免費提供服務。在 2020 年選舉中，有超過半數美國州份的政府官員充分利用了 Cloudflare 服務，確保網路攻擊不會中斷投票流程。

若要深入瞭解 Cloudflare、其 Zero Trust 解決方案，以及其如何支援公部門，請查看下方資源：

關於 Cloudflare Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com/zh-tw / @cloudflare) 的使命是幫助建設更美好的網際網路。Cloudflare 的產品套件保護和加速任何線上網際網路應用程式，而不需添加硬體或安裝軟體，也不需要改動任何代碼。由 Cloudflare 提供支援的網際網路設備透過其智慧的全球網路路由傳送所有網路流量，每一個要求都會使網路變得更加智慧。因此，這些網站的效能得到顯著提升，垃圾郵件和其他攻擊也大幅減少。Cloudflare 榮登 Entrepreneur Magazine 的 2018 年度頂尖企業文化名錄，並於 2019 年躋身 Fast Company 的全球最具創新企業。Cloudflare 總部位於加利福尼亞州三藩市，並在德克薩斯州奧斯丁、伊利諾州香檳市、紐約州紐約市、加利福尼亞州聖約瑟、華盛頓州西雅圖、華盛頓特區、多倫多、里斯本、倫敦、慕尼克、巴黎、北京、新加坡、悉尼和東京設有辦事處。

前瞻性聲明 本新聞稿包含經修訂的 1933 年《證券法》第 27A 節與經修訂的 1934 年《證券交易法》第 21E 節含義所載前瞻性聲明，且這些聲明涉及重大風險與不確定性。在某些情況下，您可以識別前瞻性聲明，因為其包含「可能」、「將會」、「應該」、「期望」、「探索」、「計畫」、「預期」、「會」、「打算」、「目標」、「專案」、「考慮」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」或「繼續」等詞語、這些詞語的否定詞，或是其他涉及我們期望、策略、計畫或意圖的類似術語或表達方式。但是，並非所有前瞻性聲明均內含這些可識別的詞語。本新聞稿中明示或暗示的前瞻性聲明包括但不限於以下聲明：Cloudflare 可能取得 FedRAMP 授權、使用 Cloudflare、Cloudflare One、Cloudflare Gateway 及其他 Cloudflare 產品和技術為聯邦機構帶來的好處；Cloudflare 可能取得 FedRAMP 授權、FedRAMP 可能核准政府機構使用我們工具和解決方案，或聯邦機構選擇採用 Cloudflare 的效能、安全性及 Zero Trust 解決方案的時間點和可能性、我們的技術發展、未來營運、成長、措施或策略，以及執行長及其他人提出的評論。由於多項因素，實際結果可能與前瞻性聲明說明或暗示之結果存在重大差別，包括但不限於我們向證券交易委員會 (SEC) 提交之文件中詳述的風險，包括我們在 2021 年 5 月 7 日提交的 10-Q 表格年度報告，以及我們可能不定時向 SEC 提交的其他文件。

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